الحلقة 4 - Raising Hope18min
ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.
الحلقة 3 - Raising Hope19min
ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.
الحلقة 2 - Raising Hope18min
ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.
الحلقة 1 - Raising Hope14min
ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.