الحلقة 3 - إحتمال37min
تكلل رحلة البحث بالنجاح ويحقق جميل مبتغاه ويتمتع باستقرار مالي ونفسي يجعله يلتفت إلى حياته التي أصبحت مثالية إلى حد ما لحين ظهور "فاتشيه" في حياته.
الحلقة 2 - إحتمال38min
يكثّف الأستاذ وتلميذه الجهود لإيجاد معادلة حسابية تمكنهما من فتح نظام اليانصيب وكسب الجائزة الكبرى، وينضم إليهما أبو سمير مدير مكتب اليانصيب الفاسد.
الحلقة 1 - إحتمال36min
يبحث جميل - أستاذ الرياضيات - في كافة السبل لتوفير مصاريف علاج والدته. يجد الحل لدى غازي، الطالب في المرحلة الثانوية الذي يدّعي امتلاك قدرات خاصة قد تساعد أستاذه في كسب المال.