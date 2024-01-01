تغطية فعاليات مهرجان الشيخ زايد، أحد أكبر التظاهرات التراثية في الإمارات، والذي يمثل ملتقى لحضارات الشعوب. يهدف المهرجان إلى عرض ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية، مع تسليط الضوء على تنوعها بطريقة تثقيفية وتعليمية.