الحلقة 1 - Trust

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تدور الأحداث حول محن وانتصارات واحدة من أكثر السلالات شهرة في القرن العشرين، عائلة "غيتي"، وتكشف النقاب عن التعقيدات التي تكمن في قلب كل عائلة، سواء كانت غنية أو فقيرة. تبدأ القصة في عام 1973 مع اختطاف الحفيد “جون بول غيتي"