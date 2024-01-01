لعبة اليانصيب التي تبدو عشوائية في ظاهرها تكشف أسرار باطنها للأستاذ جميل والطالب غازي حين ينجحان في فك رموزها وتحقيق مكاسب مالية مستخدمين علم الرياضيات. يدرك جميل أنه يسير باتجاه نفق مظلم لكن بعد حين.