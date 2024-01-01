موسم 1

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

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الحلقة 13 - الزرافة

19 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 12 - الأخطبوط

22 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 11 - الحرباء

21 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 10 - فلامينغو

20 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 9 - سمك القرش

22 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 8 - الضبع

20 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 7 - سمندل المكسيك

21 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 6 - خنفساء هرقل

20 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 5 - السلطعون العنكبوتي الياباني

19 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 4 - الدب

22 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 3 - السرعوف

20 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 2 - فرس النهر

22 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.

الحلقة 1 - الطاووس

20 دقيقة

يستقي البرنامج موضوعاته من عجائب عالم الحيوان ويستعرض في كل حلقة نوعاً من الحيوانات أو الطيور أو الحشرات ويكشف حقائق غريبة سواء عن طرق عيشها أو سلوكها أو تشريحها الداخلي التي تتجلى فيها عظمة الخالق.