الحلقة 3 - زحف الأطفال والماضي المدفون

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"هوب" تبدأ في الزحف، ما يدفع العائلة إلى تغيير نظام منزلهم بالكامل. تتكشف أسرار عن "فيرجينيا" التي تكشف أنها مدمنة على تخزين الأشياء ما يؤثر على سلامة الطفلة.