الحلقة 5 - The Resident

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يتعامل "كونراد" مع أول حالة طبية كبيرة منذ عودته إلى العمل، حيث يتعاون مع "كيت" و "آي جي" في محاولة لإنقاذ مريض يعاني من مرض نادر ومعقد. في الوقت نفسه، تشهد "جيجي" لحظات عاطفية مع والدها.