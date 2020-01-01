الحلقة 18914 - بعد نزال مليء بالمهارات والإثارة1 دقيقة
المقاتل اللبناني جوش توجو يفوز على منافسه الأوزباكستاني.. شاهد أبرز فنيات النزال.. بطولة محاربي الإمارات
الحلقة 18913 - بعد أن استهان به خصمه قبل بداية النزال
المقاتل السوري يتفوق على منافسه بالإخضاع ويكسر سلسلة انتصاراته المتتالية.. بطولة محاربي الإمارات
الحلقة 18912 - أنهى النزال سريعاً واتجه بالتحية لحبيب1 دقيقة
عثمان نورماجوميدوف يحسم نزاله من الجولة الأولى ويحقق فوزه الثامن دون أي هزيمة..
الحلقة 18911 - ضربة مخادعة تُنهي الاحتجاز
بضربة مخادعة ينجح المقاتل الفلبيني بالخروج من الاحتجاز.. بطولة محاربي الإمارات
الحلقة 18910 - لكمة قوية من لوسي
ضربة يمنى قوية من المقاتلة الفرنسية تسقط خلالها منافستها.. بطولة محاربي الإمارات
الحلقة 17403 - محاربي الإمارات - نزال أنس سراج وليوناردو مارتينز6 دقيقة
الحلقة 17402 - محاربي الإمارات - طوهير في مواجهة مصطفى راضي21 دقيقة
الحلقة 17401 - محاربي الإمارات - نزال مانو فيرو وكورين لافرامبوا20 دقيقة
الحلقة 17400 - محاربي الإمارات - نزال عزالدين الدرباني وراي ناسيوناليس23 دقيقة
الحلقة 17399 - محاربي الإماران - نزال يوسف الحوسني ومحمد فرقان4 دقيقة
الحلقة 17398 - محاربي الإمارات - نزال جونق جوك وماكس ليما5 دقيقة
الحلقة 17397 - محاربي الإمارات - نزال عثمان نورماغوميدوف وجيري كفارنسترم6 دقيقة
الحلقة 17396 - محاربي الإمارات - الكوري دو لي يحتفظ بلقب وزن الريشة2 دقيقة
الحلقة 17394 - محاربي الإماران النزال الرئيسي ينتهي بفوز البرازيلي ماتشادو19 دقيقة
الحلقة 17235 - البحريني عبدالله اليعقوب يحقق الانتصار في بريف 411 دقيقة
بطولة بريف 41 في مملكة البحرين
الحلقة 17234 - ضربة قاضية مدمرة وانقضاض من الحكم
الأفغاني رحمة الله يحقق فوزاً خاطفاً على عبدالمناب ماجوميدوف في أقل من 40 ثانية
الحلقة 17135 - دخول على طريقة حبيب نورمحمدوف - بطولة بريف
الحلقة 17134 - تقييد لا مفر منه ببطولة بريف2 دقيقة
الحلقة 17133 - مقاتل يفوز بانسحاب خصمه - بطولة بريف
المكسيسكي Chavez ينسحب من مواجهة الكوري الجنوبي Tae Kim ليفوز الأخير بسهولة
الحلقة 17132 - السيلاوي يفوز بالنزال الرئيس في بريف4 دقيقة
الأردني جراح السيلاوي في BRAVECF43 على الهولندي ميلفين
الحلقة 15369 - محاربي الإمارات 28 - فلوري بطلاً للوزن المتوسط1 دقيقة
الحلقة 15365 - محمد يحيى بطلاً للوزن الخفيف في محاربي الإمارات3 دقيقة
الحلقة 15244 - بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 2022 - 17 سبتمبر 20221 ساعة 22 دقيقة
بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 2022
الحلقة 15225 - بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 14 أكتوبر 223 ساعة 9 دقيقة
الحلقة 12 - بطولة بريف للفنوان القتالية - حلقة 19 نوفمبر 20204 ساعة 2 دقيقة
بطولة بريف للفنوان القتالية المختلطة
الحلقة 11 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 17 أكتوبر 202331 دقيقة
ستوديو بطولة محاربي الامارات
الحلقة 10 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 27 أغسطس 202319 دقيقة
ستوديو بطولة محاربي الامارات
الحلقة 9 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 25 أغسطس 202328 دقيقة
ستوديو بطولة محاربي الامارات
الحلقة 8 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 20 مايو 202327 دقيقة
ستوديو بطولة محاربي الامارات
الحلقة 7 - ستوديو بطولة محاربي الامارات - حلقة 19 مايو 202323 دقيقة
ستوديو بطولة محاربي الامارات
الحلقة 6 - بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين - 13 مايو 20234 ساعة 13 دقيقة
بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين 2022-2023