تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.