الحلقة 52 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 51 - كوروكو كرة السلة27min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 50 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 49 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 48 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 47 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 46 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 45 - كوروكو كرة السلة21min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 44 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 43 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 42 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 41 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 40 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 39 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 38 - كوروكو كرة السلة19min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 37 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 36 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 35 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 34 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 33 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 32 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 31 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 30 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 29 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 28 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 27 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 26 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 25 - كوروكو كرة السلة23min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 24 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 23 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.
الحلقة 22 - كوروكو كرة السلة24min
ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.