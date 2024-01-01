موسم 1

لعبة اليانصيب التي تبدو عشوائية في ظاهرها تكشف أسرار باطنها للأستاذ جميل والطالب غازي حين ينجحان في فك رموزها وتحقيق مكاسب مالية مستخدمين علم الرياضيات. يدرك جميل أنه يسير باتجاه نفق مظلم لكن بعد حين.

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الحلقة 3 - إحتمال

37min

تكلل رحلة البحث بالنجاح ويحقق جميل مبتغاه ويتمتع باستقرار مالي ونفسي يجعله يلتفت إلى حياته التي أصبحت مثالية إلى حد ما لحين ظهور "فاتشيه" في حياته.

الحلقة 2 - إحتمال

38min

يكثّف الأستاذ وتلميذه الجهود لإيجاد معادلة حسابية تمكنهما من فتح نظام اليانصيب وكسب الجائزة الكبرى، وينضم إليهما أبو سمير مدير مكتب اليانصيب الفاسد.

الحلقة 1 - إحتمال

36min

يبحث جميل - أستاذ الرياضيات - في كافة السبل لتوفير مصاريف علاج والدته. يجد الحل لدى غازي، الطالب في المرحلة الثانوية الذي يدّعي امتلاك قدرات خاصة قد تساعد أستاذه في كسب المال.