الحلقة 3 - The Resident38min
يشكل الأطباء المتمرسون والمبتدؤون جبهة موحدة لمحاربة عنصر جديد من الفساد ينشأ مع ظهور جهة رسمية تتولى إدراة المستشفى وتجلب معها انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة تأثير المال.
الحلقة 2 - The Resident37min
يشكل الأطباء المتمرسون والمبتدؤون جبهة موحدة لمحاربة عنصر جديد من الفساد ينشأ مع ظهور جهة رسمية تتولى إدراة المستشفى وتجلب معها انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة تأثير المال.
الحلقة 1 - The Resident37min
يشكل الأطباء المتمرسون والمبتدؤون جبهة موحدة لمحاربة عنصر جديد من الفساد ينشأ مع ظهور جهة رسمية تتولى إدراة المستشفى وتجلب معها انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة تأثير المال.