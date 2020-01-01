الحلقة 19114 - Studio: UAE Jiu Jitsu International Champ 202022 دقيقة
Studio: UAE Jiu Jitsu International Champ 2020
الحلقة 19031 - فيصل الكتبي بطل من ذهب
أكثر من حصد الذهب في بطولات أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
الحلقة 19013 - الروح الرياضية في الجوجيتسو1 دقيقة
مشهد جميل بين لاعبي العين والوحدة بعد نهاية النزال في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو
الحلقة 19008 - جوجيتسو الإمارات تتألق في الأسياد1 دقيقة
إنجاز كبير لأبطال الإمارات في رياضة الجوجيتسو بدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا
الحلقة 19006 - حركة إسقاط جميلة في الجوجيتسو
البرازيلي بيمينتا وحركة إسقاط جميلة في لقطة من منافسات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو - جولة لندن
الحلقة 19005 - دعم العائلة يساعد في تحقيق الفوز2 دقيقة
توجيهات ودعم العائلة تساعدان اللاعبة في تحقيق الانتصار والتتويج بالذهب في بطولة تحدي الجوجيتسو
الحلقة 18531 - "نادي المقاتل".. نواة رياضة الجوجيتسو في السودان4 دقيقة
"نادي المقاتل".. نواة رياضة الجوجيتسو في السودان حيث يقوم بتدريب اللاعبين الراغبين باحتراف اللعبة.
الحلقة 18394 - فيصل الكتبي يتقمص دور المذيع5 دقيقة
فيصل الكتبي يتقمص دور المذيع ويجري لقاءات مع أعضاء فريق بني ياس الفائز بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو
الحلقة 18174 - كيف يتم احتساب نقاط الجوجيتسو1 دقيقة
رئيس لجنة حكام الجوجيتسو في آسيا اليكسندري يقدم دورات ثقل لحكام اللعبة بطريقة متطورة عن بعد
الحلقة 18162 - معايير السلامة خلال معسكر منتخبنا للجوجيتسو
الحلقة 18156 - تدريبات اليوم الثاني من المعسكر التدريبي لمنتخبات الجوجيتسو1 دقيقة
الحلقة 18140 - لاعبو الجوجيتسو يعاودون التدريبات بعد فترة التوقف11 دقيقة
الحلقة 18133 - 1000 سلة غذائية من مبادرة أووس لاتحاد الإمارات للجوجيتسو
الحلقة 18079 - تقرير معسكر منتخب الإمارات للجوجيتسو27 دقيقة
معسكر تدريبي فريد من نوعه لمنتخب الإمارات للجوجيتسو بالعاصمة أبوظبي ليس على مستوى الدولة ولكن على الصعيد العالمي
الحلقة 18052 - انطلاق بطولة بطولة الجوجيتسو التنشيطية2 دقيقة
الحلقة 18051 - شاهد محاولة رائعة لإخضاع المنافس في البطولة التنشيطية للجوجيتسو
الحلقة 18050 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية.. تنفيذ رائع لمثلث الخنق
الحلقة 18049 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية - لقطة فريدة من نوعها لحكم المباراة
الحلقة 18048 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية - شاهد فوز رائع بالإخضاع2 دقيقة
الحلقة 18047 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية - عمر الفضلي يفوز على زايد الكثيري8 دقيقة
الحلقة 18046 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية – فيصل الكتبي يفوز بفارق 6 نقاط8 دقيقة
الحلقة 18045 - بطولة الجوجيتسو التنشيطية – سعيد الحاج يفوز بالإخضاع2 دقيقة
الحلقة 18044 - عمر الفضلي يفوز على الرحمن العولقي بفارق نقطتين7 دقيقة
الحلقة 18043 - عمر الفضلي يفوز بالمركز الأول في تنشيطية الجوجيتسو8 دقيقة
الحلقة 18042 - زايد الكثيري يفوز على عبد الرحمن العولقي1 دقيقة
بفارق 5 نقاط.. زايد الكثيري يفوز على عبد الرحمن العولقي في وزن تحت الـ 69 كجم فئة الكبار ببطولة الجوجيتسو التنشيطية
الحلقة 18041 - فيصل الكتبي يتفوق على منافسه سعيد الحاج9 دقيقة
تابع النزال كاملاً وشاهد كيف تفوق فيصل الكتبي على منافسه سعيد الحاج في بطولة الجوجيتسو التنشيطية
الحلقة 18040 - الكتبي يفوز بنتيجة كبيرة ويحصد المركز الأول7 دقيقة
فيصل الكتبي يفوز بنتيجة كبيرة 23 مقابل لا شيء ويحصل على المركز الأول في وزن تحت الـ 94 كجم ببطولة الجوجيتسو التنشيطية
الحلقة 18031 - تنشيطية الجوجيتسو.. سارية النجاح1 دقيقة
اتحاد الجوجيتسو.. مؤسسة تكسر حاجز صمت التدريبات والمنافسات
الحلقة 18025 - أصغر المشاركين في البطولة يحصد الفوز لفريقه1 دقيقة
أصغر المشاركين في البطولة يحصد الفوز لفريقه.. راشد الشحي يكسب النزال الأول أمام عمر السويدي ليتقدم الفريق الأبيض على الأحمر بـ 150 نقطة في تحدي أبطال الجوجيتسو
الحلقة 18024 - عمر الفضلي يتفوق على سعيد المزروعي بأفضلية وحيدة2 دقيقة
في لقاء متكافئ من العيار الثقيل.. عمر الفضلي يتفوق على سعيد المزروعي بفارق أفضلية وحيدة في الثواني الأخيرة ويحقق الفوز للفريق الأبيض في تحدي أبطال الجوجيتسو
الحلقة 17460 - ستوديو بطولة الجوجيتسو مستوى الأفراد معسكر الصيف - حلقة 18 يوليو 202026 دقيقة
ستوديو بطولة الجوجيتسو على مستوى الأفراد خلال المعسكر الصيف 2020