موسم 1

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

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الحلقة 9 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

24min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 8 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

24min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 7 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

22min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 6 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

24min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 5 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

26min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 4 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

25min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 3 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

22min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 2 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

24min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.

الحلقة 1 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور

23min

رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.