الحلقة 30 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ28min
عندي مبدأ: يصر أبو حسيب على مواقفه وسط السخرية من الجميع، لكن في النهاية، يرقص معهم بعد أن سخر منهم، ويهدم بيده ما دافع عنه. سهرة بنات: تتحول سهرة البنات إلى سلسلة من النسيان والمواقف الطريفة، بين مفاتيح مفقودة وطرق تسلل، لتكشف الحلقة كوميديا الذاكرة القصيرة. تكبيرات العيد: تدور الاستعدادات للعيد وسط أجواء دافئة، لكن الغياب الكبير يكشف حزنًا صامتًا، وتُختتم الحلقة بتساؤل أم رياض عن لمّ الشمل.
الحلقة 29 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ16min
29شباط: يرفض وليد شرط هدى بالزواج في 29 شباط، وحين تزداد الضغوط، يقع في حادث ويدرك أن هذه العلاقة لم تكن قدرًا بل قيدًا. كوعني شكراً: يدخل أبو حيان مكتب "التكويع" لتغيير ولائه، ليُفاجأ بأن أصدقاءه سبقوه، في مشهد ساخر عن بيع المبادئ في سوق المصالح. المكوع: يتبنى منتصر شعارات نضالية، بينما تنهار حياته اليومية. بعد صدمة مفاجئة، يُعاد تأهيله كرمز وطني رغم كل الهزائم.
الحلقة 28 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ20min
العلم نار: يصارع عمار وزهرة تكاليف تعليم أبنائهما، من الملابس حتى الدروس، حتى يصاب بانهيار عصبي، بينما تواصل زهرة الكفاح بصمت. دليل برائتو: يحاول رجل إثبات أنه معارض منذ زمن، لكن الجميع يسخر منه، وتنتهي رحلته بالهتاف وحده في الشارع، ممثلًا عبثًا سياسيًا ساخرًا. رئيس وزراء عربي: يُذهل القيصر من خبر سفر السياسيين العرب على الحمير، مقارنة برفاهية وزرائه، في مفارقة تفضح تناقضات المشهد العربي. حلقة مفرغة: يتبادل أبو إسكندر وأبو إلياس الإحباط من تكرار الأيام، حتى يعود عمل الصرافات، فيهرع الجميع، وكأن الدائرة لا تنكسر.
الحلقة 27 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ27min
المواطن صابر: يحتمل صابر أزمات النقل والجوع، لكن خصم 30٪ من راتبه يدفعه لمواجهة مديره، بينما ترى نهال أن صبره أصبح عبئًا لا ميزة. قدر وقيمة: يؤسس ثلاثة أصدقاء تيارًا سياسيًا شعبيًا، لكن الطموحات تتصادم سريعًا، وينهار المشروع في أول خلاف على الزعامة. أهم قرار: ينتقد قادر القرارات الحكومية المرتجلة ويتخيل نفسه مسؤولًا، لكن صديقه معين يرد مازحًا بأنه سيستقيل قبل أن يبدأ!
الحلقة 26 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ17min
لحظات حرجة: تُجبر روان زوجها ملهم على فتح مكالمة فيديو أثناء نزع قنبلة، فتتداخل الغيرة مع الخطر، في لحظة تختلط فيها الحياة بالموت. أعراض انسحاب: يعاني هشام من انهيار بعد سقوط النظام الذي خدمه طويلاً، وتحاول زوجته نوال إعادته إلى توازنه داخل وهم منظم. عالكنبة: يعود عمار إلى دمشق بعد 14 سنة، ويتصادم مع شقيقه أبو عزام حول معنى التغيير، لينتهي النقاش بمفارقة تكشف عمق التشاؤم.
الحلقة 25 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
لوحة فنية: تمنح امرأة غريبة أملاً لرسام يائس حين تنبهر بلوحته، لتعيد إليه إيمانه بأن الفن لا يموت مادام هناك من يشعر به. حكلي لحكلك: يتفق عدنان مع المدير هادي على صفقة فاسدة، لكن دهاء المدير يقلب الطاولة، فيكتشف عدنان أنه وقع في فخ أُعد له بإتقان. عطلة رسمية: يحلم مازن بإنهاء معاملة مؤجلة، لكن وفاة قريبة مدير المصلحة تؤجل كل شيء، لتُصبح العزاءات أكثر انتظامًا من الإجراءات.
