موسم 1

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الحلقة 30 - رﻗﻢ ﺳﺮي

37min

الكشف عن القاتل يعيد إحياء يوم الحفلة في سيناريو غامض يحمل مفاجآت قد تقلب كل التوقعات.

الحلقة 29 - رﻗﻢ ﺳﺮي

31min

اختفاء" أميرة" عن الأنظار يضعها في مواقف سيئة، بينما يؤدي تقديم دلائل جديدة إلى قلب الأوضاع داخل البنك.

الحلقة 28 - رﻗﻢ ﺳﺮي

32min

بعد انتظار طويل، جاءت المواجهة المفاجئة لـــ "حسين"، بينما يصدم "لطفي" بخبر غير متوقع.

الحلقة 27 - رﻗﻢ ﺳﺮي

34min

صراع حاد لاختيار منصب نائب البنك وتتخذ "لقاء" قراراً حاسماً، لكن يبقى السؤال: من هو الشخص المناسب ولماذا؟

الحلقة 26 - رﻗﻢ ﺳﺮي

30min

يبدأ "حسين" في الشك بكل ما حوله، ويخشى أن تصبح القضية باردة، لكن "شريف" يملك فكرة قد تقودهم إلى حل.

الحلقة 25 - رﻗﻢ ﺳﺮي

36min

لحظة تاريخية في حياة "لقاء" تفتح أمامها أبواب التقدم في العمل، لكن ما وراء هذا الوجه البريء يخفي مفاجآت غير متوقعة.

الحلقة 24 - رﻗﻢ ﺳﺮي

37min

تكتشف لقاء سرًا خطيرًا وتشعر بالتردد بين كشفه أو السكوت، لكن الأحداث تتسارع قبل أن تقرر.

الحلقة 23 - رﻗﻢ ﺳﺮي

36min

يكتشف "عمرو" معلومات حساسة تتعلق بــ "ندى" ويبدأ في استغلالها بدقة متناهية قبل ضياع الفرصة.

الحلقة 22 - رﻗﻢ ﺳﺮي

38min

القبض على شخصيتين بارزتين في البنك يكشف أسراراً خطيرة ويفتح فصولاً جديدة للتحقيقات.

الحلقة 21 - رﻗﻢ ﺳﺮي

39min

لا يتوقع أحد أن هذا اللقاء سيعود من جديد، وحتى أقرب الناس إلى "لطفي" يرفضون تصديق ما يحدث أمام أعينهم.

الحلقة 20 - رﻗﻢ ﺳﺮي

34min

ظهور شخص غير متوقع في هذه الظروف يثير التساؤلات، بينما يبقى مصير قضية "لقاء" مجهولاً.

الحلقة 19 - رﻗﻢ ﺳﺮي

35min

تنجح "ماجدة" في الإيقاع بــ "لطفي" ما يخلق أزمة كبيرة تتحول إلى قضية رأي عام.

الحلقة 18 - رﻗﻢ ﺳﺮي

34min

يحوم سر غامض حول البنك، حيث تتشابك الأحداث وتبدأ خيوط القصة من داخله.

الحلقة 17 - رﻗﻢ ﺳﺮي

36min

تصعيد قضية التجسس للإدارة يثير الشبهات، ويبدو أن "باسم" يخفى أسراراً غامضة.

الحلقة 16 - رﻗﻢ ﺳﺮي

38min

يتم العثور على جثة جديدة مع ظهور "لقاء"، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً ويثير العديد من التساؤلات حول دورها في الأحداث.

الحلقة 15 - رﻗﻢ ﺳﺮي

35min

تختفي "لقاء" و"وافي" وسط ظروف غامضة بالتزامن مع رسالة رسمية غريبة ترسلها "لقاء" إلى البنك. ما الذي تخفيه الأحداث؟

الحلقة 14 - رﻗﻢ ﺳﺮي

35min

تُحدث اعترافات صادمة وتقلبات مفاجئة تغيّر مسار القضية تماماً، بينما تجتاح التسريبات مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقة 13 - رﻗﻢ ﺳﺮي

39min

يعيد الجميع سرد ليلة الحادثة، وتتغير الأقوال ضد "لقاء"، لتجد نفسها وسط انتقام لا علاقة لها به.

الحلقة 12 - رﻗﻢ ﺳﺮي

39min

يسلم "رياض" نفسه للشرطة، لتكشف اعترافاته أسراراً جديدة حول "لقاء"، ما يضعها ووالدها في مأزق أكبر.

الحلقة 11 - رﻗﻢ ﺳﺮي

41min

يتم القبض على المتهم بسرقة مقتنيات "ندى" من الخزنة، والاتهامات بالقتل تبدأ في ملاحقته!

الحلقة 10 - رﻗﻢ ﺳﺮي

38min

اختفاء ثلاثة أشخاص عقب موت "ندى" يثير الشكوك، ما يؤدي لإصدار أوامر بالقبض عليهم للتحقيق.

الحلقة 9 - رﻗﻢ ﺳﺮي

38min

تعود "لقاء" إلى العمل وتلتقي "خالد"، ويبدو أن لديها معلومات كثيرة عن "ندى" وسرها الغامض!

الحلقة 8 - رﻗﻢ ﺳﺮي

41min

المحامية "ماجدة علوان" تعود بقوة للانتقام من غريمها "لطفي عبود" وتصر على الفوز في القضيتين مهما كلفها الأمر. لكن هل الثأر القديم ما زال يسيطر على أفكارها؟

الحلقة 7 - رﻗﻢ ﺳﺮي

38min

وصول طرد غامض إلى "لطفي" يحتوي على معلومات سرية تهدد بكشف أسرار "لقاء". هل الوثائق حقيقية أم خدعة؟

الحلقة 6 - رﻗﻢ ﺳﺮي

40min

يتولى الضابط "حسين" قضية شروع في قتل، وتكشف التحقيقات أبعاداً خفية تضع العديد من الأشخاص تحت الشبهات.

الحلقة 5 - رﻗﻢ ﺳﺮي

39min

تدعو "ندى" جميع موظفي البنك إلى منزلها، ليجمع اللقاء بين حسابات الماضي وتحديات الحاضر.

الحلقة 4 - رﻗﻢ ﺳﺮي

39min

تبدأ "لقاء" في كشف أول خيط لقضيتها، وتواجه رأس البنك الأكبر، وسط ترقب الجميع لما سيحدث.

الحلقة 3 - رﻗﻢ ﺳﺮي

42min

تجري المديرة "ندى" اختباراً لتحديد من يستحق مكان "لقاء"، ويظهر أحد الموظفين كراهيته لها بشكل مريب.

الحلقة 2 - رﻗﻢ ﺳﺮي

38min

قضية بشعة تهز المجتمع، والجميع يبحث عن المحرض، لكن "لطفي عبود" يصرّ على رفض جميع القضايا.

الحلقة 1 - رﻗﻢ ﺳﺮي

44min

"لقاء" نائبة مديرة البنك والأفضل أداءً، تواجه تحديات مع تشكيك زملائها في تعاملاتها مع العملاء.