موسم 1

قصة حقيقية جرت أحداثها في أروقة المافيا الإيطالية حيث عاشت صراعاً مريراً امتد على مدار سنوات مع الأسرة الأكثر ثراءً وسطوة في أمريكا حين تم اختطاف حفيد الأسرة في سبيل الحصول على فدية مهولة.

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الحلقة 10 - Trust

44min

تتعامل عائلة "غيتي" والإيطاليون مع تداعيات الاختطاف، ويبدأ "تشايس" رحلة جديدة.

الحلقة 9 - Trust

45min

تطور غير متوقع يدفع "غايل" للسفر إلى لندن.

الحلقة 8 - Trust

39min

يحتفل "ليوناردو" بانضمام ابنه إلى المافيا، لكن أموراً عالقة تلقي بظلالها على هذا اليوم الخاص.

الحلقة 7 - Trust

43min

يحاول الجد المضي قدماً في خطته، وتنمو آمال "غايل"، لكن الجد ينشغل بصراعات الماضي.

الحلقة 6 - Trust

49min

عندما يتم اكتشاف أمر مروع، تخشى عائلة "غيتي" الأسوأ.

الحلقة 5 - Trust

43min

يحاول الحفيد "بول" و"أنجيلو" الاتفاق على خطواتهما القادمة، بينما يقوم "بريمو" و"ليوناردو" بتعبئة المجتمع المحلي.

الحلقة 4 - Trust

48min

يتعرف الحفيد "بول" على خاطفيه، بينما يفتح "بريمو" قناة اتصال مع "غايل".

الحلقة 3 - Trust

42min

يرفض كبير العائلة دفع الفدية لخاطفي حفيده، ما يؤدي إلى عواقب خطيرة وغير متوقعة في إيطاليا.

الحلقة 2 - Trust

52min

مع انتشار خبر اختطاف حفيده، يرسل كبير عائلة "غيتي “رئيس شؤون الأمن "فليتشر تشايس" إلى روما للتحقيق في الاختفاء الغامض.

الحلقة 1 - Trust

47min

تدور الأحداث حول محن وانتصارات واحدة من أكثر السلالات شهرة في القرن العشرين، عائلة "غيتي"، وتكشف النقاب عن التعقيدات التي تكمن في قلب كل عائلة، سواء كانت غنية أو فقيرة. تبدأ القصة في عام 1973 مع اختطاف الحفيد “جون بول غيتي"