الحلقة 1 - The Resident

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يبدأ الموسم الثاني بحالة طبية طارئة تجبر الأطباء في مستشفى "تشاستين" على التعاون لمواجهة التحديات الجديدة. يُظهر "كونراد" و"نيك" إصرارهما على تقديم أفضل رعاية، بينما يتعامل "ديفون" مع أولى خطواته كطبيب مقيم.