الحلقة 24 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
المنحوس: تتحول حياة جميل إلى سلسلة مصائب تبدأ بالبطالة وتنتهي بسرقة أمواله المسروقة، ثم يُتهم زورًا بحيازة أوراق مزورة. الكورنيش: يحاول باسم وليلى استعادة الحب في جلسة رومانسية، لكن خلاف بسيط يُفسد اللحظة، لتكشف الحلقة هشاشة ما تبقى بينهما. البطل: يتحوّل هدف في مباراة إلى نقاش عميق بين مالك وجمال عن معنى البطولة، لتتجاوز الكرة وتصل إلى روح الإنسان وقدرته على التغيير.
الحلقة 23 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
الزوج المثالي: تغار ريم من ميساء وزوجها فراس، لكن خلف الصورة المثالية تسكن الإساءات. تنكشف الحقيقة، لتصدم ريم بالواقع المؤلم. بلاها الجنسية: ينفجر خلاف بين غيث وعفاف بسبب جنسياتهم المختلفة، ليتحوّل الجدل إلى قطيعة مؤلمة، وتنتهي الحلقة بصورة تحمل ذكرى حبٍ قديم. توازن: يصطاد أبو عبدو السمك ليفرّغ همومه، فيشاركه حيي التأمل. حوار فلسفي يُظهر أن الحياة تحتاج توازنًا أمام الزلازل اليومية.
الحلقة 22 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
راجعين: تنتظر أم لطيفة لمّ الشمل، لكن تحوّل المونة إلى مشروع يثير الشبهات، فتنقلب فرحة العودة إلى مواجهة مع موظفي البلدية. بالجرم المشهود: تخطط غادة لاستغلال غياب رأفت لتستقبل أحدهم، لكنه يعود مبكرًا ويكتشف الخدعة، فتتفجّر المواجهة بلا رحمة. عن الذاكرة وأشياء أخرى: يكتشف أبو فيصل أنه لا يملك أي ذكرى مع ابنه بعد سفره، فتنقلب الجلسة مع أبو جبري إلى لحظة ندم على عمر مضى
الحلقة 21 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
آخر من يعلم: تكتشف هالة أسرارًا عن سامر وزميلته، فتقرر فضحه في المكتب، لتكتشف أن الشك ليس دائمًا دليل خيانة، بل أحيانًا وهم. شوقية: تهرب شوقية مع زوج رغد، لا بسبب الحب، بل لأنها القلب النابض للبيت. تنهار رغد، ليس لفقدان الزوج، بل لفقدان اليد اليمنى. آخر ليلة: يودع رامي دمشق قبل سفره، لكن تدخل عناصر الأمن يبدد لحظاته الأخيرة، ويعيد التفكير بقرار العودة من عدمه.
الحلقة 20 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ33min
هوس: ينفجر عادل من هوس مها بالمسلسلات التركية، فتقرر مغادرة المنزل، لكن المفاجأة أن والدتها تعاني من الإدمان ذاته. علل من نوع خاص: تواجه هديل صعوبة في إيجاد شريك يناسب معاييرها المثالية. وبعد تجارب غريبة، تكتشف أن السعادة قد تكون في الوحدة لا في الشروط. شغلة يلي مالو شغلة: يتظاهر سمير بالثراء أمام المحلات ليلتقط صورًا يرسلها لزوجته، لكن ديونه القديمة تكشف خداعه ويطارده أصحاب المتاجر. الرجل الصالح: يتأثر قادر بوفاة أبو ماهر الذي لم يعرفه، ويشرح لمعِين أن احترام القيم لا يحتاج لمعرفة شخصية، بل يكفي أن نؤمن بالمبادئ.
