موسم 1

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

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الحلقة 5 - مساء أبوظبي

54min

موهبة الأسبوع سيف العلي الفنان والصوت الإماراتي الواعد , مجموعة منوعة من التقارير والقصص الملهمة , آخر أخبار الترندات وتغطية مباشرة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

الحلقة 4 - مساء أبوظبي

49min

خطوط الموضة وفلسفة الألوان إلى جانب آخر مستجدات منصات التواصل الاجتماعي المحلية وتغطية مباشرة لمختلف فعاليات وأجنحة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

الحلقة 3 - مساء أبوظبي

49min

صوت الشباب ومواقفهم من ثنائية العمل الحر والوظيفة إلى جانب أهم الترندات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المحلية وعدد من التقارير المميزة والمنوعة دون أن ننسى المداخلات والتغطية المباشرة لأجواء معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية .

الحلقة 2 - مساء أبوظبي

51min

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 1 - مساء أبوظبي

51min

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.