الحلقة 35 - في يوم وليلة37min
تقبض الشرطة على مهاب وفواز بترتيب بين خالد وكمال، ويحيي يرسل خطاب اعتذار لسارة وينتحر، وكمال يخبر خالد أن يحيي جاء لمكتبه واعترف أنه من أبلغ عنه يوم الحادث، وتيسير تندم وتعود لمحمود بعد حملها، وبعد مرور عام يتزوج خالد من لبنى وتظهر سيدة الحلم لتخبره أنها أمه.
الحلقة 34 - في يوم وليلة36min
محمود يسلم خالد لفواز ويعيد له فواز أمواله، بينما تكتشف سارة ما فعله يحيي وتجبره على تطليقها وتهدده، ووليد يسرق النقود، وفواز يحتفظ بخالد في نفس مكان اخفاء تيسير ويبلغ مهاب، ويخاف خالد على ابنته ويرشد مهاب لمكان اللوحات بينما يظل آسر وعماد يراقبان الموقف من الخارج
الحلقة 33 - في يوم وليلة38min
محمود يطلب مقابلة خالد، ومحجوب يغضب على محمود لأنه سمعه يخبر فواز عن خالد، وعماد يعطي ورقة لمهاب مرسلة من خالد يطلب فيها براءته مقابل اللوحات وتسليم فواز للشرطة، وسارة تطلب من يحيي إبلاغ الشرطة عن خاطفيها ويحاول منعها ويخرج وتتبعه وتعرف أنه من خطط لخطفها.
الحلقة 32 - في يوم وليلة37min
يحيي يوهم سارة أنه أنقذها من خاطفيها ويصطحبها لمنزله، وخالد وآسر يراقبا حسن وهو ذاهب لمقابلة فواز ويتوعد يحيي - حسن حال اقترب مجددًا من لبنى، وخالد يقطع الطريق على حسن ويطلب منه معرفة كل ما يخص فواز وحسن يعتذر للبنى، وتكتشف سارة خداع يحيي لها.
الحلقة 31 - في يوم وليلة35min
تنقلب سيارة لبنى أثناء مطاردة فواز لها وتنقل للمستشفى ويرفض آسر إخبار مكانها لخالد بعد وصول حسن للمستشفى، ووليد يهدد محمود ويطلب منه حقه في الثروة ويعرف أنه ليس مشلولًا، وفواز يجبر تيسير على التنازل عن ثروة محمود حتى يطلق سراحها، ويتحفظ خالد على اللوحات.
الحلقة 30 - في يوم وليلة35min
تيسير تقرر العودة لمحمود وإعادة نقوده له، ويحيي يطلب من أحد رجاله خطف سارة، وخالد يطلب من عماد التوجه لمقابلته بعد علمه بمكان حسني، وخالد يراقب حسني ويعرف مكان اللوحات ويحصل عليها بعد اشتباك مع حسني ورجاله، وفواز يخطف تيسير ويحيي يخطف سارة.
الحلقة 29 - في يوم وليلة36min
كمال يسأل محمود عن محاولة قتل تيسير ومحمود ينكر بينما تكتشف تيسير أنها حامل بعد نجاتها من محاولة القتل وتغير أقوالها ضد محمود، ويتضح أن حسنى من حرق البازار وسرق اللوحات من عمرو، وفواز يطلب من محمود تسليم خالد مقابل لإعادة أمواله من تيسير، وخالد يصل لمكان حسني.
الحلقة 28 - في يوم وليلة36min
محمود يخبر تيسير أنه جاء للانتقام منها وأنه ادعى الشلل ليخرج من جريمته، ويحيي يحاول اﻻعتذار لكن سارة تصمم على الطلاق، ويغضب محجوب من محاولة قتل محمود لتيسير، وخالد يصطحب ندى للإقامة في بيت عزت، ويعترف عمرو أنه أخذ مخدرات من شخص وهذا الشخص سرق اللوحات وهرب.
الحلقة 27 - في يوم وليلة35min
فواز يهدد لبني لو لم تخبره مكان خالد وتوهمه بالموافقة، ويرفض يحيي تطليق سارة ويعتدي عليها فتستعين ندى بخالد لينقذ أمها، وخالد يخبر سارة أن ندى يجب أن تعيش بعيدًا عن تلك المشاكل ويأخذها لبيت والده، ويختفي محمود ويذهب لتيسير محاولا قتلها.
الحلقة 26 - في يوم وليلة35min
كمال يرفض القبض على عماد دون وجود دليل، وعمرو يندم على محاولته بيع اللوحات، ويحصل فواز من تابلوه سيارة لبنى على صورة تجمعها بخالد ويذهب ليواجهها ويطلب معرفة مكان خالد، وخالد يحسن من حالة محمود النفسية، ويكتشف خالد اختفاء اللوحات من بيت عمرو.
