موسم 1

كانت "ناديا" بمثابة سيدة المنزل الذي خدمت صاحبه لسنوات حتى تعود ابنته "سوزان" بعد وفاته لتبيع البيت. تتعرض "سوزان" لحادث يفقدها الذاكرة، فتغتنم "ناديا" الفرصة وتستبدل الأدوار لتصبح هي السيدة و"سوزان" خادمتها.

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الحلقة 15 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

19min

تحلّ كل الأسرار بعد عرض فيديو وصية والد "سوزان"، الذي يكشف الحقيقة. تتأكد ملكيتها للمنزل، وتواجه " ناديا" في ختام مثير يغيّر كل الأحداث.

الحلقة 14 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

19min

تواجه "سوزان" " ناديا" بسلاح، وتداهم الشرطة المنزل بقيادة "بلال" بحثاً عن أدلة و"رهائن". تتصاعد الأحداث وتصبح السيطرة بيد "سوزان".

الحلقة 13 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

17min

تستعيد "سوزان" ذاكرتها بالكامل، وتقرر الانتقام. تفرض سلطتها على المنزل وتُرعب " ناديا"، التي تدخل في حالة تشوّش نفسي وتبدأ بفقدان صوابها.

الحلقة 12 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

19min

تتخذ " ناديا" و"سوزان" موقفاً دفاعياً، وتُقيّدان "جمال". تستجوبه "ناديا" لكشف ماضي "سوزان"، بينما تتزايد شكوك الأخيرة حول هويتها وثروتها.

الحلقة 11 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

18min

تظن "سوزان" أنها تسببت بوفاة "جمال"، فتحاول " ناديا" و"فراس" تهدئتها. لكن المفاجأة أن "جمال" حيّ، ما يفتح الباب على صراع جديد ومخاوف أكبر.

الحلقة 10 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

18min

يقتحم "جمال" المنزل غاضباً بحثًا عن "سوزان"، ويهدد بالسلاح. تظهر "سوزان" فاقدة الذاكرة وتظن نفسها خادمة، لتبدأ المواجهة الحاسمة بينهم.

الحلقة 9 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

17min

تكتشف " ناديا" رسالة وصورة غامضة في الخزنة تخص "سوزان". تتزايد الشكوك حول ماضيها، وتلجأ " ناديا" إلى التنويم المغناطيسي لاستعادة ذاكرتها بطريقة موجهة.

الحلقة 8 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

20min

تشعر "سوزان" بشيء مألوف بعد تغيير مظهرها. "أم فراس" تتحدث عن "المربع الأسود"، و"فراس" يخطط مع "سمير" لخطة إنقاذ وهمية للحصول على مفاتيح الخزنة.

الحلقة 7 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

19min

تصور "سوزان" أول فيديو، لكن "أم فراس" تقتحم المنزل وتوبّخ ابنها، ثم تقرأ أوراق التاروت مدعية أنها ستكشف ماضي "سوزان".

الحلقة 6 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

18min

يزور الطلاب منزل " ناديا" لكنهم يُفاجَأون بأن "سوزان" أوقفت دراستها لتبدأ بمشروع فيديوهات طبخ على الإنترنت، وتحلم بأن تصبح "شيف سوزان".

الحلقة 5 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

18min

تقرر "سوزان" بناء حياتها من جديد وتبدأ دراسة الصف التاسع بدعم من " ناديا". يتطور طموحها بسرعة وتتوالى مواقف طريفة تغيّر الكثير من الواقع.

الحلقة 4 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

18min

تحاول " ناديا" إخفاء "سوزان" عن المحامي "أحمد"، لكن شكوكه تتزايد. تسأل "سوزان" عن هويتها، فتغضب " ناديا" وتطردها، فتُجبر "سوزان" على مواجهة واقعها بمفردها.

الحلقة 3 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

17min

تستغل " ناديا" تبعات الحادث وتقنع"سوزان" بأنها الخادمة وأن "ناديا" هي السيدة حيث تتفق مع "فراس" على "سوزان" التي تعيش في دوّامة من الحيرة والمكائد.

الحلقة 2 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

17min

تحاول " ناديا" كسب ود "سوزان" لتمنعها من بيع المنزل، وتغرقها بالدلال لكنها تنهك بطلباتها الكثيرة. يتورط "فراس" في فوضى إيصال الحقائب حتى تقع حادثة تغيّر كل شيء.

الحلقة 1 - ﻳﺎ أﻧﺎ ﻳﺎ ﻫﻲ

21min

تفقد " ناديا" معيلها الوحيد بوفاة صاحب المنزل حيث كانت تعمل خادمة. تُفاجأ بوصول ابنته ووريثته الشرعية "سوزان" ما يهدد مكانتها. يصل "أحمد" المحامي ومعه الخبر وتبدأ لعبة شدّ الأعصاب.