الحلقة 30 - رﻗﻢ ﺳﺮي37min
الكشف عن القاتل يعيد إحياء يوم الحفلة في سيناريو غامض يحمل مفاجآت قد تقلب كل التوقعات.
الحلقة 29 - رﻗﻢ ﺳﺮي31min
اختفاء" أميرة" عن الأنظار يضعها في مواقف سيئة، بينما يؤدي تقديم دلائل جديدة إلى قلب الأوضاع داخل البنك.
الحلقة 28 - رﻗﻢ ﺳﺮي32min
بعد انتظار طويل، جاءت المواجهة المفاجئة لـــ "حسين"، بينما يصدم "لطفي" بخبر غير متوقع.
الحلقة 27 - رﻗﻢ ﺳﺮي34min
صراع حاد لاختيار منصب نائب البنك وتتخذ "لقاء" قراراً حاسماً، لكن يبقى السؤال: من هو الشخص المناسب ولماذا؟
الحلقة 26 - رﻗﻢ ﺳﺮي30min
يبدأ "حسين" في الشك بكل ما حوله، ويخشى أن تصبح القضية باردة، لكن "شريف" يملك فكرة قد تقودهم إلى حل.
الحلقة 25 - رﻗﻢ ﺳﺮي36min
لحظة تاريخية في حياة "لقاء" تفتح أمامها أبواب التقدم في العمل، لكن ما وراء هذا الوجه البريء يخفي مفاجآت غير متوقعة.
الحلقة 24 - رﻗﻢ ﺳﺮي37min
تكتشف لقاء سرًا خطيرًا وتشعر بالتردد بين كشفه أو السكوت، لكن الأحداث تتسارع قبل أن تقرر.
الحلقة 23 - رﻗﻢ ﺳﺮي36min
يكتشف "عمرو" معلومات حساسة تتعلق بــ "ندى" ويبدأ في استغلالها بدقة متناهية قبل ضياع الفرصة.
الحلقة 22 - رﻗﻢ ﺳﺮي38min
القبض على شخصيتين بارزتين في البنك يكشف أسراراً خطيرة ويفتح فصولاً جديدة للتحقيقات.
الحلقة 21 - رﻗﻢ ﺳﺮي39min
لا يتوقع أحد أن هذا اللقاء سيعود من جديد، وحتى أقرب الناس إلى "لطفي" يرفضون تصديق ما يحدث أمام أعينهم.
الحلقة 20 - رﻗﻢ ﺳﺮي34min
ظهور شخص غير متوقع في هذه الظروف يثير التساؤلات، بينما يبقى مصير قضية "لقاء" مجهولاً.
الحلقة 19 - رﻗﻢ ﺳﺮي35min
تنجح "ماجدة" في الإيقاع بــ "لطفي" ما يخلق أزمة كبيرة تتحول إلى قضية رأي عام.
الحلقة 18 - رﻗﻢ ﺳﺮي34min
يحوم سر غامض حول البنك، حيث تتشابك الأحداث وتبدأ خيوط القصة من داخله.
الحلقة 17 - رﻗﻢ ﺳﺮي36min
تصعيد قضية التجسس للإدارة يثير الشبهات، ويبدو أن "باسم" يخفى أسراراً غامضة.
الحلقة 16 - رﻗﻢ ﺳﺮي38min
يتم العثور على جثة جديدة مع ظهور "لقاء"، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً ويثير العديد من التساؤلات حول دورها في الأحداث.
الحلقة 15 - رﻗﻢ ﺳﺮي35min
تختفي "لقاء" و"وافي" وسط ظروف غامضة بالتزامن مع رسالة رسمية غريبة ترسلها "لقاء" إلى البنك. ما الذي تخفيه الأحداث؟
الحلقة 14 - رﻗﻢ ﺳﺮي35min
تُحدث اعترافات صادمة وتقلبات مفاجئة تغيّر مسار القضية تماماً، بينما تجتاح التسريبات مواقع التواصل الاجتماعي.
الحلقة 13 - رﻗﻢ ﺳﺮي39min
يعيد الجميع سرد ليلة الحادثة، وتتغير الأقوال ضد "لقاء"، لتجد نفسها وسط انتقام لا علاقة لها به.
الحلقة 12 - رﻗﻢ ﺳﺮي39min
يسلم "رياض" نفسه للشرطة، لتكشف اعترافاته أسراراً جديدة حول "لقاء"، ما يضعها ووالدها في مأزق أكبر.
الحلقة 11 - رﻗﻢ ﺳﺮي41min
يتم القبض على المتهم بسرقة مقتنيات "ندى" من الخزنة، والاتهامات بالقتل تبدأ في ملاحقته!
الحلقة 10 - رﻗﻢ ﺳﺮي38min
اختفاء ثلاثة أشخاص عقب موت "ندى" يثير الشكوك، ما يؤدي لإصدار أوامر بالقبض عليهم للتحقيق.
الحلقة 9 - رﻗﻢ ﺳﺮي38min
تعود "لقاء" إلى العمل وتلتقي "خالد"، ويبدو أن لديها معلومات كثيرة عن "ندى" وسرها الغامض!
الحلقة 8 - رﻗﻢ ﺳﺮي41min
المحامية "ماجدة علوان" تعود بقوة للانتقام من غريمها "لطفي عبود" وتصر على الفوز في القضيتين مهما كلفها الأمر. لكن هل الثأر القديم ما زال يسيطر على أفكارها؟
الحلقة 7 - رﻗﻢ ﺳﺮي38min
وصول طرد غامض إلى "لطفي" يحتوي على معلومات سرية تهدد بكشف أسرار "لقاء". هل الوثائق حقيقية أم خدعة؟
الحلقة 6 - رﻗﻢ ﺳﺮي40min
يتولى الضابط "حسين" قضية شروع في قتل، وتكشف التحقيقات أبعاداً خفية تضع العديد من الأشخاص تحت الشبهات.
الحلقة 5 - رﻗﻢ ﺳﺮي39min
تدعو "ندى" جميع موظفي البنك إلى منزلها، ليجمع اللقاء بين حسابات الماضي وتحديات الحاضر.
الحلقة 4 - رﻗﻢ ﺳﺮي39min
تبدأ "لقاء" في كشف أول خيط لقضيتها، وتواجه رأس البنك الأكبر، وسط ترقب الجميع لما سيحدث.
الحلقة 3 - رﻗﻢ ﺳﺮي42min
تجري المديرة "ندى" اختباراً لتحديد من يستحق مكان "لقاء"، ويظهر أحد الموظفين كراهيته لها بشكل مريب.
الحلقة 2 - رﻗﻢ ﺳﺮي38min
قضية بشعة تهز المجتمع، والجميع يبحث عن المحرض، لكن "لطفي عبود" يصرّ على رفض جميع القضايا.
الحلقة 1 - رﻗﻢ ﺳﺮي44min
"لقاء" نائبة مديرة البنك والأفضل أداءً، تواجه تحديات مع تشكيك زملائها في تعاملاتها مع العملاء.