ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.