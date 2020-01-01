الحلقة 22240 - النهضة 1-3 السيب | السوبر العماني
الحلقة 22236 - البطائح 2 - 1 بني ياس APL 102 دقيقة
الحلقة 22235 - الجزيرة 1-5 عجمان | APL 106 دقيقة
الحلقة 22234 - الوحدة 2-2 الوصل | APL 104 دقيقة
الحلقة 22233 - شباب الأهلي 7 - 0 الإمارات | APL 10
الحلقة 22232 - حتا 1-4 الشارقة | APL 103 دقيقة
الحلقة 22230 - اتحاد كلباء 2-2 العين | APL 103 دقيقة
الحلقة 22226 - الوحدة 4-2 الجزيرة | ADIB Cup4 دقيقة
في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف الوحدة يفوز على الجزيرة بنتيجة 4-2 ويتأهل لنصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه
الحلقة 22214 - الإمارات 0-1 الجزيرة | APL 111 دقيقة
الحلقة 22210 - العين 0-2 الوحدة | APL 112 دقيقة
الحلقة 17327 - 4 أهداف والمرمى خالٍ!
أهداف فوز تيرينغانو على صباح 4-0 في الدوري الماليزي
الحلقة 17326 - نيويورك سيتي يفوز على شيكاغو فاير
نيويورك سيتي يفوز على شيكاغو فاير 3-1 في الدوري الأميركي
الحلقة 17320 - شيازوانغ يونغتشانغ 3-1 هيبي فورشن1 دقيقة
شيازوانغ يونغتشانغ يفوز على هيبي فورشن 3-1 في الدوري الصيني
الحلقة 17318 - شانغهاي إيست آسيا 4-1 تيانجين تيدا1 دقيقة
شانغهاي إيست آسيا يفوز على تيانجين تيدا في الدوري الصيني
الحلقة 17298 - باكومبو يسجل رباعية في الدوري الصيني1 دقيقة
باكومبو يسجل رباعية في الدوري الصيني ويقود بيجين للفوز على تشونغكينغ ليفان 5-2
الحلقة 17292 - كاواساكي فرونتال 3-1 يوكوهاما إف مارينوس1 دقيقة
كاواساكي فرونتال يفوز على يوكوهاما إف مارينوس في الدوري الياباني
الحلقة 17291 - هيبي فورشن 2-0 شانغهاي إيست آسيا1 دقيقة
هيبي فورشن يفوز 2-0 على شانغهاي إيست آسيا في الدوري الصيني
الحلقة 17290 - شيازوانغ يونغتشانغ 1-0 تشينغداو هوانغاي1 دقيقة
شيازوانغ يونغتشانغ يفوز على تشينغداو هوانغاي في الدوري الصيني
الحلقة 17288 - واشنطن سبيريت 1-2 سكاي بلو1 دقيقة
سكاي بلو يفوز على واشنطن سبيريت في الدوري الأميركي للسيدات
الحلقة 17277 - 4 أهداف برازيلية في الدوري الياباني1 دقيقة
أربعة برازيليين يسجلون بمباراة واحدة في الدوري الياباني
الحلقة 17263 - 5 أهداف كلها بالرأس
باتي بوريسوف يفوز على سموليفيتشي 5-2
الحلقة 17229 - بنفيكا يفوز على فاماليساو 5-1
بنفيكا يفوز على فاماليساو 5-1 في الدوري البرتغالي
الحلقة 17194 - الكويت 1-2 العربي - نهائي كأس الأمير1 دقيقة
العربي يفوز على الكويت 2-1 ويتوج بطلاً لكأس الأمير
الحلقة 17181 - بعد إصابة زلاتان بكورونا.. بديله يسجل الهدف الثاني لميلان1 دقيقة
الحلقة 17179 - في دقيقة.. شاهد أهم ما جاء في ديربي الرجاء والوداد
الحلقة 17166 - هيراكليس 1-1 آيندهوفن1 دقيقة
هيراكليس وآيندهوفن يتعادلان 1-1
الحلقة 17082 - خورفكان يفوز على العين 4-2
كأس الخليج العربي - ذهاب الدور الأول
الحلقة 17081 - شباب الأهلي 1-1 الظفرة1 دقيقة
تعادل شباب الأهلي والظفرة 1-1
الحلقة 17080 - الوصل يفوز على الوحدة 2-1
كأس الخليج العربي - ذهاب الدور الأول
الحلقة 17066 - الإمارات 1-2 أوزبكستان
منتخبنا الوطني يخسر ودياً أمام أوزبكستان