الحلقة 19 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ35min
عرس انتخابي: يتنافس ثلاثة رجال على منصب مختار، بينما يستخدم المختار الحالي التحايل لفضح منافسيه. في النهاية، يفقد الجميع ثقة الناس. لا تقول: يبذل مرزوق كل ما يملك لعلاج والدته، لكن وفاتها ووصيتها بالدفن في الشام تقوده إلى سلسلة من المتاعب الجديدة.
الحلقة 18 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ35min
مكافأة : يحلم كميل بليلة مميزة مع نجوى بعد مكافأة العمل، لكن الطلبات المفاجئة تستهلكها، ليختتما الليلة بلحظة بسيطة على الشرفة تعكس روحًا متفائلة مذكراتي: تتسبب يوميات سامح في أزمة زوجية مع منال، حيث تكتشف تفاصيل عن ماضيه، فتتصاعد الأحداث حتى تتورط السلطات بسبب ما كتبه.
الحلقة 17 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ35min
عض الأصابع: يتردد محمود في قبول دور متواضع بسبب أجره القليل، حتى يخبره جمال أن الدور عُرض عليه أيضًا، لتتحول المسألة إلى كبرياء بين أصدقاء حفلة طلاق: يتحول خلاف عمار ورهف في مقهى إلى دراما علنية تكشف خيانات واتهامات، وسط فضول الحاضرين، قبل أن تنقلب النهاية على كل التوقعات. معارض بامتياز: يُظهر أبو ماجد صورة المعارض الشرس، لكن تصرفاته تكشف خضوعًا تامًا لأم ماجد. تنقلب المواقف في المقهى لتكشف التناقض الكوميدي في شخصيته..
الحلقة 16 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
لكل المناسبات: يواجه عادل صعوبة في إرضاء رجاء بهدية عيد ميلاد رغم محدودية موارده، وبين الغيرة والمفاجآت، ينتهي المشهد بتصالح ساخر. أرق: يؤرق المنصب الجديد نوم جهاد، ويقترح عاصي عليه وصفة سرّية من وزير سابق، فتبدأ رحلة البحث عن النوم في ظل القلق من السلطة. أجيال: يخشى أيمن من إنجاب أطفال في هذا الواقع الصعب، بينما يرى إيهاب في خبر حمل شقيقته أملاً للحياة، فيتجسد الصراع بين الخوف والرجاء.
الحلقة 15 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
الهدية: تتحول مزهرية فاخرة منحة من مروان بيك إلى كابوس في حياة موفق، الذي يُتهم لاحقًا بالسرقة بعدما كانت "الهدية" نقمة لا نعمة. الثرثار: تُطيح ثرثرة نضال بعلاقاته ومكانته المهنية، وعندما يقرر الزواج، يصطدم بصفاء، التي تتفوق عليه في فن الكلام والضجيج. على رأس عملو: يستغل أبو ماجد صِلاته القديمة للمشاركة في عزاء مسؤول سابق، لكن الحوار مع أبو عادل يكشف انتهازيته التي ترافقه حتى لعبة الطاولة.
الحلقة 14 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
الخالة صبيحة: زيارة طبية تتحول إلى جلسة مصارحة بين عبير وضياء. وسط جدالهم، تتدخل الخالة صبيحة بحكمة تهدئ التوتر وتكشف حاجتها للكلمة الطيبة. حالة استثنائية: يقرر معتز الهرب من واقعه بالهجرة، وفي آخر يوم يصطدم بكل من حوله متحديًا، لكن خبر القبض على المهرّب يقلب قراره رأسًا على عقب. آثار على الرمال: ينشغل القيصر بإرثه بعد الموت، فتأتي كلمات الحكيم لتذكّره بأن العدل والمحبة وحدهما يتركان أثرًا لا تذروه الرياح كالرمال.
