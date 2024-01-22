موسم 1

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

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الحلقة 25 - ساعة مساء - 23/02/2024

52 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 24 - ساعة مساء - 22/02/2024

51 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 23 - ساعة مسا - 21/02/2024

50 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 22 - ساعة مسا - 20/02/2024

52 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

19/02/2024

53 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 20 - ساعة مسا - 16/02/2024

52 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 19 - ساعة مسا - 15/02/2024

56 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 18 - ساعة مسا - 14/02/2024

55 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 17 - ساعة مسا - 13/02/2024

50 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 16 - ساعة مسا - 12/02/2024

55 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 15 - ساعة مسا - 09/02/2024

56 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 14 - ساعة مسا - 08/02/2024

55 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 13 - ساعة مسا - 07/02/2024

56 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 12 - ساعة مسا - 06/02/2024

54 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 11 - ساعة مسا - 05/02/2024

52 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 10 - ساعة مسا - 02/02/2024

54 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 9 - ساعة مسا - 01/02/2024

55 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 8 - ساعة مسا - 31/01/2024

56 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 7 - ساعة مسا - 30/01/2024

50 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 6 - ساعة مسا - 29/01/2024

53 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 5 - ساعة مسا - 26/01/2024

52 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 4 - ساعة مسا - 25/01/2024

56 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 3 - ساعة مسا - 24/01/2024

53 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 2 - ساعة مسا - 23/01/2024

52 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.

الحلقة 1 - ساعة مسا - 22/01/2024

51 دقيقة

مساحة يومية تقدم كل ما هو جديد على الساحة المحلية من فعاليات وأنشطة وإبداعات في مختلف الميادين، كما تتناول فقراتها محاور متنوعة تهتم بقضايا الشباب والفنون والقصص الإنسانية الملهمة التي تلامس القلوب.