موسم 4

في الموسم الختامي لحكاية "جيمي" وطفلته التي عاشت أنماطاً مختلفة من التشتت وتبعات الجهل بأساسيات التربية، يتزوج والدها من صديقته وينتقل من منزل أسرته ليعيش مع زوجته ويمنح ابنته الحب والاستقرار.

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الحلقة 7 - Raising Hope

20min

تقتنع "فيرجينيا" بوجود جريمة قتل في حيهم بعد مشاهدتها مسلسلًا غامضًا، ما يثير الشكوك بين الجيران.

الحلقة 6 - Raising Hope

19min

تسعى "سابرينا" لتبني "هوب" بشكل رسمي، لكنها تواجه عقبات قانونية تعرقل سير العملية.

الحلقة 5 - Raising Hope

19min

تخضع "هاودي" لعملية تجديد كجزء من عرض تلفزيوني، مما يجلب ضغوطًا على الموظفين والعائلة.

الحلقة 4 - Raising Hope

16min

تحصل "فيرجينيا" على نظارات جديدة وترى العالم بشكل مختلف، بينما يتنافس "جيمي" و"سابرينا" على جذب متابعين على تطبيق التواصل الاجتماعي.

الحلقة 3 - Raising Hope

19min

تخطط "سابرينا" لرحلة بحرية للعائلة، لكن الرحلة تواجه العديد من العقبات غير المتوقعة.

الحلقة 2 - Raising Hope

19min

يبتكر "بيرت" نظام عملة جديد يسمى "بيرت باكس"، لكنه يسبب فوضى في المدينة، بينما يشك "جيمي" في قدرته بعد أن تنقذه "سابرينا".

الحلقة 1 - Raising Hope

18min

يبدأ رجل غامض بالظهور في حياة عائلة "تشانس"، ما يدفع "ماو ماو" للكشف عن سر يتعلق بماضي "فيرجينيا".