الحلقة 52 - نجم الجيل الذهبي23min
تدور الحلقة حول كيفية انضمام كوروكو إلى مدرسة تييكو. بينما كان أومني يستمع لصوت طرق من الملعب، يفاجأ بظهور كوروكو الذي كان يتدرب. كانت هذه هي اللحظة الأولى التي يلتقي فيها كوروكو بأومني، حيث تأثر بطريقة لعبه وقرر أن يصبح مثله. رغم الصعوبات التي واجهها، شجعه أومني على الاستمرار في تحقيق حلمه، مما جذب انتباه أكاجي الذي ضمه لفريق الجيل الذهبي.
الحلقة 51 - أبطال منتصرون وأبطال مهزومون27min
يعود أمل سيرين مع كيوشي، حيث يتقدم الفريق بشكل مثير. كاغامي وكيوشي يقفزان معاً لصد كرة موراساكيبارا، لكن الأخير يدخل المنطقة بسرعة. لكن كاغامي لن يتركه يسجل، فقفز عالياً كأنه يطير ورمى رمية النيزك المذهلة، ليقلب سيرين النتيجة. موراساكيبارا ينطلق نحو السلة محاولاً التسديد قبل انتهاء الوقت، لكن ما حدث؟ لم يعد قادراً على القفز بعد محاولته لإيقاف كاغامي.
الحلقة 50 - ربما كانت تلك العواصف الشديدة رياحاً تبكي24min
كاغامي يبذل جهدًا كبيرًا وقد فهم كيفية الرمية السرابية، لكنه لم يستطع إيقافها. هيمورا يسجل هدفًا من الرمية الأولى، مما يزيد من الفارق ويقرب سيرين من الهزيمة. كاغامي يحاول دخول المنطقة لحل المشكلة، لكن ذلك صعب للغاية. هنا تتألق عينيه، ويستطيع أخيرًا دخول المنطقة، ويصد كرة موراساكيبارا القوية، ثم يرمي الثلاثية دون أن ينظر إلى السلة، وكأنه أومني، ويوقف الرمية السرابية.
الحلقة 49 - كأنهما الليل يواجه النهار24min
عندما قال كيوشي لريكو أن هذه ستكون مشاركته الأخيرة، كان يقصد أنه يشعر بالتعب والإرهاق الشديد، وأنه قد لا يتمكن من اللعب مجددًا بنفس القوة أو الأداء. يعبر عن مدى صعوبة التحديات التي يواجهها أمام موراساكيبارا وفريق يوسن. كيوشي يدرك أنه في حالة عدم الفوز، هل تكون هذه فرصته الأخيرة لإثبات نفسه في البطولة؟
الحلقة 48 - هدوء في قلب العاصفة24min
هيمورا يمتلك سلاسة مذهلة، حيث اخترقت الكرة يد كاغامي في رمية سرابية. كيوشي يسجل ثلاثية، وخطة سيرين تخترق دفاع يوسن. المعركة تشتعل بين كاغامي وهيمورا، وكيوشي يرفض الخروج رغم تعبها. الفارق يتقلص، والحماسة تعم الملعب، بينما موراساكيبارا يغضب بشدة.
الحلقة 47 - اعتمد علينا24min
مباراة كوروكو مشوقة للغاية! فريق سيرين يتحدى موراساكيبارا وكاغامي بشكل مثير. كوروكو يظهر مهاراته الفريدة، مما يزيد من حماس المباراة. هل تتوقع أحداث مثيرة في الربع الثالث؟
الحلقة 46 - تفوز على خصم شديد ثم يهزمك تهاونك23min
يستهين فريق سيرين بخصمهم، لكن ريكو أعادتهم إلى الواقع بصفعة قوية، مما زاد عزيمتهم للفوز. الآن، يتواجهون مع فريق يوسن الضخم، الذي يثير القلق في صفوفهم. ومع إخفاق ثلاثيات هيوغا وقفزات كاغامي، يظهر التحدي الحقيقي مع موراساكيبارا، اللاعب العملاق. كيف سيتصرف فريق سيرين في هذه المباراة المثيرة؟
الحلقة 45 - نتطلّع إلى القادم21min
يستريح فريق سيرين في منزل كاغامي ويتفاجأ بدخول أليكس، مدربة هيمورا وكاغامي من الطفولة! تقدم أليكس نصائح قيمة لكاغامي لمواجهته الجيل الذهبي. وفي الوقت نفسه، كوروكو يسعى لتدريب أومني على رمي الكرة. الأجواء مشوقة مع استعداد سيرين لمواجهة فريق ناناميا!
