الحلقة 50 - ربما كانت تلك العواصف الشديدة رياحاً تبكي

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كاغامي يبذل جهدًا كبيرًا وقد فهم كيفية الرمية السرابية، لكنه لم يستطع إيقافها. هيمورا يسجل هدفًا من الرمية الأولى، مما يزيد من الفارق ويقرب سيرين من الهزيمة. كاغامي يحاول دخول المنطقة لحل المشكلة، لكن ذلك صعب للغاية. هنا تتألق عينيه، ويستطيع أخيرًا دخول المنطقة، ويصد كرة موراساكيبارا القوية، ثم يرمي الثلاثية دون أن ينظر إلى السلة، وكأنه أومني، ويوقف الرمية السرابية.