الحلقة 2 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ

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نسخة طبق الأصل: يصر الزعيم على استنساخ نفسه للحصول على كلية جديدة، لكن تأتي النتيجة بما لا يحمد عقباه. عشرة عمر: تثير شابة الجدل بين الصديقين أبو عبده وأبو زهير ويتضح أن الإطراء الذي اختلفا عليه كان موجهاً لوالدها وليس لهما. الطاقة البديلة: يثير نظام للطاقة البديلة الغيرة والبلبلة بين الجارين عماد ومسعود.