الحلقة 15 - مسار إجباري47min
بعد القبض على حسين يجد علي نفسه مضطراً للدفاع عنه، لكن لديه خطة أخرى توقع بقتلة حبيبة.
الحلقة 14 - مسار إجباري45min
تتوتر علاقة مسعد بمجدي بعد سجنه، فيكشف أسراراً لعلي وحسين، وحين يضيق الخناق يهاجمهم فيضطران للهروب.
الحلقة 13 - مسار إجباري41min
يذهب مجدي لتهديد إحسان.. يصل علي وحسين لكاميرات الكافيه فتظهر مفاجأة صادمة ومسعد يرسل تهديداً لمجدي
الحلقة 12 - مسار إجباري39min
يتقمص علي وحسين دور الشرطة لكشف مقتل حبيبة.. فيما صفوت ومجدي يحيكان لمؤامرة. تفجر سمر مفاجآت جديدة.
الحلقة 11 - مسار إجباري37min
براءة صفوت توهم علي وحسين بانتهاء المشاكل، لكن اكتشاف جديد يجبرهما على الاستمرار.
الحلقة 10 - مسار إجباري38min
في ظل بحث علي وحسين عن الحل يدخلان مجدي حشيش بالصورة.. فماذا يحمل لهما المستقبل؟
الحلقة 9 - مسار إجباري38min
يقرر علي وحسين كشف سر أبيهما لأمهاتهما ويجدان نفسيهما أمام خيارين خطيرين!
الحلقة 8 - مسار إجباري38min
أولاد البرنس يتوصلون إلى الدليل أخيراً.. فما هي خطوتهم القادمة؟
الحلقة 7 - مسار إجباري41min
يتلقى علي وحسين فيديو مع القتيل داخل الشقة.. فهل ينجوان من هذا الكمين؟
الحلقة 6 - مسار إجباري41min
يتفاجأ كلّ من علي وحسين بوصية مليئة بالحب من أبيهما تقلب حساباتهما وتقودهما إلى مأزق خطير!
الحلقة 5 - مسار إجباري41min
ما زال حسين وعلي يبحثان عن الحل.. لكن رسالة غامضة بانتظارهما عند العودة للمنزل!
الحلقة 4 - مسار إجباري40min
يجتمع حسين وعلي لوضع خطة لاسترجاع حقهما ويكتشفان أن موت أبيهما لم يكن طبيعياً.
الحلقة 3 - مسار إجباري40min
بعد اكتشاف مقتل حبيبة، تصل رسالة غامضة إلى حسين وعلي تجبرهما على اللقاء وسط صدمة لا تُصدق!
الحلقة 2 - مسار إجباري41min
حسين وعلي يحاولان إخفاء السر، لكن علاقة الأمهات تربكهما قبل أن يكشفا سراً جديداً يغير مسارهما.
الحلقة 1 - مسار إجباري41min
نتتبع حياة حسين بعربة المأكولات وعلي بانتظار البعثة الدراسية.. حتى يكتشفا علاقة مفاجئة تجمعهما!