موسم 3

يواصل الطبيب "كونراد هوكنز" جهوده في تدريب الأطباء المبتدئين ومساعدتهم على تقبّل الواقع المؤلم المقترن بتجاربهم اليومية وخسارة الأرواح ومرارة الخذلان.

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الحلقة 3 - The Resident

38min

يشكل الأطباء المتمرسون والمبتدؤون جبهة موحدة لمحاربة عنصر جديد من الفساد ينشأ مع ظهور جهة رسمية تتولى إدراة المستشفى وتجلب معها انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة تأثير المال.

الحلقة 2 - The Resident

37min

يشكل الأطباء المتمرسون والمبتدؤون جبهة موحدة لمحاربة عنصر جديد من الفساد ينشأ مع ظهور جهة رسمية تتولى إدراة المستشفى وتجلب معها انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة تأثير المال.

الحلقة 1 - The Resident

37min

يشكل الأطباء المتمرسون والمبتدؤون جبهة موحدة لمحاربة عنصر جديد من الفساد ينشأ مع ظهور جهة رسمية تتولى إدراة المستشفى وتجلب معها انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة تأثير المال.