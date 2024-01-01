الحلقة 5 - أحمد فهمي20 دقيقة
برنامج مسابقات يتجول بين روّاد مهرجان الشيخ زايد ويستقي فحواه مما تجسده فعاليات المهرجان من ثراء وأصالة التراث الإماراتي حيث يشارك الجمهور في الألعاب الشعبية ويجيب على الأسئلة الخاصة بجوانب تراثية عدة.
الحلقة 4 - بشار الشطي22 دقيقة
بدعوة كريمة تصل نجم الحلقة للسفر إلى الإمارات، يتوجه الضيف إلى هناك ويدرك حال وصوله أن الصندوق وما فيه حيلة تستدرجه إلى خوض غمار تحديات ومفاجآت ممزوجة بسحر الأماكن حيث سيستمتع بالشتاء الأجمل في العالم.
الحلقة 3 - مايان السيد22 دقيقة
بدعوة كريمة تصل نجم الحلقة للسفر إلى الإمارات، يتوجه الضيف إلى هناك ويدرك حال وصوله أن الصندوق وما فيه حيلة تستدرجه إلى خوض غمار تحديات ومفاجآت ممزوجة بسحر الأماكن حيث سيستمتع بالشتاء الأجمل في العالم.
الحلقة 2 - عزيز مرقة28 دقيقة
بدعوة كريمة تصل نجم الحلقة للسفر إلى الإمارات، يتوجه الضيف إلى هناك ويدرك حال وصوله أن الصندوق وما فيه حيلة تستدرجه إلى خوض غمار تحديات ومفاجآت ممزوجة بسحر الأماكن حيث سيستمتع بالشتاء الأجمل في العالم.
الحلقة 1 - أمل بوشوشة23 دقيقة
بدعوة كريمة تصل نجم الحلقة للسفر إلى الإمارات، يتوجه الضيف إلى هناك ويدرك حال وصوله أن الصندوق وما فيه حيلة تستدرجه إلى خوض غمار تحديات ومفاجآت ممزوجة بسحر الأماكن حيث سيستمتع بالشتاء الأجمل في العالم.