ومضات شعرية تستلهم نصّها من ثراء الأدب العربي وسيرة من أثروا في صياغة تاريخه المعاصر من الشعراء العرب وأبرزهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعراء آخرون من دولة الإمارات والوطن العربي.