الحلقة 3 - مذكرات زوج45min
تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.
الحلقة 2 - مذكرات زوج43min
تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.
الحلقة 1 - مذكرات زوج46min
تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.