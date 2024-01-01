الحلقة 13 - الزرافة19 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 12 - الأخطبوط22 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 11 - الحرباء21 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 10 - فلامينغو20 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 9 - سمك القرش22 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 8 - الضبع20 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 7 - سمندل المكسيك21 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 6 - خنفساء هرقل20 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 5 - السلطعون العنكبوتي الياباني19 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 4 - الدب22 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 3 - السرعوف20 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 2 - فرس النهر22 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.
الحلقة 1 - الطاووس20 دقيقة
يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.