الحلقة 15 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ19min
تحلّ كل الأسرار بعد عرض فيديو وصية والد "سوزان"، الذي يكشف الحقيقة. تتأكد ملكيتها للمنزل، وتواجه " ناديا" في ختام مثير يغيّر كل الأحداث.
الحلقة 14 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ19min
تواجه "سوزان" " ناديا" بسلاح، وتداهم الشرطة المنزل بقيادة "بلال" بحثاً عن أدلة و"رهائن". تتصاعد الأحداث وتصبح السيطرة بيد "سوزان".
الحلقة 13 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ17min
تستعيد "سوزان" ذاكرتها بالكامل، وتقرر الانتقام. تفرض سلطتها على المنزل وتُرعب " ناديا"، التي تدخل في حالة تشوّش نفسي وتبدأ بفقدان صوابها.
الحلقة 12 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ19min
تتخذ " ناديا" و"سوزان" موقفاً دفاعياً، وتُقيّدان "جمال". تستجوبه "ناديا" لكشف ماضي "سوزان"، بينما تتزايد شكوك الأخيرة حول هويتها وثروتها.
الحلقة 11 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ18min
تظن "سوزان" أنها تسببت بوفاة "جمال"، فتحاول " ناديا" و"فراس" تهدئتها. لكن المفاجأة أن "جمال" حيّ، ما يفتح الباب على صراع جديد ومخاوف أكبر.
الحلقة 10 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ18min
يقتحم "جمال" المنزل غاضباً بحثًا عن "سوزان"، ويهدد بالسلاح. تظهر "سوزان" فاقدة الذاكرة وتظن نفسها خادمة، لتبدأ المواجهة الحاسمة بينهم.
الحلقة 9 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ17min
تكتشف " ناديا" رسالة وصورة غامضة في الخزنة تخص "سوزان". تتزايد الشكوك حول ماضيها، وتلجأ " ناديا" إلى التنويم المغناطيسي لاستعادة ذاكرتها بطريقة موجهة.
الحلقة 8 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ20min
تشعر "سوزان" بشيء مألوف بعد تغيير مظهرها. "أم فراس" تتحدث عن "المربع الأسود"، و"فراس" يخطط مع "سمير" لخطة إنقاذ وهمية للحصول على مفاتيح الخزنة.
الحلقة 7 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ19min
تصور "سوزان" أول فيديو، لكن "أم فراس" تقتحم المنزل وتوبّخ ابنها، ثم تقرأ أوراق التاروت مدعية أنها ستكشف ماضي "سوزان".
الحلقة 6 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ18min
يزور الطلاب منزل " ناديا" لكنهم يُفاجَأون بأن "سوزان" أوقفت دراستها لتبدأ بمشروع فيديوهات طبخ على الإنترنت، وتحلم بأن تصبح "شيف سوزان".
الحلقة 5 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ18min
تقرر "سوزان" بناء حياتها من جديد وتبدأ دراسة الصف التاسع بدعم من " ناديا". يتطور طموحها بسرعة وتتوالى مواقف طريفة تغيّر الكثير من الواقع.
الحلقة 4 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ18min
تحاول " ناديا" إخفاء "سوزان" عن المحامي "أحمد"، لكن شكوكه تتزايد. تسأل "سوزان" عن هويتها، فتغضب " ناديا" وتطردها، فتُجبر "سوزان" على مواجهة واقعها بمفردها.
الحلقة 3 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ17min
تستغل " ناديا" تبعات الحادث وتقنع"سوزان" بأنها الخادمة وأن "ناديا" هي السيدة حيث تتفق مع "فراس" على "سوزان" التي تعيش في دوّامة من الحيرة والمكائد.
الحلقة 2 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ17min
تحاول " ناديا" كسب ود "سوزان" لتمنعها من بيع المنزل، وتغرقها بالدلال لكنها تنهك بطلباتها الكثيرة. يتورط "فراس" في فوضى إيصال الحقائب حتى تقع حادثة تغيّر كل شيء.
الحلقة 1 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ21min
تفقد " ناديا" معيلها الوحيد بوفاة صاحب المنزل حيث كانت تعمل خادمة. تُفاجأ بوصول ابنته ووريثته الشرعية "سوزان" ما يهدد مكانتها. يصل "أحمد" المحامي ومعه الخبر وتبدأ لعبة شدّ الأعصاب.