الحلقة 18 - في يوم وليلة

34min

فواز يستجوب حسني عن كل ما قاله في التحقيق، ويذهب خالد وآسر للحارة ويقابلان عماد وخالد يطلب من عماد اﻻنتظار والبحث معه عن دليل إدانة لفواز بعد احتراق الهاتف المسجل عليه حديث جميل وفواز، ويغضب محمود من تيسير بعد تراجعها عن الصفقة، وحسن يعرف أن فواز يبحث عن شخص اسمه خالد.