الحلقة 15 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي29min
يخيم الحزن على الجميع بعد فقدان مفاجئ، وتثير فرصة غير متوقعة جدلاً واسعاً داخل المبادرة ما يدفع البعض لاتخاذ قرارات مصيرية.
الحلقة 14 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي32min
يكتشف "فاروق" تغيرات كبيرة في منزله، وتعيش "صافي" لحظات صعبة، بينما تأخذ قضية "هند" منحى جديداً إلى مجلس الشعب.
الحلقة 13 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي35min
تواجه "هند" "حسن" بشأن تصرفاته، وتحذّره من صديقه، بينما تتمسك "ليلى" باختياراتها رغم الضغوط ما يؤدي إلى تحولات غير متوقعة.
الحلقة 12 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي32min
يطلب "جندي" مساعدة "هند" في مسألة خاصة، ويعترف "منتصر" بندمه على تردده السابق ورغبته القديمة في الزواج وبداية جديدة.
الحلقة 11 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي34min
يناقش "منتصر" مع "هند" وأعضاء المبادرة خطوات جديدة لتعزيز دورهم في دعم المرأة وتحقيق الأهداف القانونية.
الحلقة 10 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي33min
يعود "فاروق" معتذراً "لهند"، لكنها تصر على الطلاق فيتفاجأ أولادهما بخبر صادم يصعب تقبله.
الحلقة 9 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي34min
يكتشف محامي "هند" أن "فاروق" يطلبها لبيت الطاعة رغم الانفصال، وتتلقى صدمة من انقلاب "ليلى" المفاجئ عليها.
الحلقة 8 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي33min
يقتحم "حسن" مجالاً غامضاً يثير قلق "هاني"، ويفاجئ "فاروق" زوجته "هند" بفيديو يكشف ملامح مستقبل غير متوقع.
الحلقة 7 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي32min
تسعى "زينة" لاستفزاز "هند" والتقليل من جهودها في النادي رغم كل ما قدّمته ما يزيد من شعور "هند" بعدم التقدير. فهل تخطط "زينة" لأمر ما؟
الحلقة 6 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي35min
تكتشف "مها" احتمال خيانة زوجها بعد مشاهدة فيديو صادم، وتسحب "هند" مبلغاً مالياً من حساب "فاروق" لبدء إجراءات الطلاق.
الحلقة 5 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي35min
يقترب الخلاف بين "هند" و "فاروق" من نقطة اللاعودة ويستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، لكن المفاجآت تعقّد الأمور أكثر.
الحلقة 4 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي44min
تظهر شخصية غير متوقعة على التلفزيون، وتعيد إلى "هند" ذكريات قديمة، بينما يحاول "حسن: إقناعها بالعودة إلى المنزل لكن الماضي يفرض حضوره بقوة.
الحلقة 3 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي45min
يتسبب عطل مفاجئ في طلب الجيران مساعدة "هند"، إذ يرون أنها تقوم بكل شيء لكن "جندي" صديق "فاروق" يعارض هذا الرأي ويستغل الفرصة.
الحلقة 2 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي46min
تبحث هند عن ملجأ لدى أخيها، لكنها تغادر دون أن تبوح بأسبابها ما يدفعها للتفكير في خطوة جديدة.
الحلقة 1 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي45min
تشهد ليلة زفاف "ليلى" مشاعر مختلطة، حيث يشعر "فاروق" بعدم الرضا لابتعاد ابنته، ما يشعل خلافاً بينه وبين والدتها "هند".