موسم 1

بعد 20 عاماً يكتشف شابان أنهما أخوان ويخوضان رحلة للبحث عن القاتل وإنقاذ أستاذ بريء.

الحلقة 15 - مسار إجباري

47min

بعد القبض على حسين يجد علي نفسه مضطراً للدفاع عنه، لكن لديه خطة أخرى توقع بقتلة حبيبة.

الحلقة 14 - مسار إجباري

45min

تتوتر علاقة مسعد بمجدي بعد سجنه، فيكشف أسراراً لعلي وحسين، وحين يضيق الخناق يهاجمهم فيضطران للهروب.

الحلقة 13 - مسار إجباري

41min

يذهب مجدي لتهديد إحسان.. يصل علي وحسين لكاميرات الكافيه فتظهر مفاجأة صادمة ومسعد يرسل تهديداً لمجدي

الحلقة 12 - مسار إجباري

39min

يتقمص علي وحسين دور الشرطة لكشف مقتل حبيبة.. فيما صفوت ومجدي يحيكان لمؤامرة. تفجر سمر مفاجآت جديدة.

الحلقة 11 - مسار إجباري

37min

براءة صفوت توهم علي وحسين بانتهاء المشاكل، لكن اكتشاف جديد يجبرهما على الاستمرار.

الحلقة 10 - مسار إجباري

38min

في ظل بحث علي وحسين عن الحل يدخلان مجدي حشيش بالصورة.. فماذا يحمل لهما المستقبل؟

الحلقة 9 - مسار إجباري

38min

يقرر علي وحسين كشف سر أبيهما لأمهاتهما ويجدان نفسيهما أمام خيارين خطيرين!

الحلقة 8 - مسار إجباري

38min

أولاد البرنس يتوصلون إلى الدليل أخيراً.. فما هي خطوتهم القادمة؟

الحلقة 7 - مسار إجباري

41min

يتلقى علي وحسين فيديو مع القتيل داخل الشقة.. فهل ينجوان من هذا الكمين؟

الحلقة 6 - مسار إجباري

41min

يتفاجأ كلّ من علي وحسين بوصية مليئة بالحب من أبيهما تقلب حساباتهما وتقودهما إلى مأزق خطير!

الحلقة 5 - مسار إجباري

41min

ما زال حسين وعلي يبحثان عن الحل.. لكن رسالة غامضة بانتظارهما عند العودة للمنزل!

الحلقة 4 - مسار إجباري

40min

يجتمع حسين وعلي لوضع خطة لاسترجاع حقهما ويكتشفان أن موت أبيهما لم يكن طبيعياً.

الحلقة 3 - مسار إجباري

40min

بعد اكتشاف مقتل حبيبة، تصل رسالة غامضة إلى حسين وعلي تجبرهما على اللقاء وسط صدمة لا تُصدق!

الحلقة 2 - مسار إجباري

41min

حسين وعلي يحاولان إخفاء السر، لكن علاقة الأمهات تربكهما قبل أن يكشفا سراً جديداً يغير مسارهما.

الحلقة 1 - مسار إجباري

41min

نتتبع حياة حسين بعربة المأكولات وعلي بانتظار البعثة الدراسية.. حتى يكتشفا علاقة مفاجئة تجمعهما!