موسم 1

تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.

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الحلقة 3 - مذكرات زوج

45min

تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.

الحلقة 2 - مذكرات زوج

43min

تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.

الحلقة 1 - مذكرات زوج

46min

تبدأ أزمة منتصف العمر بالتسلل إلى حياة رؤوف ويضيق بدوره كزوج مقهور خانع لزوجة متسلطة. يقرر التمرد على الحياة التي لم تعد تشبهه ليحقق أحلامه المؤجلة باللجوء إلى طبيب نفسي يضاهيه في انتكاس حياته الزوجية.