موسم 2

يواصل الطبيب "كونراد هوكنز" جهوده في تدريب الأطباء المبتدئين ومساعدتهم على تقبّل الواقع المؤلم المقترن بتجاربهم اليومية وخسارة الأرواح ومرارة الخذلان.

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الحلقة 13 - The Resident

39min

تُظهر الحلقة تطور التكنولوجيا الطبية من خلال عملية معقدة تعتمد على أجهزة حديثة. يتعامل الفريق مع أعطال تقنية تهدد نجاح العملية.

الحلقة 12 - The Resident

40min

يؤدي تفشي مرض معدٍ داخل المستشفى إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة. يواجه الفريق تحديات غير مسبوقة في احتواء الوضع.

الحلقة 11 - The Resident

40min

يتسبب خطأ طبي في وضع الأطباء تحت الضغط أثناء التحقيق في ملابسات الحادث. يحاول الفريق الحفاظ على مصداقيتهم أمام المرضى والإدارة.

الحلقة 10 - The Resident

40min

يواجه "كونراد" تداعيات حادثة طبية صعبة، ما يجعله يعيد التفكير في قراراته المهنية. تحاول "نيك" مساعدة مريض يعاني من اضطرابات نفسية.

الحلقة 9 - The Resident

41min

ينظم المستشفى حفلاً خيرياً لجمع التبرعات، بينما تستمر الأزمات الطبية في الحدوث. يحاول "كونراد" الموازنة بين حضور الحفل وإنقاذ مريض في حالة حرجة.

الحلقة 8 - The Resident

39min

يركز الفريق على عملية زرع قلب معقدة لمريض يحتاج إلى رعاية طبية دقيقة. تواجه الجراحة صعوبات بسبب مضاعفات طبية غير متوقعة.

الحلقة 7 - The Resident

40min

يبدأ "ديفون" في الإشراف على تجربة سريرية جديدة في المستشفى. تؤدي مضاعفات غير متوقعة إلى إعادة تقييم الأخلاقيات الطبية للتجربة.

الحلقة 6 - The Resident

35min

تصل إلى المستشفى حالة مريض يعاني من كوابيس حادة تؤثر على صحته العقلية والجسدية. يحاول "ديفون" و"كونراد" كشف الحقيقة وراء حالته.

الحلقة 5 - The Resident

39min

يواجه الفريق تفشي عدوى خطيرة في المستشفى، فيتكاتف الأطباء والممرضون لاحتواء الأزمة قبل أن تتسبب في كارثة أكبر.

الحلقة 4 - The Resident

39min

تصل طبيبة جرّاحة جديدة إلى المستشفى، ما يثير تغييرات كبيرة في طريقة العمل داخل "تشاستين". يتعامل الفريق مع حالة طارئة تتطلب تدخلاً جراحياً معقداً.

الحلقة 3 - The Resident

41min

يدخل مستشفى "تشاستين" مريض جديد يعاني من حالة مستعصية، بينما يبدأ "كونراد" و"نيك" في استكشاف مستقبل علاقتهما. تُظهر الحلقة صراعات مهنية وعاطفية متشابكة.

الحلقة 2 - The Resident

39min

يعمل "كونراد" و"ديفون" على تشخيص حالة غامضة لمريض غني يثير تساؤلات أخلاقية. في الوقت نفسه، تواجه "نيك" تحديات مع مريض يعاني من مشاكل قلبية حرجة.

الحلقة 1 - The Resident

37min

يبدأ الموسم الثاني بحالة طبية طارئة تجبر الأطباء في مستشفى "تشاستين" على التعاون لمواجهة التحديات الجديدة. يُظهر "كونراد" و"نيك" إصرارهما على تقديم أفضل رعاية، بينما يتعامل "ديفون" مع أولى خطواته كطبيب مقيم.