الحلقة 3 - اختطاف

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يعود خاطف "بيرت" بعد 20 عامًا، ليكشف أن قصة الاختطاف لم تكن كما ظنت العائلة، بينما يعيش "جيمي" الغيرة بسبب صديق "سابرينا".