الحلقة 1 - Rosewood

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يمتلك الطبيب الشرعي "روزوود" معملاً متطوراً، ويتعاون مع المحققة "فيلا" في قضية مقتل امرأة على الرغم من أن "روزوود" يتمتع بشخصية مرحة، إلا أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة تجعله يتعامل مع الحياة بجدية واحتفال في آنٍ واحد.