موسم 1

المصائب لا تأتي فرادى بل تجتمع على خالد الذي يرى كابوساً مفزعاً يفقد بعده كل شيء، فيعاني من أزمة مالية خانقة ويجد نفسه متهماً بجريمة قتل ويسقط والده صريع المرض وينهار عالمه أثناء البحث عن دليل براءته.

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الحلقة 35 - في يوم وليلة

37min

تقبض الشرطة على مهاب وفواز بترتيب بين خالد وكمال، ويحيي يرسل خطاب اعتذار لسارة وينتحر، وكمال يخبر خالد أن يحيي جاء لمكتبه واعترف أنه من أبلغ عنه يوم الحادث، وتيسير تندم وتعود لمحمود بعد حملها، وبعد مرور عام يتزوج خالد من لبنى وتظهر سيدة الحلم لتخبره أنها أمه.

الحلقة 34 - في يوم وليلة

36min

محمود يسلم خالد لفواز ويعيد له فواز أمواله، بينما تكتشف سارة ما فعله يحيي وتجبره على تطليقها وتهدده، ووليد يسرق النقود، وفواز يحتفظ بخالد في نفس مكان اخفاء تيسير ويبلغ مهاب، ويخاف خالد على ابنته ويرشد مهاب لمكان اللوحات بينما يظل آسر وعماد يراقبان الموقف من الخارج

الحلقة 33 - في يوم وليلة

38min

محمود يطلب مقابلة خالد، ومحجوب يغضب على محمود لأنه سمعه يخبر فواز عن خالد، وعماد يعطي ورقة لمهاب مرسلة من خالد يطلب فيها براءته مقابل اللوحات وتسليم فواز للشرطة، وسارة تطلب من يحيي إبلاغ الشرطة عن خاطفيها ويحاول منعها ويخرج وتتبعه وتعرف أنه من خطط لخطفها.

الحلقة 32 - في يوم وليلة

37min

يحيي يوهم سارة أنه أنقذها من خاطفيها ويصطحبها لمنزله، وخالد وآسر يراقبا حسن وهو ذاهب لمقابلة فواز ويتوعد يحيي - حسن حال اقترب مجددًا من لبنى، وخالد يقطع الطريق على حسن ويطلب منه معرفة كل ما يخص فواز وحسن يعتذر للبنى، وتكتشف سارة خداع يحيي لها.

الحلقة 31 - في يوم وليلة

35min

تنقلب سيارة لبنى أثناء مطاردة فواز لها وتنقل للمستشفى ويرفض آسر إخبار مكانها لخالد بعد وصول حسن للمستشفى، ووليد يهدد محمود ويطلب منه حقه في الثروة ويعرف أنه ليس مشلولًا، وفواز يجبر تيسير على التنازل عن ثروة محمود حتى يطلق سراحها، ويتحفظ خالد على اللوحات.

الحلقة 30 - في يوم وليلة

35min

تيسير تقرر العودة لمحمود وإعادة نقوده له، ويحيي يطلب من أحد رجاله خطف سارة، وخالد يطلب من عماد التوجه لمقابلته بعد علمه بمكان حسني، وخالد يراقب حسني ويعرف مكان اللوحات ويحصل عليها بعد اشتباك مع حسني ورجاله، وفواز يخطف تيسير ويحيي يخطف سارة.

الحلقة 29 - في يوم وليلة

36min

كمال يسأل محمود عن محاولة قتل تيسير ومحمود ينكر بينما تكتشف تيسير أنها حامل بعد نجاتها من محاولة القتل وتغير أقوالها ضد محمود، ويتضح أن حسنى من حرق البازار وسرق اللوحات من عمرو، وفواز يطلب من محمود تسليم خالد مقابل لإعادة أمواله من تيسير، وخالد يصل لمكان حسني.

الحلقة 28 - في يوم وليلة

36min

محمود يخبر تيسير أنه جاء للانتقام منها وأنه ادعى الشلل ليخرج من جريمته، ويحيي يحاول اﻻعتذار لكن سارة تصمم على الطلاق، ويغضب محجوب من محاولة قتل محمود لتيسير، وخالد يصطحب ندى للإقامة في بيت عزت، ويعترف عمرو أنه أخذ مخدرات من شخص وهذا الشخص سرق اللوحات وهرب.

الحلقة 27 - في يوم وليلة

35min

فواز يهدد لبني لو لم تخبره مكان خالد وتوهمه بالموافقة، ويرفض يحيي تطليق سارة ويعتدي عليها فتستعين ندى بخالد لينقذ أمها، وخالد يخبر سارة أن ندى يجب أن تعيش بعيدًا عن تلك المشاكل ويأخذها لبيت والده، ويختفي محمود ويذهب لتيسير محاولا قتلها.

الحلقة 26 - في يوم وليلة

35min

كمال يرفض القبض على عماد دون وجود دليل، وعمرو يندم على محاولته بيع اللوحات، ويحصل فواز من تابلوه سيارة لبنى على صورة تجمعها بخالد ويذهب ليواجهها ويطلب معرفة مكان خالد، وخالد يحسن من حالة محمود النفسية، ويكتشف خالد اختفاء اللوحات من بيت عمرو.

