الحلقة 10 - The Resident38min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 9 - The Resident40min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 8 - The Resident40min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 7 - The Resident38min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 6 - The Resident41min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 5 - The Resident37min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 4 - The Resident39min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 3 - The Resident41min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 2 - The Resident39min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.
الحلقة 1 - The Resident38min
يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.