الحلقة 44 - نهاية وبدايات24min
يستريح فريق سيرين في منزل كاغامي ويتفاجأ بدخول أليكس، مدربة هيمورا وكاغامي من الطفولة! تقدم أليكس نصائح قيمة لكاغامي لمواجهته الجيل الذهبي. وفي الوقت نفسه، كوروكو يسعى لتدريب أومني على رمي الكرة. الأجواء مشوقة مع استعداد سيرين لمواجهة فريق ناناميا!
الحلقة 43 - المنطقة24min
الفارق لا يزال كما هو، وسيرين يواجه صعوبة، لكن كوروكو طلب من كاغامي وكيوشي تشكيل رقابة ثلاثية على أومني. لأول مرة، لم يتمكن أومني من التسجيل، وهذا بفضل تدخل كوروكو. هيوغا حاول التسجيل من ثلاث نقاط لكنه سقط بسبب ساكوراي، مما أعطى سيرين فرصة للتقدم بفارق 3 نقاط. هيوغا سجل، لكن ابتسامة أومني كانت إشارة لدخوله المنطقة المحظورة، حيث تفوق سرعته على الجميع وأصبح من الصعب إيقافه. الإثارة تتصاعد!
الحلقة 42 - أطياف الظل24min
يبدو أن فريق سيرين في مأزق كبير بعد اختفاء لاعبيهم! هل سيتمكنون من التغلب على هذه المهارة المدهشة لأطياف الظل؟ الجميع يركزون على كوروكو، هل سيستطيعون الصمود حتى النهاية؟
الحلقة 41 - تجرّؤً على المستحيل24min
هاهو كاغامي ينطلق ويركز على تحركات أومني ،ولكن هل هذا معقول كاغامي استطاع ضرب الكرة عندما حاول أومني تسديدها ،وهنا أومني اشتعل حماسة لأن هناك من يتحداه بالقوة،سيرين يسبق تو بالنقط وكوروكو يعود للعب يبدو أن فريق تو توقع حدوث ذلك وأصبح كوروكو تحت ناظري إيمايوشي
الحلقة 40 - جهود ضائعة24min
كوروكو يتحدى أومني، لكن رصاصة الظل لم تعد تجدي نفعًا. أومني يثبت أن الضوء أقوى من الظل، مما صدم كوروكو. ريكو تطلب وقت مستقطع، وكاغامي يشجع كوروكو على عدم الاستسلام، لأن الجهود لا تذهب سدى! المباراة تشتعل!
الحلقة 39 - نهائي قبل الأوان23min
ييستعد فريق سيرين لمواجهة فريق تو، حيث يتدربون بلا كلل لتحقيق أهدافهم. الجيل الذهبي متحمس للفوز بكأس الشتاء، وكاغامي يخضع لتدريب خاص في أميركا مع مدربته. عندما حضر كوروكو دعوة أكاجي، تفاجأ بوجود الجيل الذهبي وتصرفاتهم اللئيمة. أكاجي طلب من فوريهاتا المغادرة، لكن خوفه منعه من الحركة. في تلك اللحظة، يظهر كاغامي ويصدمهم، وأكاجي يهاجم كاغامي بشكل مفاجئ.
الحلقة 38 - إجازة في الينابيع الحارة19min
بعد فوز فريق سيرين على كيرساكي، ذهبوا في رحلة استجمام إلى الينابيع الحارة، حيث التقوا بفريق تو. هناك، أومني حذر كوروكو من أن مباراتهم القادمة ستكون ضده، ولن يمنحهم فرصة للفوز. بعد الرحلة، عاد الجميع للتدريب، لكن كاغامي غاب بسبب التزامه. وفاجأهم والد المدربة الذي جاء ليعلمهم بعض الأساليب البسيطة، كونه كان لاعباً سابقاً في المنتخب الوطني.
الحلقة 37 - اللعب من أجل الصديق24min
هيوغا، بسبب غضبه من هاناميا، فقد قدرته على تسجيل الثلاثيات. لكنه قرر اللعب لأجل كيوشي، واستعاد مهارته بمساعدة كوروكو. بعد تحرير الفريق من سيطرة كيرساكي، كاد هاناميا أن يؤذي كوروكو، لكن الأخير تفادى الضربة ببراعة. وفي النهاية، حقق سيرين النصر وأصبح حلمهم في كأس الشتاء قريباً!
