موسم 1

None

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 18949 - أحد أقوى النزالات في تاريخ الـUFC

2 دقيقة

الأميركي "جون جونز" خاض مواجهة نارية ضد خصمه السويدي "ألكسندر جوستافسون"

الحلقة 18946 - تحقق الفوز في بداية مشوارها في الـ UFC

1 دقيقة

الأميركية "جوليا أفيلا" تنتصر على السويدية "باني كينزاد" بقرار الحكام

الحلقة 18945 - قاضية لا تتكرر كثيراً وفرحة بشكل غير متوقع

1 دقيقة

لاعب الجوجيتسو البرازيلي سانتوس يقضي على منافسه بضربة قاضية سريعة جداً

الحلقة 18941 - قفز فوق الشبك الحاجز بعد الفوز

احتفال جنوني من اللبناني خالد طه بعد فوزه المثير على الأميركي بوسطن..

الحلقة 18940 - سيلفي الانتصار!

البطل الفلسطيني بلال محمد صاحب حزام بنفسجي في رياضة الجوجيتسو والذي استخدم بعض تقنياتها في التغلب على منافسه الأميركي ميليندر

الحلقة 18428 - ضربة قاضية في الجولة الأولى

2 دقيقة

المنغولي باتجيريل يهزم الأرجنتيني كانيتي

الحلقة 18427 - دخول "راقص" إلى الحلبة

2 دقيقة

شاهد كيف يدخل الأميركي جمال إيميرز إلى الحلبة

الحلقة 18426 - لحظات من التحدي الشديد

1 دقيقة

نزال يتميز بالتحدي والإصرار والقوة بين الجورجي جيجا والأميركي إيميرز

الحلقة 18425 - ضربتان متعاكستان في نفس الوقت!

في نفس الحظة.. ركلة خلفية طائرة من الجورجي جيجا وضربة مرفق من الأميركي إيميرز

الحلقة 18424 - صدمة إعلان النتيجة

شاهد ماذا فعل الأميركي إيميرز بعد إعلان فوز منافسه الجورجي جيجا

الحلقة 18083 - برنامج تقديمي UFC 249 - حلقة 10 مايو 2020

44 دقيقة

برنامج تقديمي UFC 249

الحلقة 18038 - بداية قوية لنزال الوزن الثقيل في UFC Fight Night 176

1 دقيقة

الحلقة 18037 - تقلب الطاولة وتحول دفاعها لهجوم بذكاء شديد

1 دقيقة

الحلقة 18036 - استخدم مهاراته في الجوجيتسو لينهي النزال في UFC Fight Night 176

1 دقيقة

الحلقة 18035 - هولاند يقضي على منافسه في 30 ثانية

1 دقيقة

الحلقة 18034 - الركل ثم القاضية.. مهارات رائعة في إنهاء النزالات لـ ميجل بايزا

1 دقيقة

الحلقة 17910 - برنامج تقديمي UFC 250 - حلقة 7 يونيو 2020

23 دقيقة

برنامج تقديمي UFC 250

الحلقة 17876 - أبوظبي تستضيف سلسلة مباريات "جزيرة النزال"

1 دقيقة

أبوظبي تستضيف سلسلة مباريات "جزيرة النزال" المرتقبة التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ومؤسسة يو إف سي

الحلقة 16001 - ستوديو فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267 - حلقة 29 أكتوبر 2021

30 دقيقة

ستوديو فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267

الحلقة 15999 - فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267 - 29 أكتوبر 2021

33 دقيقة

فعالية الوزن لنزال يو اف سي 267

الحلقة 38 - UFC النزالات التمهيدية - حلقة 4 ديسمبر 2022

1 ساعة 50 دقيقة

UFC النزالات التمهيدية

الحلقة 37 - UFC النزالات التمهيدية - 21 أكتوبر 2023

2 ساعة 9 دقيقة

UFC النزالات التمهيدية

الحلقة 25 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 11 ديسمبر 2022

58 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 23 - UFC النزالات التمهيدية - 10 يوليو 2022

1 ساعة 1 دقيقة

UFC النزالات التمهيدية

الحلقة 21 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 11 سيبتمبر 2022

26 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 20 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 21 أغسطس 2022

1 ساعة 1 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 19 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 31 يوليو 2022

57 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 18 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 3 يوليو 2022

45 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 17 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 12 يونيو 2022

57 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 16 - UFC ستوديو بطولات ال - حلقة 8 مايو 2022

1 ساعة 1 دقيقة

ستوديو بطولات ال UFC 2022

الحلقة 15 - UFC Main Event Great Moments 2020 - حلقة 27 نوفمبر 2020

47 دقيقة

UFC Main Event Great Moments 2020: Ep 15