الحلقة 5 - مساء أبوظبي54min
موهبة الأسبوع سيف العلي الفنان والصوت الإماراتي الواعد , مجموعة منوعة من التقارير والقصص الملهمة , آخر أخبار الترندات وتغطية مباشرة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
الحلقة 4 - مساء أبوظبي49min
خطوط الموضة وفلسفة الألوان إلى جانب آخر مستجدات منصات التواصل الاجتماعي المحلية وتغطية مباشرة لمختلف فعاليات وأجنحة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الحلقة 3 - مساء أبوظبي49min
صوت الشباب ومواقفهم من ثنائية العمل الحر والوظيفة إلى جانب أهم الترندات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المحلية وعدد من التقارير المميزة والمنوعة دون أن ننسى المداخلات والتغطية المباشرة لأجواء معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية .
الحلقة 2 - مساء أبوظبي51min
مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.
الحلقة 1 - مساء أبوظبي51min
مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.