موسم 2

تفرض طفلة رضيعة واقعاً جديداً تختلّ معه الموازين في حياة أبيها، إذ يصبح المسؤول الأول والأخير عن تربيتها. يهيم على وجهه في تجربة ضياع تربوي تسوء عواقبها نتيجة جهله وانعدام الأهلية لدى أسرته المضطربة.

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الحلقة 7 - "برو-غورت"

20min

تشارك العائلة في مسابقة للاختراعات ، ما يخلق أجواء التحدي والمواقف المضحكة.

الحلقة 6 - والدا "بيرت"

17min

تستعير العائلة منزلًا لإبهار والدي "بيرت" أثناء قضاء إجازة عيد الشكر، لكن الأمور تتحول إلى بفوضى طريفة.

الحلقة 5 - "جيمي “والطفل

18min

يستاء "جيمي" من محاولة طفل الفوز بقلب "سابرينا"، بينما تواجه العائلة مأزقًا مضحكًا مع "ماو ماو" وسنها الذهبي

الحلقة 4 - هوب" القاتلة

18min

بعدما تضرب "هوب" طفلًا بالحضانة، تخشى العائلة أن ترث طباع والدتها القاتلة، فتسعى لإصلاح أجواء المنزل.

الحلقة 3 - اختطاف

18min

يعود خاطف "بيرت" بعد 20 عامًا، ليكشف أن قصة الاختطاف لم تكن كما ظنت العائلة، بينما يعيش "جيمي" الغيرة بسبب صديق "سابرينا".

الحلقة 2 - "سابرينا" تملك المال

19min

يتفاجأ "بيرت" بأن "سابرينا" تنتمي لعائلة ثرية، ما يفتح الباب لمواقف طريفة وأحداث تكشف صراعها مع هويتها.

الحلقة 1 - العبقري

20min

يعثر "جيمي" على شريط فيديو قديم يذكره بالموهبة الموسيقية التي امتلكها في الصغر، ويحاول إعادة إحيائها بمساعدة العائلة.