الحلقة 22 - كوروكو كرة السلة

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ستة أعضاء من فريق الجيل الذهبي لكرة السلة، تفرقهم الأنانية وحب الذات والرغبة في تصدر النجاح، فيفترقون كل واحد منهم إلى فريق مختلف. يحاول كوركو، أحد أعضاء الفريق القديم، أن يغير من تصرفاتهم ويثبت لهم أن النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي والروح الرياضية والأهداف الواحدة، ويبدأ رحلته مع كاغامي في فريق سيرين.