تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.