الحلقة 7 - Raising Hope20min
تقتنع "فيرجينيا" بوجود جريمة قتل في حيهم بعد مشاهدتها مسلسلًا غامضًا، ما يثير الشكوك بين الجيران.
الحلقة 6 - Raising Hope19min
تسعى "سابرينا" لتبني "هوب" بشكل رسمي، لكنها تواجه عقبات قانونية تعرقل سير العملية.
الحلقة 5 - Raising Hope19min
تخضع "هاودي" لعملية تجديد كجزء من عرض تلفزيوني، مما يجلب ضغوطًا على الموظفين والعائلة.
الحلقة 4 - Raising Hope16min
تحصل "فيرجينيا" على نظارات جديدة وترى العالم بشكل مختلف، بينما يتنافس "جيمي" و"سابرينا" على جذب متابعين على تطبيق التواصل الاجتماعي.
الحلقة 3 - Raising Hope19min
تخطط "سابرينا" لرحلة بحرية للعائلة، لكن الرحلة تواجه العديد من العقبات غير المتوقعة.
الحلقة 2 - Raising Hope19min
يبتكر "بيرت" نظام عملة جديد يسمى "بيرت باكس"، لكنه يسبب فوضى في المدينة، بينما يشك "جيمي" في قدرته بعد أن تنقذه "سابرينا".
الحلقة 1 - Raising Hope18min
يبدأ رجل غامض بالظهور في حياة عائلة "تشانس"، ما يدفع "ماو ماو" للكشف عن سر يتعلق بماضي "فيرجينيا".