في الموسم الختامي لحكاية "جيمي" وطفلته التي عاشت أنماطاً مختلفة من التشتت وتبعات الجهل بأساسيات التربية، يتزوج والدها من صديقته وينتقل من منزل أسرته ليعيش مع زوجته ويمنح ابنته الحب والاستقرار.