موسم 1

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

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الحلقة 10 - The Resident

38min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 9 - The Resident

40min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 8 - The Resident

40min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 7 - The Resident

38min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 6 - The Resident

41min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 5 - The Resident

37min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 4 - The Resident

39min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 3 - The Resident

41min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 2 - The Resident

39min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.

الحلقة 1 - The Resident

38min

يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.