ما أن تستقر حياة "جيمي" بعد عناء ويصبح على أعتاب الاستقرار الأسري وإتقان دور الأب، تباغته الظروف بمطلب ملحّ يقتضي قراره الحاسم بشأن إضفاء الطابع الرسمي على علاقته بصديقة ستكون الأم البديلة لابنته.