الحلقة 25 - في يوم وليلة

36min

ينهار محمود ويصاب باليأس بعد تعرضه للشلل، وتنهار تيسير وتشعر بالندم، ومحجوب يتصل بخالد ويخبره عن مرض محمود، والضابط كمال يطلب تشديد الحراسة على بيت محجوب، ويسرع خالد بزيارة محمود، ويحاول عمرو بيع اللوحات دون جدوى.

الحلقة 24 - في يوم وليلة

35min

خالد يعرف أن عمرو أضاع ثروته بسبب المخدرات، ويذهب خالد لعوامة عمرو ويقابله ويجده في حالة لا يرثى لها ويسأله عن لوحات داليا وعمرو ينفي علمه باللوحات، وسارة تفتح لاب توب يحيي وتعرف أنه كان يراقبها ويحيي يخبرها أن ما فعله كان بدافع التقرب منها

الحلقة 23 - في يوم وليلة

36min

الضابط كمال يرفع بصمات الشقة، ويعاني محمود من الشلل دون وجود سبب عضوي، ويغضب فواز بسبب هروب حسني من المخزن المحتجز به، ومحجوب يطرد تيسير التي ذهبت للاطمئنان على محمود، ويحاول خالد البحث عن عمرو الهواري زوج داليا عله يصل لمكان اللوحات.

الحلقة 22 - في يوم وليلة

36min

محجوب يستنجد بعزت لينقذ محمود، ويهرب خالد من المستشفى، ويكتشف الضابط كمال أن يحيي ساعد خالد على الهرب، وفواز يبحث عن لبني وينتظرها أمام بيتها، ولبنى تنقذ خالد قبل القبض عليه بالمسرح وتخفيه في شقتها القديمة، وفواز يشهر مسدسه في وجه لبنى.

الحلقة 21 - في يوم وليلة

35min

خالد يطلب من سارة العودة للمنزل من أجل ندى، وترفض لبنى اﻻرتباط بحسن وهو يتوعدها، وخالد يدخل لغرفة يحيي بالمستشفى ويتوعده، وتيسير تعتدي على محمود وتخبره أنها لن تعطيه نقوده وترميه بالشارع، وحسن يخبر فواز أن لبني التي طلبت البحث عنه، والشرطة تصل للمستشفى وخالد يختبئ.

الحلقة 20 - في يوم وليلة

35min

تخطط تيسير للانتقام من محمود، وسارة تنقل يحيي للمستشفى بعد أن وجدته ملقى على الأرض، وفواز يخبر حسن أن مهاب قد يقتله لو لم يتم العثور على خالد، وحسن يطلب من لبنى حسم أمر زواجهما، وتهجم الشرطة على مسرح أثر وتفتشه بحثا عن خالد.

الحلقة 19 - في يوم وليلة

34min

حسن يحذر فواز من المساس بالشخص الذي يبحث عن اسم صاحب الهاتف ويسأل لبنى عن اسم خالد الذي ذكره فواز، والشرطة تحقق مع فواز ولا تصل لنتيجة، ويذهب خالد مع عماد غرفة داليا ويجد ورقة زواج عرفي ويقرر البحث عن زوجها عله يصل لدليل براءته، وفواز يفتش شقة يحيي.

الحلقة 18 - في يوم وليلة

34min

فواز يستجوب حسني عن كل ما قاله في التحقيق، ويذهب خالد وآسر للحارة ويقابلان عماد وخالد يطلب من عماد اﻻنتظار والبحث معه عن دليل إدانة لفواز بعد احتراق الهاتف المسجل عليه حديث جميل وفواز، ويغضب محمود من تيسير بعد تراجعها عن الصفقة، وحسن يعرف أن فواز يبحث عن شخص اسمه خالد.

الحلقة 17 - في يوم وليلة

35min

لبنى تصطحب خالد لبيتها وتحضر له طبيب بعد عودته وبه حروق، وكمال يصل للبازار ويحقق مع حسني ويراجع كاميرا المراقبة، وخالد يتذكر حياته سابقًا مع لبنى، وتيسير تلغي اﻻتفاق مع وليد، وتخطط تيسير للانتقام من محمود، وفواز يعد مهاب البحث عن خالد ومجهولين يخطفون حسني من الشارع.

الحلقة 16 - في يوم وليلة

35min

يحاول يحيي التقرب من ندى لكنها تصده، وفواز يشهر السلاح في وجه خالد ويطلب منه اللوحات التي ساومتهم عليها داليا بعد ان طلبوا منها رسم صورة طبق الأصل منها، ويقتحم عماد البازار متضامنًا مع خالد ويوثق فواز وجميل وتشتعل النيران في البازار بعد إطلاق فواز للرصاص.

