موسم 1

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.

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الحلقة 6 - زينهم

39min

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.

الحلقة 5 - زينهم

39min

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.

الحلقة 4 - زينهم

38min

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.

الحلقة 3 - زينهم

33min

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.

الحلقة 2 - زينهم

31min

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.

الحلقة 1 - زينهم

36min

يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.