موسم 1

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

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الحلقة 7 - صوت وصورة

41min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

الحلقة 6 - صوت وصورة

37min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

الحلقة 5 - صوت وصورة

42min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

الحلقة 4 - صوت وصورة

38min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

الحلقة 3 - صوت وصورة

41min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

الحلقة 2 - صوت وصورة

42min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.

الحلقة 1 - صوت وصورة

45min

تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.