رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.