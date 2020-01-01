موسم 1

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الحلقة 19114 - Studio: UAE Jiu Jitsu International Champ 2020

22 دقيقة

Studio: UAE Jiu Jitsu International Champ 2020

الحلقة 19031 - فيصل الكتبي بطل من ذهب

أكثر من حصد الذهب في بطولات أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

الحلقة 19013 - الروح الرياضية في الجوجيتسو

1 دقيقة

مشهد جميل بين لاعبي العين والوحدة بعد نهاية النزال في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

الحلقة 19008 - جوجيتسو الإمارات تتألق في الأسياد

1 دقيقة

إنجاز كبير لأبطال الإمارات في رياضة الجوجيتسو بدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا

الحلقة 19006 - حركة إسقاط جميلة في الجوجيتسو

البرازيلي بيمينتا وحركة إسقاط جميلة في لقطة من منافسات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو - جولة لندن

الحلقة 19005 - دعم العائلة يساعد في تحقيق الفوز

2 دقيقة

توجيهات ودعم العائلة تساعدان اللاعبة في تحقيق الانتصار والتتويج بالذهب في بطولة تحدي الجوجيتسو

الحلقة 18531 - "نادي المقاتل".. نواة رياضة الجوجيتسو في السودان

4 دقيقة

"نادي المقاتل".. نواة رياضة الجوجيتسو في السودان حيث يقوم بتدريب اللاعبين الراغبين باحتراف اللعبة.

الحلقة 18394 - فيصل الكتبي يتقمص دور المذيع

5 دقيقة

فيصل الكتبي يتقمص دور المذيع ويجري لقاءات مع أعضاء فريق بني ياس الفائز بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

الحلقة 18174 - كيف يتم احتساب نقاط الجوجيتسو

1 دقيقة

رئيس لجنة حكام الجوجيتسو في آسيا اليكسندري يقدم دورات ثقل لحكام اللعبة بطريقة متطورة عن بعد

الحلقة 18162 - معايير السلامة خلال معسكر منتخبنا للجوجيتسو

الحلقة 18156 - تدريبات اليوم الثاني من المعسكر التدريبي لمنتخبات الجوجيتسو

1 دقيقة

الحلقة 18140 - لاعبو الجوجيتسو يعاودون التدريبات بعد فترة التوقف

11 دقيقة

الحلقة 18133 - 1000 سلة غذائية من مبادرة أووس لاتحاد الإمارات للجوجيتسو

الحلقة 18079 - تقرير معسكر منتخب الإمارات للجوجيتسو

27 دقيقة

معسكر تدريبي فريد من نوعه لمنتخب الإمارات للجوجيتسو بالعاصمة أبوظبي ليس على مستوى الدولة ولكن على الصعيد العالمي

الحلقة 18052 - انطلاق بطولة بطولة الجوجيتسو التنشيطية

2 دقيقة

الحلقة 18051 - شاهد محاولة رائعة لإخضاع المنافس في البطولة التنشيطية للجوجيتسو

الحلقة 18050 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية.. تنفيذ رائع لمثلث الخنق

الحلقة 18049 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية - لقطة فريدة من نوعها لحكم المباراة

الحلقة 18048 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية - شاهد فوز رائع بالإخضاع

2 دقيقة

الحلقة 18047 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية - عمر الفضلي يفوز على زايد الكثيري

8 دقيقة

الحلقة 18046 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية – فيصل الكتبي يفوز بفارق 6 نقاط

8 دقيقة

الحلقة 18045 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية – سعيد الحاج يفوز بالإخضاع

2 دقيقة

الحلقة 18044 - عمر الفضلي يفوز على الرحمن العولقي بفارق نقطتين

7 دقيقة

الحلقة 18043 - عمر الفضلي يفوز بالمركز الأول في تنشيطية الجوجيتسو

8 دقيقة

الحلقة 18042 - زايد الكثيري يفوز على عبد الرحمن العولقي

1 دقيقة

بفارق 5 نقاط.. زايد الكثيري يفوز على عبد الرحمن العولقي في وزن تحت الـ 69 كجم فئة الكبار ببطولة الجوجيتسو التنشيطية

الحلقة 18041 - فيصل الكتبي يتفوق على منافسه سعيد الحاج

9 دقيقة

تابع النزال كاملاً وشاهد كيف تفوق فيصل الكتبي على منافسه سعيد الحاج في بطولة الجوجيتسو التنشيطية

الحلقة 18040 - الكتبي يفوز بنتيجة كبيرة ويحصد المركز الأول

7 دقيقة

فيصل الكتبي يفوز بنتيجة كبيرة 23 مقابل لا شيء ويحصل على المركز الأول في وزن تحت الـ 94 كجم ببطولة الجوجيتسو التنشيطية

الحلقة 18031 - تنشيطية الجوجيتسو.. سارية النجاح

1 دقيقة

اتحاد الجوجيتسو.. مؤسسة تكسر حاجز صمت التدريبات والمنافسات

الحلقة 18025 - أصغر المشاركين في البطولة يحصد الفوز لفريقه

1 دقيقة

أصغر المشاركين في البطولة يحصد الفوز لفريقه.. راشد الشحي يكسب النزال الأول أمام عمر السويدي ليتقدم الفريق الأبيض على الأحمر بـ 150 نقطة في تحدي أبطال الجوجيتسو

الحلقة 18024 - عمر الفضلي يتفوق على سعيد المزروعي بأفضلية وحيدة

2 دقيقة

في لقاء متكافئ من العيار الثقيل.. عمر الفضلي يتفوق على سعيد المزروعي بفارق أفضلية وحيدة في الثواني الأخيرة ويحقق الفوز للفريق الأبيض في تحدي أبطال الجوجيتسو

الحلقة 17460 - ستوديو بطولة الجوجيتسو مستوى الأفراد معسكر الصيف - حلقة 18 يوليو 2020

26 دقيقة

ستوديو بطولة الجوجيتسو على مستوى الأفراد خلال المعسكر الصيف 2020