الحلقة 36 - لا تغضب23min
كوروكو يشتعل غضباً ويرفض الخسارة، بينما كيرساكي يسجل الأهداف بسرعة. رغم مهارات إيزوكي، الكرة تختفي. كوروكو يقرر تمرير الكرة بلا تفكير، مما يفاجئ هاناميا. كيوشي منهك، وريكوتستبعده، لكن الفريق مصمم على القتال حتى النهاية.
الحلقة 35 - هذا ما عدتُ من أجله24min
فريق سيرين يواجه كيرساكي، الذي يركز على إلحاق الأذى بهيوغا. كيوشي، الغاضب، يضحي بجسده رغم الضربات القاسية، ويتلقى إصابة قوية تسيل منها الدماء. لكنه يعود مصمماً على الانتقام، غير آبه بما حدث له.
الحلقة 34 - الأمل في مرِّه أحلى من اليأس24min
انضم هيوغا إلى فريق سيرين، وبدأوا رحلة التحدي. لكن أثناء مباراة مع كيرساكي، تعرض كيوشي لإصابة في ساقه، مما جعل هاناميا يستغل الفرصة. بعد فوز سيرين، زاروا كيوشي في المستشفى، حيث أكد لهم أنه سيعود قريباً، رغم شكوك هيوغا في ذلك.
الحلقة 33 - شيء من الماضي24min
تعادل فريق سيرين مع شودوكو، والآن يستعدون لمواجهة فريق كيرساكي. كيوشي، رغم إصابته، مصمم على اللعب، مما يثير جدالاً مع هيوغا الذي يحذره من المخاطر. هيوغا يروي لكوروكو وكاغامي كيف عاد إلى كرة السلة بفضل كيوشي، الذي شجعه على العودة بعد اعتزاله بسبب الخسارات.
الحلقة 32 - رصاصة الظل24min
ها هو كوروكو يعود للفريق وتاكاو يقوم بمراقبته وهنا تظهر مهارة كوروكو الجديد وهي رصاصة الظل صدم الحاضرين بسرعته المخيفة وكأنه الظل ،ورميتان حرتان لسيرين ،ولكن كيوشي منهك بشدة فهل سيستطيع إحراز الهدفان ؟
الحلقة 31 - أن تلعب من أجل الفريق24min
ميدوريما يقوم بإشغال كاغامي حتى يستطيع الفريق إحراز الهدف هذه خطته وكيوشي يرى بأنه يجب إخراج كوروكو من المباراة فهل سيصمد سيرين أمام شودوكو ؟ولأول مرة يلعب ميدوريما متعاوناً مع فريقه
الحلقة 30 - تصادم من جديد24min
سينشينكان الفريق القوي كبير المنطقة ضد سيرين هل سيحقق سيرين الفوز؟،وزميل كيوشي القديم هناميا يعود لمشاهدة المباراة ،والمباراة الملحمية بين سيرين وشوتوكو قد بدأت ولكن ميدوريما لم يغير حركاته ولم يضف شيء جديد لهزيمة سيرين ما السبب؟
الحلقة 29 - الطريق إلى كأس الشتاء23min
فريق سيرين في مواجهة فريق جوسي ،تبدأ المباراة بقوة وفريق جوسي يكثفون المراقبة على كاغامي مصدر قوة الفريق ولكن كيوشي يغير مجرى المباراة
الحلقة 28 - لنضرب موعداً آخر23min
موراساكيبارا يخبر هيمورا بعدم جواز خوض مباراة غير رسمية، لكن كاغامي يصر على المواجهة. تبدأ المباراة وكيوشي يذكر موراسا بأنه لم يستسلم له سابقًا. بينما يحاول كاغامي تسجيل هدف، يتم إلغاء المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتذهب ساتسوكي إلى فريق سيرين لتطلب مقابلة كوروكو، مُخبرةً إياه بأن أومني استُبعد بسبب الإصابة.
الحلقة 27 - الصديقان الأخوان24min
فريق سيرين، بقيادة كاغامي، يواجه تحديًا مثيرًا ضد فريق يوسن وصديقه القديم هيمورا. بعد هزيمتهم أمام فريق سيهو، تتصاعد التوترات بين كاغامي وهيمورا، خاصة بعد إصابة الأخير. الآن، يجب على كاغامي مواجهة مشاعره وتاريخه مع هيمورا في مباراة حاسمة مليئة بالتحديات!