يتولى طبيب متمرّس تدريب الأطباء الجدد في مستشفى مرموقة، وخبرته الواسعة تحتّم عليه إضفاء لمسة واقعية تبلغ حد القسوة أحياناً ليدركوا أن الطب مجال تجاري يخلو من الاعتبارات الإنسانية في أحيان كثيرة.