الحلقة 10 - Trust44min
تتعامل عائلة "غيتي" والإيطاليون مع تداعيات الاختطاف، ويبدأ "تشايس" رحلة جديدة.
الحلقة 9 - Trust45min
تطور غير متوقع يدفع "غايل" للسفر إلى لندن.
الحلقة 8 - Trust39min
يحتفل "ليوناردو" بانضمام ابنه إلى المافيا، لكن أموراً عالقة تلقي بظلالها على هذا اليوم الخاص.
الحلقة 7 - Trust43min
يحاول الجد المضي قدماً في خطته، وتنمو آمال "غايل"، لكن الجد ينشغل بصراعات الماضي.
الحلقة 6 - Trust49min
عندما يتم اكتشاف أمر مروع، تخشى عائلة "غيتي" الأسوأ.
الحلقة 5 - Trust43min
يحاول الحفيد "بول" و"أنجيلو" الاتفاق على خطواتهما القادمة، بينما يقوم "بريمو" و"ليوناردو" بتعبئة المجتمع المحلي.
الحلقة 4 - Trust48min
يتعرف الحفيد "بول" على خاطفيه، بينما يفتح "بريمو" قناة اتصال مع "غايل".
الحلقة 3 - Trust42min
يرفض كبير العائلة دفع الفدية لخاطفي حفيده، ما يؤدي إلى عواقب خطيرة وغير متوقعة في إيطاليا.
الحلقة 2 - Trust52min
مع انتشار خبر اختطاف حفيده، يرسل كبير عائلة "غيتي “رئيس شؤون الأمن "فليتشر تشايس" إلى روما للتحقيق في الاختفاء الغامض.
الحلقة 1 - Trust47min
تدور الأحداث حول محن وانتصارات واحدة من أكثر السلالات شهرة في القرن العشرين، عائلة "غيتي"، وتكشف النقاب عن التعقيدات التي تكمن في قلب كل عائلة، سواء كانت غنية أو فقيرة. تبدأ القصة في عام 1973 مع اختطاف الحفيد “جون بول غيتي"