الحلقة 6 - زينهم39min
يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.
الحلقة 5 - زينهم39min
يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.
الحلقة 4 - زينهم38min
يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.
الحلقة 3 - زينهم33min
يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.
الحلقة 2 - زينهم31min
يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.
الحلقة 1 - زينهم36min
يأخذ تخصص الطب الشرعي شكلاً غير مألوف مع الدكتور زينهم الذي يستخدم مخيلته الخصبة فيتقمّص شخصيات الموتى ويتخيّل لحظاتهم الأخيرة لاستخلاص الأدلة الجنائية، وسرعان ما ينجرف زميله جيمي إلى خفايا هذا العالم.