الحلقة 13 - The Resident39min
تُظهر الحلقة تطور التكنولوجيا الطبية من خلال عملية معقدة تعتمد على أجهزة حديثة. يتعامل الفريق مع أعطال تقنية تهدد نجاح العملية.
الحلقة 12 - The Resident40min
يؤدي تفشي مرض معدٍ داخل المستشفى إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة. يواجه الفريق تحديات غير مسبوقة في احتواء الوضع.
الحلقة 11 - The Resident40min
يتسبب خطأ طبي في وضع الأطباء تحت الضغط أثناء التحقيق في ملابسات الحادث. يحاول الفريق الحفاظ على مصداقيتهم أمام المرضى والإدارة.
الحلقة 10 - The Resident40min
يواجه "كونراد" تداعيات حادثة طبية صعبة، ما يجعله يعيد التفكير في قراراته المهنية. تحاول "نيك" مساعدة مريض يعاني من اضطرابات نفسية.
الحلقة 9 - The Resident41min
ينظم المستشفى حفلاً خيرياً لجمع التبرعات، بينما تستمر الأزمات الطبية في الحدوث. يحاول "كونراد" الموازنة بين حضور الحفل وإنقاذ مريض في حالة حرجة.
الحلقة 8 - The Resident39min
يركز الفريق على عملية زرع قلب معقدة لمريض يحتاج إلى رعاية طبية دقيقة. تواجه الجراحة صعوبات بسبب مضاعفات طبية غير متوقعة.
الحلقة 7 - The Resident40min
يبدأ "ديفون" في الإشراف على تجربة سريرية جديدة في المستشفى. تؤدي مضاعفات غير متوقعة إلى إعادة تقييم الأخلاقيات الطبية للتجربة.
الحلقة 6 - The Resident35min
تصل إلى المستشفى حالة مريض يعاني من كوابيس حادة تؤثر على صحته العقلية والجسدية. يحاول "ديفون" و"كونراد" كشف الحقيقة وراء حالته.
الحلقة 5 - The Resident39min
يواجه الفريق تفشي عدوى خطيرة في المستشفى، فيتكاتف الأطباء والممرضون لاحتواء الأزمة قبل أن تتسبب في كارثة أكبر.
الحلقة 4 - The Resident39min
تصل طبيبة جرّاحة جديدة إلى المستشفى، ما يثير تغييرات كبيرة في طريقة العمل داخل "تشاستين". يتعامل الفريق مع حالة طارئة تتطلب تدخلاً جراحياً معقداً.
الحلقة 3 - The Resident41min
يدخل مستشفى "تشاستين" مريض جديد يعاني من حالة مستعصية، بينما يبدأ "كونراد" و"نيك" في استكشاف مستقبل علاقتهما. تُظهر الحلقة صراعات مهنية وعاطفية متشابكة.
الحلقة 2 - The Resident39min
يعمل "كونراد" و"ديفون" على تشخيص حالة غامضة لمريض غني يثير تساؤلات أخلاقية. في الوقت نفسه، تواجه "نيك" تحديات مع مريض يعاني من مشاكل قلبية حرجة.
الحلقة 1 - The Resident37min
يبدأ الموسم الثاني بحالة طبية طارئة تجبر الأطباء في مستشفى "تشاستين" على التعاون لمواجهة التحديات الجديدة. يُظهر "كونراد" و"نيك" إصرارهما على تقديم أفضل رعاية، بينما يتعامل "ديفون" مع أولى خطواته كطبيب مقيم.