الحلقة 14 - The Resident37min
تختتم الأحداث بمواجهة حاسمة بين الطاقم الطبي والإدارة، حيث يتحد الجميع لإنقاذ المستشفى وضمان مستقبل أفضل للمرضى والأطباء.
الحلقة 13 - The Resident36min
يواجه الأطباء ضغوطات متزايدة مع زيادة الحالات الحرجة. يحاول "كونراد" و"نيك" إيجاد التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.
الحلقة 12 - The Resident38min
يبدأ "ديفون" و"نيك" في التحقيق بشأن ممارسات غير أخلاقية داخل الإدارة، ما يؤدي إلى كشف قضايا فساد تهدد سمعة المستشفى.
الحلقة 11 - The Resident36min
يواجه الفريق الطبي تداعيات حادث خطير يتسبب في إدخال عدد كبير من المرضى إلى غرفة الطوارئ. يتعين على "كونراد" التعامل مع قرارات مصيرية.
الحلقة 10 - The Resident40min
تتعرض المستشفى لضغوط مالية تهدد بقاءها، مما يدفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات صعبة تؤثر على الطاقم الطبي والمرضى.
الحلقة 9 - The Resident34min
تواجه "مينا" خطراً قانونياً قد يجبرها على مغادرة الولايات المتحدة. يسعى "آي جي" و"نيك" لدعمها في محنتها.
الحلقة 8 - The Resident38min
يتخذ "كونراد" قراراً حاسماً بشأن مريض يحتاج إلى علاج نتائجه غير مضمونة. تنشأ ديناميكيات جديدة داخل المستشفى مع انضمام أعضاء جدد.
الحلقة 7 - The Resident37min
يتعرض المستشفى لحالة طوارئ كبرى تستدعي من الفريق العمل تحت ضغط هائل لإنقاذ حياة المرضى. يظهر "كونراد" مهارات قيادية في إدارة الأزمة.
الحلقة 6 - The Resident39min
يواجه الفريق تحدياً تقنياً عند استخدام أجهزة طبية جديدة، بينما تحاول "نيك" تقديم الدعم العاطفي لمريضة شابة تمر بظروف صعبة.
الحلقة 5 - The Resident40min
تظهر أزمة طبية تتطلب من الفريق الطبي تقديم رعاية دقيقة لإنقاذ حياة مريض يعاني من حالة نادرة. تزداد التوترات بين "مينا" والإدارة بسبب القضايا القانونية.
الحلقة 4 - The Resident40min
تضطر "كيت" لاتخاذ قرارات صعبة بشأن مريض يحتاج إلى جراحة مكلفة. يحاول "ديفون" و"كونراد" إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات الطبية.
الحلقة 3 - The Resident36min
يتعامل "كونراد" مع مريض يعاني من حالة غامضة، في حين تواجه "مينا" تهديداً قانونياً قد يؤثر على مستقبلها المهني. تنشأ صراعات بين أعضاء الطاقم والإدارة الجديدة.
الحلقة 2 - The Resident35min
تبدأ "نيك" و"كونراد" حياتهما الزوجية وسط ضغوط العمل. تواجه "كيت" تحديات قانونية تتعلق بإدارة المستشفى، بينما يكافح "ديفون" للتعامل مع ذكرياته من فترة الجائحة.
الحلقة 1 - The Resident40min
حتفل "كونراد" و"نيك" بزفافهما في أجواء مليئة بالحب، بينما تعود الحياة إلى المستشفى مع بداية جديدة عقب جائحة "كوفيد-19". تنشأ أزمة طبية تتطلب تدخلًا سريعًا من الفريق الطبي.