تتفاقم الخلافات بين "هند" وزوجها "فاروق" ويطردها من المنزل، فَتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق "الكد والسعاية" والحصول على نصف ممتلكاته، مُعلنةً بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.