الحلقة 7 - صوت وصورة41min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.
الحلقة 6 - صوت وصورة37min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.
الحلقة 5 - صوت وصورة42min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.
الحلقة 4 - صوت وصورة38min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.
الحلقة 3 - صوت وصورة41min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.
الحلقة 2 - صوت وصورة42min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.
الحلقة 1 - صوت وصورة45min
تتخذ رضوى قرارها بعد خوف وحيرة وتقدم أخيراً على الإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل الطبيب المعروف الذي تعمل لديه. يتمكن بنفوذه من نفي الاتهامات وتكذيبها حتى تقع جريمة قتل تتسع معها دائرة الظلم حول رضوى.