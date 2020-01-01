موسم 1

None

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 22240 - النهضة 1-3 السيب | السوبر العماني

الحلقة 22236 - البطائح 2 - 1 بني ياس APL 10

2 دقيقة

الحلقة 22235 - الجزيرة 1-5 عجمان | APL 10

6 دقيقة

الحلقة 22234 - الوحدة 2-2 الوصل | APL 10

4 دقيقة

الحلقة 22233 - شباب الأهلي 7 - 0 الإمارات | APL 10

الحلقة 22232 - حتا 1-4 الشارقة | APL 10

3 دقيقة

الحلقة 22230 - اتحاد كلباء 2-2 العين | APL 10

3 دقيقة

الحلقة 22226 - الوحدة 4-2 الجزيرة | ADIB Cup

4 دقيقة

في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف الوحدة يفوز على الجزيرة بنتيجة 4-2 ويتأهل لنصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه

الحلقة 22214 - الإمارات 0-1 الجزيرة | APL 11

1 دقيقة

الحلقة 22210 - العين 0-2 الوحدة | APL 11

2 دقيقة

الحلقة 17327 - 4 أهداف والمرمى خالٍ!

أهداف فوز تيرينغانو على صباح 4-0 في الدوري الماليزي

الحلقة 17326 - نيويورك سيتي يفوز على شيكاغو فاير

نيويورك سيتي يفوز على شيكاغو فاير 3-1 في الدوري الأميركي

الحلقة 17320 - شيازوانغ يونغتشانغ 3-1 هيبي فورشن

1 دقيقة

شيازوانغ يونغتشانغ يفوز على هيبي فورشن 3-1 في الدوري الصيني

الحلقة 17318 - شانغهاي إيست آسيا 4-1 تيانجين تيدا

1 دقيقة

شانغهاي إيست آسيا يفوز على تيانجين تيدا في الدوري الصيني

الحلقة 17298 - باكومبو يسجل رباعية في الدوري الصيني

1 دقيقة

باكومبو يسجل رباعية في الدوري الصيني ويقود بيجين للفوز على تشونغكينغ ليفان 5-2

الحلقة 17292 - كاواساكي فرونتال 3-1 يوكوهاما إف مارينوس

1 دقيقة

كاواساكي فرونتال يفوز على يوكوهاما إف مارينوس في الدوري الياباني

الحلقة 17291 - هيبي فورشن 2-0 شانغهاي إيست آسيا

1 دقيقة

هيبي فورشن يفوز 2-0 على شانغهاي إيست آسيا في الدوري الصيني

الحلقة 17290 - شيازوانغ يونغتشانغ 1-0 تشينغداو هوانغاي

1 دقيقة

شيازوانغ يونغتشانغ يفوز على تشينغداو هوانغاي في الدوري الصيني

الحلقة 17288 - واشنطن سبيريت 1-2 سكاي بلو

1 دقيقة

سكاي بلو يفوز على واشنطن سبيريت في الدوري الأميركي للسيدات

الحلقة 17277 - 4 أهداف برازيلية في الدوري الياباني

1 دقيقة

أربعة برازيليين يسجلون بمباراة واحدة في الدوري الياباني

الحلقة 17263 - 5 أهداف كلها بالرأس

باتي بوريسوف يفوز على سموليفيتشي 5-2

الحلقة 17229 - بنفيكا يفوز على فاماليساو 5-1

بنفيكا يفوز على فاماليساو 5-1 في الدوري البرتغالي

الحلقة 17194 - الكويت 1-2 العربي - نهائي كأس الأمير

1 دقيقة

العربي يفوز على الكويت 2-1 ويتوج بطلاً لكأس الأمير

الحلقة 17181 - بعد إصابة زلاتان بكورونا.. بديله يسجل الهدف الثاني لميلان

1 دقيقة

الحلقة 17179 - في دقيقة.. شاهد أهم ما جاء في ديربي الرجاء والوداد

الحلقة 17166 - هيراكليس 1-1 آيندهوفن

1 دقيقة

هيراكليس وآيندهوفن يتعادلان 1-1

الحلقة 17082 - خورفكان يفوز على العين 4-2

كأس الخليج العربي - ذهاب الدور الأول

الحلقة 17081 - شباب الأهلي 1-1 الظفرة

1 دقيقة

تعادل شباب الأهلي والظفرة 1-1

الحلقة 17080 - الوصل يفوز على الوحدة 2-1

كأس الخليج العربي - ذهاب الدور الأول

الحلقة 17066 - الإمارات 1-2 أوزبكستان

منتخبنا الوطني يخسر ودياً أمام أوزبكستان

الحلقة 17016 - ملخص أهداف مباراة الظفرة وعجمان في الجولة الأولى "4-1"

1 دقيقة