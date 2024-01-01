الحلقة 10 - بيبان56 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 9 - بيبان57 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 8 - بيبان57 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 7 - بيبان55 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 6 - بيبان56 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 5 - بيبان1 ساعة 8 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 4 - بيبان56 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 3 - بيبان54 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 2 - بيبان55 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.
الحلقة 1 - بيبان53 دقيقة
برنامج مخصص لرواد الأعمال تقوم شركات ناشئة من خلاله بعرض مشاريعها على لجنة من المستثمرين الإقلميين في محاولة للحصول على الاستمثار مقابل الأسهم والفرص الاستراتيجية التي تساهم في نمو هذه الشركات.