الحلقة 15 - في يوم وليلة

36min

يُخلى سبيل عماد، وتيسير تعرف أن محمود متفق مع وليد لتعود له أمواله، وخالد يعرف من حسني اكتشاف أمره من جانب جميل وفواز وأنه خالد وليس ضابط الشرطة، ويتعرف رأفت على صوت فواز من تسجيلات حسني، ويحيي يكتب عمارة وسيارة باسم سارة، وجميل يتصل بفواز عقب ذهاب خالد له.

الحلقة 14 - في يوم وليلة

37min

سارة تطرد يحيي رغم تبرير تصرفه، وجميل يخبر فواز أن ضابط شرطة يدعى آسر سأله عن داليا ومقتلها، وعماد ينكر خطفه لندى بعد القبض عليه، وفواز يخبر جميل بعدم وجود ضابط بهذا الأسم وأن خالد هو هذا الشخص وحسني يسجل حديثهما ويعرف أن خالد ليس ضابط ويطلب مقابلته.

الحلقة 13 - في يوم وليلة

35min

سارة تطلب الطلاق من يحيي، وآسر يكتب وصل أمانة على نفسه للبنى، ومحمود يطلب من وليد من الضغط على تيسير لتضخ كل ما تملك في المشروع، ورأفت يحكي لخالد تعرضه لتهديد ليعترف زورًا عليه بقتل داليا، وندى تحكي للضابط كمال تعرضها للخطف من عماد.

الحلقة 12 - في يوم وليلة

37min

حسني يرسل لخالد تسجيلات لجميل يتحدث هاتفيًا مع شخص وهو خائف عن مقتل داليا، وعماد يتصل بخالد ويخبره أنه خطف ندى لينتقم لمقتل داليا، وخالد يطلب من رأفت إخبار عماد بالحقيقة وخالد يُسقط عماد أرضًا ويأخذ ندى وينصرف، وسارة تستنجد بيحيى لحمايتها هي وندى ولكنها تجده يخونها.

الحلقة 11 - في يوم وليلة

36min

سارة تحذر ندى من الخروج بمفردها، ولبنى تسدد ديون مسرح آسر بعد علمها بالديون من خالد، وعماد يراقب منزل خالد ويخطف ندى، ووليد يطلب من تيسير الدخول معه في مشروع ضخم في العقارات، ويتضح أن محمود من طلب منه خداعها لتعود له نقوده التي استولت عليها.

الحلقة 10 - في يوم وليلة

37min

خالد يحاول معرفة معلومات من جميل صاحب البازار بلا جدوي بينما يحاول العامل حسني مساعدة خالد، ويحيي يراقب سارة ببرنامج اختراق لهاتفها، ومحمود يعاتب تيسير وهي تعده بأن تتغير للأفضل، وعماد يقتحم مكتب خالد ويعرف من الفواتير عنوان بيته.

الحلقة 9 - في يوم وليلة

37min

سيدة الحلم تظهر لخالد وتخبره أن لغز القتيلة سيتم حله لو ذهب للمكان التي كانت تعمل به داليا، ومهاب يطلب من فواز البحث عن خالد، وتيسير ترفض فض الشراكة مع محمود، وعماد يشتري سلاح للانتقام من خالد، ويتنكر خالد ويحاول جمع معلومات عن داليا.

الحلقة 8 - في يوم وليلة

36min

لبنى تتذكر ما فعله خالد وتخليه عنها وعن الفن في الماضي وتطلب من آسر تسليمه للشرطة وهو يرفض، ويتضح أن يحيي من أبلغ عن خالد بعدما وجده مغشيًا عليه بجوار جثة داليا بمكتبه، ومهاب يصفع فواز لأنه قتل داليا ولفق التهمة لخالد قبل أن يجد ما أخذته منهم.

الحلقة 7 - في يوم وليلة

35min

خالد يجد ابنته في بيت والده محجوب ويهرب بعد وصول الشرطة، وعزت صديق والده يخبئه في بيته، ومحجوب يلوم سارة ويحيي على خيانتهم لخالد، ويطرد محجوب - تيسير من بيتها، ولبنى تذهب للمسرح وتعرض دور تمثيلي على آسر وتتفاجئ بوجود خالد.

الحلقة 6 - في يوم وليلة

37min

خالد يذهب لسارة ويجد يحيي وينكر كل التهم الموجهة له ويكتشف اختفاء ابنته من البيت، وعماد يتعهد باﻻنتقام من خالد والبحث عنه، وتيسير تهدد محمود باﻻبلاغ عنه لو ساعد خالد، ورأفت يصفع عماد ويبرئ ابنته أمام أهل الحارة ويتوعد من يخوض في سيرتها.

الحلقة 5 - في يوم وليلة

38min

يحزن محجوب بسبب إهمال خالد ومحمود له في مرضه ويحاول عزت معرفة سبب اختفاء خالد، ويحيي بعد زواجه من سارة يضطرب بعد هروب خالد، ويلجأ خالد لأسر زميله الممثل القديم ليختبئ عنده، ويتذكر حبيبته القديمة لبنى، ويتنكر ويذهب لسارة.