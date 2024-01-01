برنامج مسابقات يتجول بين روّاد مهرجان الشيخ زايد ويستقي فحواه مما تجسده فعاليات المهرجان من ثراء وأصالة التراث الإماراتي حيث يشارك الجمهور في الألعاب الشعبية ويجيب على الأسئلة الخاصة بجوانب تراثية عدة.