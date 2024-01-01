يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.