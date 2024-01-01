الحلقة 9 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور24min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 8 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور24min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 7 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور22min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 6 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور24min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 5 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور26min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 4 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور25min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 3 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور22min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 2 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور24min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.
الحلقة 1 - مهرجان ومزاد ليوا للتمور23min
رسالة يومية من مهرجان ومــزاد ليوا للتمور عن أهم الفعاليات والمسابقات ومزادات ومزاينة التمور بالاضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور ويشمل المهرجان أنشطة تراثية وانشطة الرسم والتصوير ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية لمختلف الفئات العمرية والعديد من الفعاليات والاحداث.