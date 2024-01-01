برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.