الحلقة 13 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
الشغلة بدها بدلة: تروي الحكاية تفاصيل الأزمة التي يعيشها هشام بعد تقاعده نتيجة تعلقه بعمله كشرطي مرور. البيت بيتك: يقيم حازم مع أخته سهام وزوجها بشكل مؤقت حتى يعثر على عمل، لكن إقامته تتجدد لأجل غير مسمى. طبيبة أحقاد: تتمة أحداث الجزء الأول من الحكاية والمزيد من مفارقات أحقاد النساء.
الحلقة 12 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
التوأم: يستغل التوأمان سمير وسليم الشبه بينهما لخداع الناس حتى يكتشف أهل الحارة أنهما ليسا توأمين بل شخص واحد. ازدحام: لا ينعم صابر بالراحة من تناقضات زوجته سهام إلا لدى وصول والدته إذ تسلط سهام تركيزها الكامل على حماتها. طبيبة أحقاد: تجتمع النساء في عيادة طبيبة مختصة في معالجة الأحقاد ليتبين في النهاية أنهن جميعاً أقارب.
الحلقة 11 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
قصة حب: تتابع الحلقة قصة حب يعيشها عادل بكافة مراحلها مع شابة رغم أن مدتها الزمنية لم تتجاوز يوماً واحداً. جلطة: يقرر عصام إلغاء التأمين عندما تتحسن حالته الصحية، لكن يتم القبض عليه بعدها بسبب تشابه في الأسماء ويصاب بجلطة.
الحلقة 10 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
تعا ننسى: تعاني زوجة فؤاد من نسيانه المتكرر، وحين يعد مفاجأة لتعويضها، ينساها وحيدة في السيارة. رصد: تحاول مجموعة من الموظفين المرتشين التحايل على المديرة، لكن دهاءها يكون خير رد عليهم.
الحلقة 9 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
ست الكل: يكف أبناء الحي عن مضايقة سوسن ويعاملونها كست الكل حين تتزوج أحد المسوؤلين. موقف: حكاية الموقف الذي اتخذه معين لبيع الشاي على الطريق العام. حفل تكريم: يتوجه باهر لحضور الحفل المقام لتكريمه كمخترع بصحبة والده ولا يجدان سوى حقيقة هزلية.
الحلقة 8 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
إشراف حكومي: يفلت سعد وراتب من عقوبة سرقة أحد البيوت بحيلة ذكية. ثنائية دفى: تتخلص سكينة من مشكلة البرد الذي تعاني منه عبر الدفء العائلي. الجزمة: يعجز مازن عن تطبيق ما ورد في كتالوج الحذاء الأجنبي الذي اشتراه، فيعود للحذاء الوطني.
الحلقة 7 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
دونكيشوت العربي: يقتنع متسول بكلام فارس يظهر له في الشارع وبقدرتهما الواهمة على تحسين العالم معاً. هل تعلم: يبرر وليد عدم قدرته على شراء أشياء باهظة استناداً إلى دراسات علمية. رهان: تجري نظيرة وسكينة تحدياً لمن تستطيع إبكاء الأخرى أكثر وتنتهي المنافسة ببكاء الاثنتين.
الحلقة 6 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
الكابوس: يخشى صالح من تحقق الكابوس الذي يصفع فيه المختار، فيحل صديقه الأزمة بكسر يد صالح. قيلولة: يفرض المسؤول ثروت نظام قيلولة صارم على جيرانه، وبعد رحيله يسن الجار الجديد نظاماً أكثر صرامة.
الحلقة 5 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
ملح الرجال: بدر رجل كثير الكذب وحين يحقق أمنيته ويتزوج فرحة، يموت صباح يوم زفافه. كأس العالم: الحلقة النقاشية التي يديرها معين وقادر حول كأس العالم الذي سيقام في بلدهم تتحول إلى حوار سياسي شائك. لمة عائلية: يستغل أبو طارق وزوجته التكنولوجيا الحديثة بتناول الغداء مع أبنائهما المغترين عبر مكالمة فيديو.
الحلقة 4 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
بالشمع الأحمر: يستلم جبران رسالة مختومة بالشمع الأحمر تنقلب حياته عقبها. ألف مبروك: تتوالى المفارقات والحوادث على حنان وسمير ليلة زفافهما لينتهي العرس دون أي مظاهر احتفالية.
الحلقة 3 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ39min
هذا الرجل: يعاني آدم من عدم تقدير زوجته لحبه، فيعاقبها بطريقة مبتكرة. وشو حلو: تتفاءل نجدة ومرح بوصول الطفل مسعود الذي يعتبره الجميع وجه السعد، لكن السعد المنتظر يتحول إلى نحس.
الحلقة 2 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
نسخة طبق الأصل: يصر الزعيم على استنساخ نفسه للحصول على كلية جديدة، لكن تأتي النتيجة بما لا يحمد عقباه. عشرة عمر: تثير شابة الجدل بين الصديقين أبو عبده وأبو زهير ويتضح أن الإطراء الذي اختلفا عليه كان موجهاً لوالدها وليس لهما. الطاقة البديلة: يثير نظام للطاقة البديلة الغيرة والبلبلة بين الجارين عماد ومسعود.
الحلقة 1 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
تبديل: العمليات الجراحية التي يجريها هادي لاستبدال أجزاء من جسده تنتهي باستبدال ... عقله! مطيعة: يعتقد أسامة أنه عثر على الزوجة المثالية أخيراً حين يلتقي مطيعة ليكتشف ما راء صمتها لاحقاً.