موسم 1

ومضات شعرية تستلهم نصّها من ثراء الأدب العربي وسيرة من أثروا في صياغة تاريخه المعاصر من الشعراء العرب وأبرزهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعراء آخرون من دولة الإمارات والوطن العربي.

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الحلقة 3 - كسرة عود

7min

ومضات شعرية تستلهم نصّها من ثراء الأدب العربي وسيرة من أثروا في صياغة تاريخه المعاصر من الشعراء العرب وأبرزهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعراء آخرون من دولة الإمارات والوطن العربي.

الحلقة 2 - كسرة عود

5min

ومضات شعرية تستلهم نصّها من ثراء الأدب العربي وسيرة من أثروا في صياغة تاريخه المعاصر من الشعراء العرب وأبرزهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعراء آخرون من دولة الإمارات والوطن العربي.

الحلقة 1 - كسرة عود

6min

ومضات شعرية تستلهم نصّها من ثراء الأدب العربي وسيرة من أثروا في صياغة تاريخه المعاصر من الشعراء العرب وأبرزهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعراء آخرون من دولة الإمارات والوطن العربي.