يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.