الحلقة 1 - حق عرب

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النبوءة التي يستخلصها فهيم من قراءة فنجان المعلم عبد ربه تحبس الأخير داخل وهم يعيشه سنوات طوال ويجرف معه الشاب عرب الذي يكبر ليصبح ذراعه الأيمن ويعيش إلى جواره في دائرة خداع لا يخرجان منها إلا بعد حين.