موسم 2

يروي العمل حكاية شاب اسمه ريوما إيشزين، يدرس في مدرسة "سيشين" التي تشتهر بوجود نادي كرة مضرب معروف ضمنها. يسعى ريوما إلى الانضمام لفريق المدرسة، متأثراً بوالده، الذي كان نجماً سابقاً في عالم كرة المضرب، ومدفوعًا بأنّ يحقق حلم والده بأن يصبح بطلًا مثله. يزرع هذا العمل الشغف والإصرار في قلوب المتابعين، ويساعدهم على التمسك دائمًا بأحلامهم والعمل على تحقيقها رغم كل الظروف الصعبة.

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الحلقة 52 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 51 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 50 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 49 - نبيل التنس

21min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 48 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 47 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 46 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 45 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 44 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 43 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 42 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 41 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 40 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 39 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 38 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 37 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 36 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 35 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 34 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 33 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 32 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 31 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 30 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 29 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 28 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 27 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 26 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 25 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 24 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 23 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.

الحلقة 22 - نبيل التنس

22min

يجتهد شاب يافع لإثبات مهارته في لعبة التنس وتخطي العقدة التي عانى منها طويلاً كإبن لاعب أسطوري يعيش في ظل شهرة أبيه. يستهلّ مسيرته بالانضمام إلى كلية تحتضن أفضل اللاعبين ويمضي في طريق شاق لبلوغ الحلم.