الحلقة 14 - نزاع العائلة15min
تصل قريبة "فيرجينيا" الطامعة في الميراث، ما يخلق توترًا بين أفراد العائلة.
الحلقة 13 - هوس النظافة20min
تصبح العائلة مهووسة بالنظافة بسبب "سابرينا"، وتكتشف سرًا عائليًا صحيًا قديمًا.
الحلقة 12 - صداقات جديدة19min
يحاول "جيمي" تكوين صداقات جديدة لكنه يواجه مشكلة عندما تكون والدته عاملة منزلية لصديقه الجديد.
الحلقة 11 - ذكريات الميلاد20min
يحاول "بيرت" تصحيح خطأ من الماضي بمساعدة "جيمي"، بينما تتورط العائلة في مسابقة لأداء تمثيلية دينية لكسب التعاطف.
الحلقة 10 - حلم النجومية19min
يُساعد "جيمي" والده "بيرت" على تحقيق حلمه القديم في أن يصبح نجم روك.
الحلقة 9 - عيد شكر غير تقليدي20min
يحاول "جيمي" جعل عيد الشكر أكثر تقليدية فيقوم بدعوة جد وجدة "هوب"، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب.
الحلقة 8 - مركز الرعاية الفاخرة17min
يحاول "جيمي" إدخال "هوب" إلى حضانة مرموقة، لكن ذلك يتطلب التعامل مع ماضي والده.
الحلقة 7 - بدون تأمين19min
تصاب "هوب" بالزكام، ما يجعل العائلة تتعامل مع تحديات عدم توفر التأمين الصحي.
الحلقة 6 - الهالوين والحيل19min
يرتدي "جيمي" زي صديق "سابرينا" ويذهب إلى حفلة تنكرية، بينما تستغل "فيرجينيا" الفرصة لتأخذ "ماو ماو" للتسول بحيلها.
الحلقة 5 - أسرار الماضي18min
يصل صندوق مليء بفيديوهات لوالدة "هوب"، ما يدفع "جيمي" للتساؤل عن الأسرار التي تخفيها عائلته عنه.
الحلقة 4 - صورة عائلية20min
يحاول "جيمي" تنظيم جلسة تصوير عائلية لتكوين ذكريات مع "هوب"، لكن الأمور تتحول إلى فوضى ممتعة.
الحلقة 3 - زحف الأطفال والماضي المدفون19min
"هوب" تبدأ في الزحف، ما يدفع العائلة إلى تغيير نظام منزلهم بالكامل. تتكشف أسرار عن "فيرجينيا" التي تكشف أنها مدمنة على تخزين الأشياء ما يؤثر على سلامة الطفلة.
الحلقة 2 - المربية العجيبة18min
عندما يعود "جيمي" إلى العمل، يقرر تعيين "شيللي"، ابنة عم "سابرينا"، كمربية لابنته "هوب"، بينما يحاول والده "بيرت" إقناع والدته بالإقلاع عن التدخين.
الحلقة 1 - بداية غير متوقعة20min
“جيمي تشانس"، شاب طيب يبلغ من العمر 23 عامًا، ينتهي به المطاف أباً لطفلة صغيرة والدتها مجرمة مطلوبة للعدالة رغم اعتراض عائلته، يقرر تحمل المسؤولية وتربية ابنته بمساعدتهم.