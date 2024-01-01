الحلقة 4 - بشار الشطي

22 دقيقة

بدعوة كريمة تصل نجم الحلقة للسفر إلى الإمارات، يتوجه الضيف إلى هناك ويدرك حال وصوله أن الصندوق وما فيه حيلة تستدرجه إلى خوض غمار تحديات ومفاجآت ممزوجة بسحر الأماكن حيث سيستمتع بالشتاء الأجمل في العالم.