الحلقة 13 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ35min
البايبي: يحلم خالد وديما بليلة رومانسية، لكن زيارة مفاجئة من العائلة تقلب البيت إلى فوضى مضحكة. تنكشف التحديات اليومية بين الأزواج الجدد وسط الضجيج. 500 ليرة: بعد خروجه من السجن، يبحث نذير عن أبو العز لإعادة مبلغ بسيط. المفاجأة لا تكون في المبلغ، بل في صدمة اللقاء بعد كل تلك السنوات. نكتة: يحاول ماهر إضحاك شاهر بكل الطرق، دون جدوى، حتى يلقي نكتة باهتة عن الأمل، فينفجر شاهر ضحكًا، كأنّ الضحك يأتي حين لا نتوقّعه.
الحلقة 12 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ40min
كوكب بلوتو : يتفاءل عبود بيومه بفضل كوكب بلوتو، لكن عملية السرقة تنقلب لحفلة عيد ميلاد. حين تنكشف هويتهما، تبدأ مطاردة تكشف أن الحظ ليس فلكيًا دائمًا. الرسالة : يحاول فوزي ورفيقه بسام التعبير عن غضبهم من الواقع برسالة احتجاج، لكن محاولتهم تنقلب لموقف ساخر يعكس عبثية التعبير في زمن القهر. الكارثة: يقلل القيصر من خطر الفيضان حتى يسمع بخبر وفاة صديقه ماركوس، حينها فقط ينهار. المفارقة تكشف أن المصيبة تُقاس بمن يمسّ القلب لا الأرض.
الحلقة 11 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ39min
لوحة يوتيوب: تهدي سمر حماتها هاتفًا للانشغال، فتبدأ الأخيرة في نشر فيديوهات تهاجمها وتتحول لنجمة، ما يغيّر حياة الأسرة بالكامل. لا لااا.. إي إي: يرفض راضي كل اقتراح من ريم بعناد معتاد، لكن موقفًا سياسيًا يسمعه عناصر الأمن في المقهى، فيغيّر لهجته فجأة من "لا" إلى "إي" خوفًا من العواقب. الشطرنج: ينغمس أبو ماجد في لعبته وكأنها سلطة حقيقية، ليثير استغراب أبو عادل. بين النقلات والغرور، تنقلب اللعبة إلى مشهد ساخر عن وهم السيطرة
الحلقة 10 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
تقمّص: يعيش واصل شخصية ضابط حتى خارج التصوير. يصدّقه الناس في الواقع، لكنه يفشل في مشهد حقيقي يكشف ابتعاده عن التمثيل الصادق. يانصيب: يحلم أمجد بأن المال سيغيّر حياته، فيربح الجائزة، لكن المفاجأة تؤدي إلى إصابته. وتبدأ أسئلة جديدة حول الثمن الحقيقي.
الحلقة 9 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
شهرة مزيفة: يتوارى سمير عن الأنظار ويمنح فراس نصوصه، الذي يسرق الأضواء. بعد العفو، تنقلب الأدوار وتنكشف خيانة رفيق العمر. القلب الشجاع: تدفع الهجرة نبيل وسارة نحو قرار خطير. تتأجل الرحلة، فتبدأ المواجهة مع الماضي، ويتضح أن الغفران لا يعني النسيان. الكذاب: تُروى حكاية خيالية عن إسقاط طائرة، ومع تكرار السرد تتحول إلى تهمة، لتنقلب البطولة إلى كذبة علنية تفضح الواقع.
الحلقة 8 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
استقالة: يقدّم الموظف استقالته، لكن المدير يعتبرها خيانة للوطن. تحت الضغط يتراجع، ومع ذلك تُحتفظ بالرسالة كأداة تهديد لاحقة. ثرثارة: تفيض هلا بالكلام، فيصبر جهاد حتى ينفجر. تنقلب الأدوار حين تواجه جارهما المتسبب في الإزعاج، وتُخرج القصة عن السيطرة.مستر جود: يقوم جود بتدبير عملية سطو تمثيلية ليبدو بطلاً. تنتشر شهرته، لكن الحقيقة تنكشف حين يشعر صديقه بالغيرة ويفضح المخطط.
الحلقة 7 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ35min
الست عليا: بعد اكتشاف أن عليا ما زالت على قيد الحياة، يتخيل الجميع الثروة، لكن الواقع يضعهم أمام عبء الرعاية، فيهربون من المسؤولية. سنة سلف: يحاول محمود ومنال النجاة من ضغط الإيجارات المتزايدة، وسط تهديد دائم بالإخلاء، لتكشف القصة عبثية البحث عن الاستقرار.
