الحلقة 3 - The Resident

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يتعامل "كونراد" مع مريض يعاني من حالة غامضة، في حين تواجه "مينا" تهديداً قانونياً قد يؤثر على مستقبلها المهني. تنشأ صراعات بين أعضاء الطاقم والإدارة الجديدة.