موسم 1

تفرض طفلة رضيعة واقعاً جديداً تختلّ معه الموازين في حياة أبيها، إذ يصبح المسؤول الأول والأخير عن تربيتها. يهيم على وجهه في تجربة ضياع تربوي تسوء عواقبها نتيجة جهله وانعدام الأهلية لدى أسرته المضطربة.

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الحلقة 14 - نزاع العائلة

15min

تصل قريبة "فيرجينيا" الطامعة في الميراث، ما يخلق توترًا بين أفراد العائلة.

الحلقة 13 - هوس النظافة

20min

تصبح العائلة مهووسة بالنظافة بسبب "سابرينا"، وتكتشف سرًا عائليًا صحيًا قديمًا.

الحلقة 12 - صداقات جديدة

19min

يحاول "جيمي" تكوين صداقات جديدة لكنه يواجه مشكلة عندما تكون والدته عاملة منزلية لصديقه الجديد.

الحلقة 11 - ذكريات الميلاد

20min

يحاول "بيرت" تصحيح خطأ من الماضي بمساعدة "جيمي"، بينما تتورط العائلة في مسابقة لأداء تمثيلية دينية لكسب التعاطف.

الحلقة 10 - حلم النجومية

19min

يُساعد "جيمي" والده "بيرت" على تحقيق حلمه القديم في أن يصبح نجم روك.

الحلقة 9 - عيد شكر غير تقليدي

20min

يحاول "جيمي" جعل عيد الشكر أكثر تقليدية فيقوم بدعوة جد وجدة "هوب"، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب.

الحلقة 8 - مركز الرعاية الفاخرة

17min

يحاول "جيمي" إدخال "هوب" إلى حضانة مرموقة، لكن ذلك يتطلب التعامل مع ماضي والده.

الحلقة 7 - بدون تأمين

19min

تصاب "هوب" بالزكام، ما يجعل العائلة تتعامل مع تحديات عدم توفر التأمين الصحي.

الحلقة 6 - الهالوين والحيل

19min

يرتدي "جيمي" زي صديق "سابرينا" ويذهب إلى حفلة تنكرية، بينما تستغل "فيرجينيا" الفرصة لتأخذ "ماو ماو" للتسول بحيلها.

الحلقة 5 - أسرار الماضي

18min

يصل صندوق مليء بفيديوهات لوالدة "هوب"، ما يدفع "جيمي" للتساؤل عن الأسرار التي تخفيها عائلته عنه.

الحلقة 4 - صورة عائلية

20min

يحاول "جيمي" تنظيم جلسة تصوير عائلية لتكوين ذكريات مع "هوب"، لكن الأمور تتحول إلى فوضى ممتعة.

الحلقة 3 - زحف الأطفال والماضي المدفون

19min

"هوب" تبدأ في الزحف، ما يدفع العائلة إلى تغيير نظام منزلهم بالكامل. تتكشف أسرار عن "فيرجينيا" التي تكشف أنها مدمنة على تخزين الأشياء ما يؤثر على سلامة الطفلة.

الحلقة 2 - المربية العجيبة

18min

عندما يعود "جيمي" إلى العمل، يقرر تعيين "شيللي"، ابنة عم "سابرينا"، كمربية لابنته "هوب"، بينما يحاول والده "بيرت" إقناع والدته بالإقلاع عن التدخين.

الحلقة 1 - بداية غير متوقعة

20min

“جيمي تشانس"، شاب طيب يبلغ من العمر 23 عامًا، ينتهي به المطاف أباً لطفلة صغيرة والدتها مجرمة مطلوبة للعدالة رغم اعتراض عائلته، يقرر تحمل المسؤولية وتربية ابنته بمساعدتهم.