مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.