موسم 1

تتفاقم الخلافات بين "هند" وزوجها "فاروق" ويطردها من المنزل، فَتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق "الكد والسعاية" والحصول على نصف ممتلكاته، مُعلنةً بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.

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الحلقة 15 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

29min

يخيم الحزن على الجميع بعد فقدان مفاجئ، وتثير فرصة غير متوقعة جدلاً واسعاً داخل المبادرة ما يدفع البعض لاتخاذ قرارات مصيرية.

الحلقة 14 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

32min

يكتشف "فاروق" تغيرات كبيرة في منزله، وتعيش "صافي" لحظات صعبة، بينما تأخذ قضية "هند" منحى جديداً إلى مجلس الشعب.

الحلقة 13 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

35min

تواجه "هند" "حسن" بشأن تصرفاته، وتحذّره من صديقه، بينما تتمسك "ليلى" باختياراتها رغم الضغوط ما يؤدي إلى تحولات غير متوقعة.

الحلقة 12 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

32min

يطلب "جندي" مساعدة "هند" في مسألة خاصة، ويعترف "منتصر" بندمه على تردده السابق ورغبته القديمة في الزواج وبداية جديدة.

الحلقة 11 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

34min

يناقش "منتصر" مع "هند" وأعضاء المبادرة خطوات جديدة لتعزيز دورهم في دعم المرأة وتحقيق الأهداف القانونية.

الحلقة 10 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

33min

يعود "فاروق" معتذراً "لهند"، لكنها تصر على الطلاق فيتفاجأ أولادهما بخبر صادم يصعب تقبله.

الحلقة 9 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

34min

يكتشف محامي "هند" أن "فاروق" يطلبها لبيت الطاعة رغم الانفصال، وتتلقى صدمة من انقلاب "ليلى" المفاجئ عليها.

الحلقة 8 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

33min

يقتحم "حسن" مجالاً غامضاً يثير قلق "هاني"، ويفاجئ "فاروق" زوجته "هند" بفيديو يكشف ملامح مستقبل غير متوقع.

الحلقة 7 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

32min

تسعى "زينة" لاستفزاز "هند" والتقليل من جهودها في النادي رغم كل ما قدّمته ما يزيد من شعور "هند" بعدم التقدير. فهل تخطط "زينة" لأمر ما؟

الحلقة 6 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

35min

تكتشف "مها" احتمال خيانة زوجها بعد مشاهدة فيديو صادم، وتسحب "هند" مبلغاً مالياً من حساب "فاروق" لبدء إجراءات الطلاق.

الحلقة 5 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

35min

يقترب الخلاف بين "هند" و "فاروق" من نقطة اللاعودة ويستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، لكن المفاجآت تعقّد الأمور أكثر.

الحلقة 4 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

44min

تظهر شخصية غير متوقعة على التلفزيون، وتعيد إلى "هند" ذكريات قديمة، بينما يحاول "حسن: إقناعها بالعودة إلى المنزل لكن الماضي يفرض حضوره بقوة.

الحلقة 3 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

45min

يتسبب عطل مفاجئ في طلب الجيران مساعدة "هند"، إذ يرون أنها تقوم بكل شيء لكن "جندي" صديق "فاروق" يعارض هذا الرأي ويستغل الفرصة.

الحلقة 2 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

46min

تبحث هند عن ملجأ لدى أخيها، لكنها تغادر دون أن تبوح بأسبابها ما يدفعها للتفكير في خطوة جديدة.

الحلقة 1 - ﺣﺴﺒﺔ ﻋﻤﺮي

45min

تشهد ليلة زفاف "ليلى" مشاعر مختلطة، حيث يشعر "فاروق" بعدم الرضا لابتعاد ابنته، ما يشعل خلافاً بينه وبين والدتها "هند".