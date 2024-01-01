موسم 1

تغطية فعاليات مهرجان الشيخ زايد، أحد أكبر التظاهرات التراثية في الإمارات، والذي يمثل ملتقى لحضارات الشعوب. يهدف المهرجان إلى عرض ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية، مع تسليط الضوء على تنوعها بطريقة تثقيفية وتعليمية.

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الحلقة 3 - مهرجان الشيخ زايد

1h 17min

تغطية فعاليات مهرجان الشيخ زايد، أحد أكبر التظاهرات التراثية في الإمارات، والذي يمثل ملتقى لحضارات الشعوب. يهدف المهرجان إلى عرض ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية، مع تسليط الضوء على تنوعها بطريقة تثقيفية وتعليمية.

الحلقة 2 - مهرجان الشيخ زايد

1h 52min

تغطية فعاليات مهرجان الشيخ زايد، أحد أكبر التظاهرات التراثية في الإمارات، والذي يمثل ملتقى لحضارات الشعوب. يهدف المهرجان إلى عرض ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية، مع تسليط الضوء على تنوعها بطريقة تثقيفية وتعليمية.

الحلقة 1 - مهرجان الشيخ زايد

59min

تغطية فعاليات مهرجان الشيخ زايد، أحد أكبر التظاهرات التراثية في الإمارات، والذي يمثل ملتقى لحضارات الشعوب. يهدف المهرجان إلى عرض ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية، مع تسليط الضوء على تنوعها بطريقة تثقيفية وتعليمية.