الحلقة 6 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ38min
الخال: يشك عامر في تصرفات ناهد بعد تعيين خالها أبو المعتصم وزيرًا. تتشابك الأحداث ليجد نفسه متهمًا بعد أن ظنّ أنه في حماية الواسطة. فتاة أحلامي: يتخيّل حازم أن الفتاة التي تبتسم له يوميًا واقعة في حبّه، لكن تصرفاته المندفعة تكشف له رفضها الواضح وسوء فهمه للواقع.
الحلقة 5 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ34min
مثقف ثوري: يحاول عصام نيل إعجاب والد رشا بتصنّع ثقافة ثورية. نصائح رامي توقعه في مواقف كارثية، وينتهي اللقاء بطرده من المنزل. روبوت على القياس: تختار لبنى الروبوت "جاد" من معرض الرجال، لكنه يملّها برومانسيته الزائدة. ليتم استبداله بروبوت آخر يفتح أبواب تعقيدات جديدة
الحلقة 4 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ37min
كيفك: تساؤل بسيط يطرحه العميد حاتم عبر برنامج إعلامي يكشف عمق التناقض بين ما يُعرض على الشاشة وواقع المواطنين المليء بالتوتر والخذلان. مين الكذاب؟: تبدأ القصة ببطولة ملفّقة من أبو حمود وتسري كالنار، فتتحول إلى خرافة خيالية. في النهاية، تنكشف الحقيقة: لا مجد، بل تحقيقات مريرة. أنا خايف: يشكو إيهاب من خوفٍ غامض يعطّل حياته. يحاول أيمن تهدئته، لكن الحوار يكشف أن الخوف لا يُقهر دائمًا، بل يُروّض بالشجاعة والوعي.
الحلقة 3 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ40min
بيت ستي: يرى أنيس في منزل الجدة المريضة مشروع حياة جديدة، لكن "تيتا منيرة" تصدمه بنشاطها غير المتوقع، مما يخلق صراعًا داخليًا مع ديما. مشروع عائلي: تتمسك حلا بحلم الأمومة رغم تردد عماد بسبب ضيق الحال. يفرحان بالحمل، لكن الفقدان المؤلم يعيدهما لمواجهة الواقع من جديد. السعادة المرهونة: يخفي أبو إسكندر حزنه خلف ابتسامة تخرّج راما، ويصارح أبو الياس بأن الوعود الكبيرة تترك ثقلًا موجعًا على القلب رغم الفرح.
الحلقة 2 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ39min
هذا الإنسان: داخل مستشفى خارج الزمان، يضطر لإنقاذ أخيه عبر بيع أعضائه بالتدريج، حتى الوفاة. كل علاج مشروط بتنازل، والدفن يُغطّى مجانًا! بصيص ضوء: محاولة سرقة كهرباء من لمبة شارع تقوده إلى محاكمة خيالية وحكم قاسٍ، لتنكشف النهاية: مجرد كابوس عاشه خلال نومه بفعل انقطاع الكهرباء. استراتيجية منزلية: بين الشكوى والفكاهة، يكشف حوار المقهى خطة للحياة الزوجية: الزوجة تقرر كل شيء صغير، والزوج يتأمل "مصير العالم" بهدوء وسخرية.
الحلقة 1 - ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ36min
بدي احكي: يعاني مسعود من ضغوط الحياة، يحاول البوح بها ببث مباشر، لكن هلا تمنعه. تتدخل السلطات لحل أزمته، فهل يُحل كل شيء فعلًا؟ أخوات خطيبتو: يفرض سامر شروطًا على شيرين، لكنه يصطدم بأخويها القويين يوم الخطبة، فيتراجع ويخضع لشروط العائلة. غرفة المونة: يكشف أبو ماجد سرّ ""غرفة المونة"" لأبو عادل كوسيلة للتنفيس عن همومه، فتبدأ فكرة الغرفة بالانتشار."