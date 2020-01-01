الحلقة 18949 - أحد أقوى النزالات في تاريخ الـUFC2 دقيقة
الأميركي "جون جونز" خاض مواجهة نارية ضد خصمه السويدي "ألكسندر جوستافسون"
الحلقة 18946 - تحقق الفوز في بداية مشوارها في الـ UFC1 دقيقة
الأميركية "جوليا أفيلا" تنتصر على السويدية "باني كينزاد" بقرار الحكام
الحلقة 18945 - قاضية لا تتكرر كثيراً وفرحة بشكل غير متوقع1 دقيقة
لاعب الجوجيتسو البرازيلي سانتوس يقضي على منافسه بضربة قاضية سريعة جداً
الحلقة 18941 - قفز فوق الشبك الحاجز بعد الفوز
احتفال جنوني من اللبناني خالد طه بعد فوزه المثير على الأميركي بوسطن..
الحلقة 18940 - سيلفي الانتصار!
البطل الفلسطيني بلال محمد صاحب حزام بنفسجي في رياضة الجوجيتسو والذي استخدم بعض تقنياتها في التغلب على منافسه الأميركي ميليندر
الحلقة 18428 - ضربة قاضية في الجولة الأولى2 دقيقة
المنغولي باتجيريل يهزم الأرجنتيني كانيتي
الحلقة 18427 - دخول "راقص" إلى الحلبة2 دقيقة
شاهد كيف يدخل الأميركي جمال إيميرز إلى الحلبة
الحلقة 18426 - لحظات من التحدي الشديد1 دقيقة
نزال يتميز بالتحدي والإصرار والقوة بين الجورجي جيجا والأميركي إيميرز
الحلقة 18425 - ضربتان متعاكستان في نفس الوقت!
في نفس الحظة.. ركلة خلفية طائرة من الجورجي جيجا وضربة مرفق من الأميركي إيميرز
الحلقة 18424 - صدمة إعلان النتيجة
شاهد ماذا فعل الأميركي إيميرز بعد إعلان فوز منافسه الجورجي جيجا
الحلقة 18083 - برنامج تقديمي UFC 249 - حلقة 10 مايو 202044 دقيقة
برنامج تقديمي UFC 249
الحلقة 18038 - بداية قوية لنزال الوزن الثقيل في UFC Fight Night 1761 دقيقة
الحلقة 18037 - تقلب الطاولة وتحول دفاعها لهجوم بذكاء شديد1 دقيقة
الحلقة 18036 - استخدم مهاراته في الجوجيتسو لينهي النزال في UFC Fight Night 1761 دقيقة
الحلقة 18035 - هولاند يقضي على منافسه في 30 ثانية1 دقيقة
الحلقة 18034 - الركل ثم القاضية.. مهارات رائعة في إنهاء النزالات لـ ميجل بايزا1 دقيقة
الحلقة 17910 - برنامج تقديمي UFC 250 - حلقة 7 يونيو 202023 دقيقة
برنامج تقديمي UFC 250
الحلقة 17876 - أبوظبي تستضيف سلسلة مباريات "جزيرة النزال"1 دقيقة
أبوظبي تستضيف سلسلة مباريات "جزيرة النزال" المرتقبة التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ومؤسسة يو إف سي
الحلقة 16001 - ستوديو فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267 - حلقة 29 أكتوبر 202130 دقيقة
ستوديو فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267
الحلقة 15999 - فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267 - 29 أكتوبر 202133 دقيقة
فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267
الحلقة 38 - UFC النزالات التمهيدية - حلقة 4 ديسمبر 20221 ساعة 50 دقيقة
UFC النزالات التمهيدية
الحلقة 37 - UFC النزالات التمهيدية - 21 أكتوبر 20232 ساعة 9 دقيقة
UFC النزالات التمهيدية
الحلقة 25 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 11 ديسمبر 202258 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 23 - UFC النزالات التمهيدية - 10 يوليو 20221 ساعة 1 دقيقة
UFC النزالات التمهيدية
الحلقة 21 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 11 سيبتمبر 202226 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 20 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 21 أغسطس 20221 ساعة 1 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 19 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 31 يوليو 202257 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 18 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 3 يوليو 202245 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 17 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 12 يونيو 202257 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 16 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 8 مايو 20221 ساعة 1 دقيقة
ستوديو بطولات ال UFC 2022
الحلقة 15 - UFC Main Event Great Moments 2020 - حلقة 27 نوفمبر 202047 دقيقة
UFC Main Event Great Moments 2020: Ep 15