الحلقة 25 - في يوم وليلة36min
ينهار محمود ويصاب باليأس بعد تعرضه للشلل، وتنهار تيسير وتشعر بالندم، ومحجوب يتصل بخالد ويخبره عن مرض محمود، والضابط كمال يطلب تشديد الحراسة على بيت محجوب، ويسرع خالد بزيارة محمود، ويحاول عمرو بيع اللوحات دون جدوى.
الحلقة 24 - في يوم وليلة35min
خالد يعرف أن عمرو أضاع ثروته بسبب المخدرات، ويذهب خالد لعوامة عمرو ويقابله ويجده في حالة لا يرثى لها ويسأله عن لوحات داليا وعمرو ينفي علمه باللوحات، وسارة تفتح لاب توب يحيي وتعرف أنه كان يراقبها ويحيي يخبرها أن ما فعله كان بدافع التقرب منها
الحلقة 23 - في يوم وليلة36min
الضابط كمال يرفع بصمات الشقة، ويعاني محمود من الشلل دون وجود سبب عضوي، ويغضب فواز بسبب هروب حسني من المخزن المحتجز به، ومحجوب يطرد تيسير التي ذهبت للاطمئنان على محمود، ويحاول خالد البحث عن عمرو الهواري زوج داليا عله يصل لمكان اللوحات.
الحلقة 22 - في يوم وليلة36min
محجوب يستنجد بعزت لينقذ محمود، ويهرب خالد من المستشفى، ويكتشف الضابط كمال أن يحيي ساعد خالد على الهرب، وفواز يبحث عن لبني وينتظرها أمام بيتها، ولبنى تنقذ خالد قبل القبض عليه بالمسرح وتخفيه في شقتها القديمة، وفواز يشهر مسدسه في وجه لبنى.
الحلقة 21 - في يوم وليلة35min
خالد يطلب من سارة العودة للمنزل من أجل ندى، وترفض لبنى اﻻرتباط بحسن وهو يتوعدها، وخالد يدخل لغرفة يحيي بالمستشفى ويتوعده، وتيسير تعتدي على محمود وتخبره أنها لن تعطيه نقوده وترميه بالشارع، وحسن يخبر فواز أن لبني التي طلبت البحث عنه، والشرطة تصل للمستشفى وخالد يختبئ.
الحلقة 20 - في يوم وليلة35min
تخطط تيسير للانتقام من محمود، وسارة تنقل يحيي للمستشفى بعد أن وجدته ملقى على الأرض، وفواز يخبر حسن أن مهاب قد يقتله لو لم يتم العثور على خالد، وحسن يطلب من لبنى حسم أمر زواجهما، وتهجم الشرطة على مسرح أثر وتفتشه بحثا عن خالد.
الحلقة 19 - في يوم وليلة34min
حسن يحذر فواز من المساس بالشخص الذي يبحث عن اسم صاحب الهاتف ويسأل لبنى عن اسم خالد الذي ذكره فواز، والشرطة تحقق مع فواز ولا تصل لنتيجة، ويذهب خالد مع عماد غرفة داليا ويجد ورقة زواج عرفي ويقرر البحث عن زوجها عله يصل لدليل براءته، وفواز يفتش شقة يحيي.
الحلقة 18 - في يوم وليلة34min
فواز يستجوب حسني عن كل ما قاله في التحقيق، ويذهب خالد وآسر للحارة ويقابلان عماد وخالد يطلب من عماد اﻻنتظار والبحث معه عن دليل إدانة لفواز بعد احتراق الهاتف المسجل عليه حديث جميل وفواز، ويغضب محمود من تيسير بعد تراجعها عن الصفقة، وحسن يعرف أن فواز يبحث عن شخص اسمه خالد.
الحلقة 17 - في يوم وليلة35min
لبنى تصطحب خالد لبيتها وتحضر له طبيب بعد عودته وبه حروق، وكمال يصل للبازار ويحقق مع حسني ويراجع كاميرا المراقبة، وخالد يتذكر حياته سابقًا مع لبنى، وتيسير تلغي اﻻتفاق مع وليد، وتخطط تيسير للانتقام من محمود، وفواز يعد مهاب البحث عن خالد ومجهولين يخطفون حسني من الشارع.
الحلقة 16 - في يوم وليلة35min
يحاول يحيي التقرب من ندى لكنها تصده، وفواز يشهر السلاح في وجه خالد ويطلب منه اللوحات التي ساومتهم عليها داليا بعد ان طلبوا منها رسم صورة طبق الأصل منها، ويقتحم عماد البازار متضامنًا مع خالد ويوثق فواز وجميل وتشتعل النيران في البازار بعد إطلاق فواز للرصاص.
