الحلقة 3 - Rosewood39min
تدور الحلقة حول مقتل رجل أعمال بارز في حادث يبدو أنه جريمة مدبرة. يكشف "روزوود" عن تورط شريكه في العمل في صفقة مشبوهة. "فيلا" تبدأ في فهم طبيعة "روزوود" المتفائلة وتكتشف أن لديه قدرة مذهلة على رؤية التفاصيل الدقيقة التي غالباً ما يغفلها الآخرون.
الحلقة 2 - Rosewood36min
يجد "روزوود" نفسه مضطراً للعمل على قضية مقتل صديقة طفولته، ما يعيد له ذكريات مؤلمة عن فقدانها. تتكشف حقائق غير متوقعة عن حياتها، مما يعقد التحقيق. تساعده "فيلا" في تجاوز مشاعره الشخصية لإيجاد العدالة لصديقته.
الحلقة 1 - Rosewood37min
يمتلك الطبيب الشرعي "روزوود" معملاً متطوراً، ويتعاون مع المحققة "فيلا" في قضية مقتل امرأة على الرغم من أن "روزوود" يتمتع بشخصية مرحة، إلا أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة تجعله يتعامل مع الحياة بجدية واحتفال في آنٍ واحد.