الحلقة 11 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

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تظن "سوزان" أنها تسببت بوفاة "جمال"، فتحاول " ناديا" و"فراس" تهدئتها. لكن المفاجأة أن "جمال" حيّ، ما يفتح الباب على صراع جديد ومخاوف أكبر.