الحلقة 7 - "برو-غورت"20min
تشارك العائلة في مسابقة للاختراعات ، ما يخلق أجواء التحدي والمواقف المضحكة.
الحلقة 6 - والدا "بيرت"17min
تستعير العائلة منزلًا لإبهار والدي "بيرت" أثناء قضاء إجازة عيد الشكر، لكن الأمور تتحول إلى بفوضى طريفة.
الحلقة 5 - "جيمي “والطفل18min
يستاء "جيمي" من محاولة طفل الفوز بقلب "سابرينا"، بينما تواجه العائلة مأزقًا مضحكًا مع "ماو ماو" وسنها الذهبي
الحلقة 4 - هوب" القاتلة18min
بعدما تضرب "هوب" طفلًا بالحضانة، تخشى العائلة أن ترث طباع والدتها القاتلة، فتسعى لإصلاح أجواء المنزل.
الحلقة 3 - اختطاف18min
يعود خاطف "بيرت" بعد 20 عامًا، ليكشف أن قصة الاختطاف لم تكن كما ظنت العائلة، بينما يعيش "جيمي" الغيرة بسبب صديق "سابرينا".
الحلقة 2 - "سابرينا" تملك المال19min
يتفاجأ "بيرت" بأن "سابرينا" تنتمي لعائلة ثرية، ما يفتح الباب لمواقف طريفة وأحداث تكشف صراعها مع هويتها.
الحلقة 1 - العبقري20min
يعثر "جيمي" على شريط فيديو قديم يذكره بالموهبة الموسيقية التي امتلكها في الصغر، ويحاول إعادة إحيائها بمساعدة العائلة.