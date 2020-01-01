موسم 1

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الحلقة 18914 - بعد نزال مليء بالمهارات والإثارة

1 دقيقة

المقاتل اللبناني جوش توجو يفوز على منافسه الأوزباكستاني.. شاهد أبرز فنيات النزال.. بطولة محاربي الإمارات

الحلقة 18913 - بعد أن استهان به خصمه قبل بداية النزال

المقاتل السوري يتفوق على منافسه بالإخضاع ويكسر سلسلة انتصاراته المتتالية.. بطولة محاربي الإمارات

الحلقة 18912 - أنهى النزال سريعاً واتجه بالتحية لحبيب

1 دقيقة

عثمان نورماجوميدوف يحسم نزاله من الجولة الأولى ويحقق فوزه الثامن دون أي هزيمة..

الحلقة 18911 - ضربة مخادعة تُنهي الاحتجاز

بضربة مخادعة ينجح المقاتل الفلبيني بالخروج من الاحتجاز.. بطولة محاربي الإمارات

الحلقة 18910 - لكمة قوية من لوسي

ضربة يمنى قوية من المقاتلة الفرنسية تسقط خلالها منافستها.. بطولة محاربي الإمارات

الحلقة 17403 - محاربي الإمارات - نزال أنس سراج وليوناردو مارتينز

6 دقيقة

الحلقة 17402 - محاربي الإمارات - طوهير في مواجهة مصطفى راضي

21 دقيقة

الحلقة 17401 - محاربي الإمارات - نزال مانو فيرو وكورين لافرامبوا

20 دقيقة

الحلقة 17400 - محاربي الإمارات - نزال عزالدين الدرباني وراي ناسيوناليس

23 دقيقة

الحلقة 17399 - محاربي الإماران - نزال يوسف الحوسني ومحمد فرقان

4 دقيقة

الحلقة 17398 - محاربي الإمارات - نزال جونق جوك وماكس ليما

5 دقيقة

الحلقة 17397 - محاربي الإمارات - نزال عثمان نورماغوميدوف وجيري كفارنسترم

6 دقيقة

الحلقة 17396 - محاربي الإمارات - الكوري دو لي يحتفظ بلقب وزن الريشة

2 دقيقة

الحلقة 17394 - محاربي الإماران النزال الرئيسي ينتهي بفوز البرازيلي ماتشادو

19 دقيقة

الحلقة 17235 - البحريني عبدالله اليعقوب يحقق الانتصار في بريف 41

1 دقيقة

بطولة بريف 41 في مملكة البحرين

الحلقة 17234 - ضربة قاضية مدمرة وانقضاض من الحكم

الأفغاني رحمة الله يحقق فوزاً خاطفاً على عبدالمناب ماجوميدوف في أقل من 40 ثانية

الحلقة 17135 - دخول على طريقة حبيب نورمحمدوف - بطولة بريف

الحلقة 17134 - تقييد لا مفر منه ببطولة بريف

2 دقيقة

الحلقة 17133 - مقاتل يفوز بانسحاب خصمه - بطولة بريف

المكسيسكي Chavez ينسحب من مواجهة الكوري الجنوبي Tae Kim ليفوز الأخير بسهولة

الحلقة 17132 - السيلاوي يفوز بالنزال الرئيس في بريف

4 دقيقة

الأردني جراح السيلاوي في BRAVECF43 على الهولندي ميلفين

الحلقة 15369 - محاربي الإمارات 28 - فلوري بطلاً للوزن المتوسط

1 دقيقة

الحلقة 15365 - محمد يحيى بطلاً للوزن الخفيف في محاربي الإمارات

3 دقيقة

الحلقة 15244 - بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 2022 - 17 سبتمبر 2022

1 ساعة 22 دقيقة

بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 2022

الحلقة 15225 - بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 14 أكتوبر 22

3 ساعة 9 دقيقة

الحلقة 12 - بطولة بريف للفنوان القتالية - حلقة 19 نوفمبر 2020

4 ساعة 2 دقيقة

بطولة بريف للفنوان القتالية المختلطة

الحلقة 11 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 17 أكتوبر 2023

31 دقيقة

ستوديو بطولة محاربي الامارات

الحلقة 10 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 27 أغسطس 2023

19 دقيقة

ستوديو بطولة محاربي الامارات

الحلقة 9 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 25 أغسطس 2023

28 دقيقة

ستوديو بطولة محاربي الامارات

الحلقة 8 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 20 مايو 2023

27 دقيقة

ستوديو بطولة محاربي الامارات

الحلقة 7 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 19 مايو 2023

23 دقيقة

ستوديو بطولة محاربي الامارات

الحلقة 6 - بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين - 13 مايو 2023

4 ساعة 13 دقيقة

بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 2022-2023