الحلقة 28 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ

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العلم نار: يصارع عمار وزهرة تكاليف تعليم أبنائهما، من الملابس حتى الدروس، حتى يصاب بانهيار عصبي، بينما تواصل زهرة الكفاح بصمت. دليل برائتو: يحاول رجل إثبات أنه معارض منذ زمن، لكن الجميع يسخر منه، وتنتهي رحلته بالهتاف وحده في الشارع، ممثلًا عبثًا سياسيًا ساخرًا. رئيس وزراء عربي: يُذهل القيصر من خبر سفر السياسيين العرب على الحمير، مقارنة برفاهية وزرائه، في مفارقة تفضح تناقضات المشهد العربي. حلقة مفرغة: يتبادل أبو إسكندر وأبو إلياس الإحباط من تكرار الأيام، حتى يعود عمل الصرافات، فيهرع الجميع، وكأن الدائرة لا تنكسر.