الحلقة 16 - The Resident40min
يساعد الفريق الطبي مريضة تعاني من حالة نادرة ومعقدة، في الوقت الذي يحاولون فيه الحفاظ على الأمل وسط الأزمات. تواجه "كيت" تحديات شخصية تؤثر على عملها.
الحلقة 15 - The Resident41min
تزداد التوترات بين الإدارة والأطباء بسبب تغييرات في السياسات الصحية. يتعين على "كونراد" قيادة فريقه في مواجهة القرارات الإدارية غير العادلة.
الحلقة 14 - The Resident39min
تضع أزمة صحية طارئة المستشفى في حالة طوارئ قصوى، حيث يعمل الأطباء على إنقاذ حياة العديد من المرضى في وقت محدود. يحاول "آي جي" مساعدة مريض صغير يواجه مصيراً غامضاً.
الحلقة 13 - The Resident39min
تضطر "كيت" إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن مريض يعاني من حالة طبية نادرة، بينما يجد "كونراد" نفسه في موقف يتطلب مواجهة مشاعره الحقيقية.
الحلقة 12 - The Resident41min
يصل الفريق الطبي إلى لحظة حاسمة عندما يواجهون حالة طبية معقدة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة. في الوقت نفسه، يحاول "ديفون" إثبات جدارته في قيادة التجارب السريرية.
الحلقة 11 - The Resident41min
يعود أحد المرضى القدامى إلى المستشفى بحالة صحية حرجة، ما يثير مشاعر مختلطة بين الأطباء. يحاول "كونراد" التوفيق بين مسؤولياته كطبيب وأب في ظل ضغط العمل المتزايد.
الحلقة 10 - The Resident38min
تتسبب أزمة طبية مفاجئة في إجبار الأطباء على اتخاذ قرارات صعبة بسرعة، ما يختبر ولاء الفريق لبعضهم البعض. في نفس الوقت، يواجه "ديفون" صعوبات في مواصلة أبحاثه الطبية.
الحلقة 9 - The Resident40min
تُحدث تغييرات إدارية جديدة في المستشفى توترات بين الإدارة والأطباء. يجد "كونراد" نفسه في مواجهة قرار مهني حاسم، بينما تتعرض إحدى المريضات إلى وضع طبي طارئ يتطلب حلولاً مبتكرة.
الحلقة 8 - The Resident40min
يركز "كونراد" على بناء مستقبل جديد لنفسه ولابنته، مع التفكير في اتخاذ قرارات قد تؤثر على حياته العاطفية. داخل المستشفى، يتعامل الأطباء مع تحديات طبية وأخلاقية جديدة.
الحلقة 7 - The Resident41min
يطلب من "إيان" إجراء جراحة معقدة لإنقاذ مريضة صغيرة في السن. بينما يثبت مهاراته كجراح متميز، يواجه صعوبات شخصية تجعله يراجع أولوياته.
الحلقة 6 - The Resident37min
تظهر حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق. يختلف الفريق الطبي حول أفضل طريقة للتعامل مع الحالة، بينما يجد "ديفون" نفسه في تحدٍ جديد داخل التجارب السريرية.
الحلقة 5 - The Resident40min
يتعامل "كونراد" مع أول حالة طبية كبيرة منذ عودته إلى العمل، حيث يتعاون مع "كيت" و "آي جي" في محاولة لإنقاذ مريض يعاني من مرض نادر ومعقد. في الوقت نفسه، تشهد "جيجي" لحظات عاطفية مع والدها.
الحلقة 4 - The Resident39min
يعود "كونراد" تدريجياً إلى العمل في المستشفى، حيث يواجه تحديات مهنية وشخصية. تظهر شخصيات جديدة بين الأطباء، وتبدأ ديناميكيات جديدة في التشكُّل.
الحلقة 3 - The Resident41min
بعد فقدان "نيك"، يركز "كونراد" على تربية ابنته الصغيرة "جيجي"، بينما يقدم المستشفى الدعم له في التغلب على حزنه. وفي نفس الوقت، يتعامل الأطباء مع مرضى يعانون من حالات معقدة، ما يُبرز أهمية العمل الجماعي.
الحلقة 2 - The Resident40min
يتلقى "كونراد" خبراً مأساوياً حول "نيك" بعد تعرضها لحادث خطير. يحاول الفريق الطبي في المستشفى التعامل مع التداعيات النفسية والجسدية التي تؤثر على حياتهم المهنية.
الحلقة 1 - The Resident40min
عاني المستشفى من هجوم إلكتروني يهدد بإغلاقه تماماً، ما يجبر الأطباء على الاعتماد على مهاراتهم التقليدية لعلاج المرضى. في الوقت نفسه، يحاول "كونراد" التوفيق بين كونه أبًا لـ "جيجي" وبين حياته المهنية وسط غياب "نيك"، التي تركت فراغاً كبيراً في حياته.