موسم 1

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 7 - نظرة حب

41min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

الحلقة 6 - نظرة حب

44min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

الحلقة 5 - نظرة حب

43min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

الحلقة 4 - نظرة حب

43min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

الحلقة 3 - نظرة حب

43min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

الحلقة 2 - نظرة حب

43min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.

الحلقة 1 - نظرة حب

40min

ظروف الفقر واللجوء تضع بحر على هامش الحياة إلى أن يمنحه القدر دور البطولة في حياة قمر التي يختبر معها توأمة الروح وحباً يخطو نحو المستحيل نتيجة صراع طبقي يكون بحر الطرف الأضعف فيه بمواجهة نفوذ والدها.