الحلقة 15 - في يوم وليلة36min
يُخلى سبيل عماد، وتيسير تعرف أن محمود متفق مع وليد لتعود له أمواله، وخالد يعرف من حسني اكتشاف أمره من جانب جميل وفواز وأنه خالد وليس ضابط الشرطة، ويتعرف رأفت على صوت فواز من تسجيلات حسني، ويحيي يكتب عمارة وسيارة باسم سارة، وجميل يتصل بفواز عقب ذهاب خالد له.
الحلقة 14 - في يوم وليلة37min
سارة تطرد يحيي رغم تبرير تصرفه، وجميل يخبر فواز أن ضابط شرطة يدعى آسر سأله عن داليا ومقتلها، وعماد ينكر خطفه لندى بعد القبض عليه، وفواز يخبر جميل بعدم وجود ضابط بهذا الأسم وأن خالد هو هذا الشخص وحسني يسجل حديثهما ويعرف أن خالد ليس ضابط ويطلب مقابلته.
الحلقة 13 - في يوم وليلة35min
سارة تطلب الطلاق من يحيي، وآسر يكتب وصل أمانة على نفسه للبنى، ومحمود يطلب من وليد من الضغط على تيسير لتضخ كل ما تملك في المشروع، ورأفت يحكي لخالد تعرضه لتهديد ليعترف زورًا عليه بقتل داليا، وندى تحكي للضابط كمال تعرضها للخطف من عماد.
الحلقة 12 - في يوم وليلة37min
حسني يرسل لخالد تسجيلات لجميل يتحدث هاتفيًا مع شخص وهو خائف عن مقتل داليا، وعماد يتصل بخالد ويخبره أنه خطف ندى لينتقم لمقتل داليا، وخالد يطلب من رأفت إخبار عماد بالحقيقة وخالد يُسقط عماد أرضًا ويأخذ ندى وينصرف، وسارة تستنجد بيحيى لحمايتها هي وندى ولكنها تجده يخونها.
الحلقة 11 - في يوم وليلة36min
سارة تحذر ندى من الخروج بمفردها، ولبنى تسدد ديون مسرح آسر بعد علمها بالديون من خالد، وعماد يراقب منزل خالد ويخطف ندى، ووليد يطلب من تيسير الدخول معه في مشروع ضخم في العقارات، ويتضح أن محمود من طلب منه خداعها لتعود له نقوده التي استولت عليها.
الحلقة 10 - في يوم وليلة37min
خالد يحاول معرفة معلومات من جميل صاحب البازار بلا جدوي بينما يحاول العامل حسني مساعدة خالد، ويحيي يراقب سارة ببرنامج اختراق لهاتفها، ومحمود يعاتب تيسير وهي تعده بأن تتغير للأفضل، وعماد يقتحم مكتب خالد ويعرف من الفواتير عنوان بيته.
الحلقة 9 - في يوم وليلة37min
سيدة الحلم تظهر لخالد وتخبره أن لغز القتيلة سيتم حله لو ذهب للمكان التي كانت تعمل به داليا، ومهاب يطلب من فواز البحث عن خالد، وتيسير ترفض فض الشراكة مع محمود، وعماد يشتري سلاح للانتقام من خالد، ويتنكر خالد ويحاول جمع معلومات عن داليا.
الحلقة 8 - في يوم وليلة36min
لبنى تتذكر ما فعله خالد وتخليه عنها وعن الفن في الماضي وتطلب من آسر تسليمه للشرطة وهو يرفض، ويتضح أن يحيي من أبلغ عن خالد بعدما وجده مغشيًا عليه بجوار جثة داليا بمكتبه، ومهاب يصفع فواز لأنه قتل داليا ولفق التهمة لخالد قبل أن يجد ما أخذته منهم.
الحلقة 7 - في يوم وليلة35min
خالد يجد ابنته في بيت والده محجوب ويهرب بعد وصول الشرطة، وعزت صديق والده يخبئه في بيته، ومحجوب يلوم سارة ويحيي على خيانتهم لخالد، ويطرد محجوب - تيسير من بيتها، ولبنى تذهب للمسرح وتعرض دور تمثيلي على آسر وتتفاجئ بوجود خالد.
الحلقة 6 - في يوم وليلة37min
خالد يذهب لسارة ويجد يحيي وينكر كل التهم الموجهة له ويكتشف اختفاء ابنته من البيت، وعماد يتعهد باﻻنتقام من خالد والبحث عنه، وتيسير تهدد محمود باﻻبلاغ عنه لو ساعد خالد، ورأفت يصفع عماد ويبرئ ابنته أمام أهل الحارة ويتوعد من يخوض في سيرتها.
الحلقة 5 - في يوم وليلة38min
يحزن محجوب بسبب إهمال خالد ومحمود له في مرضه ويحاول عزت معرفة سبب اختفاء خالد، ويحيي بعد زواجه من سارة يضطرب بعد هروب خالد، ويلجأ خالد لأسر زميله الممثل القديم ليختبئ عنده، ويتذكر حبيبته القديمة لبنى، ويتنكر ويذهب لسارة.