موسم 3

ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 4 - Raising Hope

18min

ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.

الحلقة 3 - Raising Hope

19min

ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.

الحلقة 2 - Raising Hope

18min

ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.

الحلقة 1 - Raising Hope

14min

ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.