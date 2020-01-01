الحلقة 18040 - الكتبي يفوز بنتيجة كبيرة ويحصد المركز الأول

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فيصل الكتبي يفوز بنتيجة كبيرة 23 مقابل لا شيء ويحصل على المركز الأول في وزن تحت الـ 94 كجم ببطولة الجوجيتسو التنشيطية