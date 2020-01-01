الحلقة 19237 - أهداف الجولة الرابعة1 دقيقة
أهداف الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي
الحلقة 19236 - أهداف الجولة الثانية1 دقيقة
أهداف الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020
الحلقة 19235 - أهداف الجولة الثالثة1 دقيقة
أهداف الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي
الحلقة 19224 - هدف في الوقت القاتل لفريق بني ياس أمام النصر1 دقيقة
فريق بني ياس يحقق فوزاً ثميناً في الثواني الأخيرة أمام مضيفه النصر ضمن الجولة الـ 13 من دوري الخليج العربي..
الحلقة 19223 - العين يفوز على خورفكان بثلاثية نظيفة
لابا يتألق ويقود العين إلى الفوز على خورفكان 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دورينا
الحلقة 19222 - الوصل يتخطى اتحاد كلباء بثنائية نظيفة في الجولة الـ13
الحلقة 19221 - النصر يعود إلى الديار بفوز مهم أمام مضيفه الجزيرة 2-1
الحلقة 19220 - فوز الوحدة على الشارقة 2-1
فوز الوحدة على الشارقة 2-1 ضمن منافسات الجولة 12 من دورينا
الحلقة 19219 - الوصل يدك شباك بني ياس بخماسية1 دقيقة
الحلقة 19218 - خسارة حتا 1-2 أمام ضيفه الظفرة
خسارة حتا 1-2 أمام ضيفه الظفرة ضمن الجولة 12 من دورينا
الحلقة 19217 - فوز شباب الأهلي يحسم القمة أمام العين
فوز شباب الأهلي على العين 2-1 في الجولة 12 من دورينا
الحلقة 19216 - تعادل الفجيرة وعجمان 1-1
تعادل الفجيرة وعجمان 1-1 في الجولة 12 من دورينا
الحلقة 19215 - النصر يتوج بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي1 دقيقة
بنتيجة 2-1 النصر يتوج بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي
الحلقة 19214 - لحظة تتويج النصر بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي2 دقيقة
الحلقة 19213 - فرحة عارمة للنصر وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس الخليج العربي3 دقيقة
الحلقة 19212 - شباب الأهلي يلحق بـ الشارقة الخسارة الثالثة على التوالي1 دقيقة
الحلقة 19206 - دوري تحت 21.. الشارقة يفوز 2-0 على شباب الأهلي
الشارقة يفوز 2-0 على شباب الأهلي في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة
الحلقة 19201 - أهداف مباراة هيراكليس وفينورد في الدوري الهولندي1 دقيقة
أهداف مباراة هيراكليس وفينورد في الدوري الهولندي
الحلقة 19148 - خورفكان يحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الشارقة
الحلقة 19050 - الرجاء المغربي في مواجهة مولودية الجزائر.. من ينتصر؟
الرجاء المغربي في مواجهة مولودية الجزائر.. من ينتصر؟
الحلقة 18997 - فوز الظفرة على النصر بهدفين مقابل هدف
الحلقة 18995 - الوحدة يتخطى بني ياس بثلاثية نظيفة
الحلقة 18964 - الجزيرة يحسم قمة الجولة 16 أمام شباب الأهلي1 دقيقة
الحلقة 18901 - الرجاء يبلغ نصف نهائي كأس محمد السادس1 دقيقة
الرجاء المغربي يبلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال رغم خسارته أمام مولودية الجزائر 0-1 في إياب ربع النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 خارج ملعبه.. الفريق المغربي يواجه الإسماعيلي المصري في نصف النهائي
الحلقة 18865 - فوز كبير للعين على اتحاد كلباء
فوز كبير للعين على اتحاد كلباء في الجولة 14
الحلقة 18661 - فوز الجزائر على السعودية 2-1 في كأس العرب للمنتخبات تحت 20
بعد مواجهة مثيرة وبنتيجة 2-1 منتخب الجزائر يبلغ دور الربع النهائي على حساب منافسه منتخب السعودية الذي ودع بدوره المنافسه
الحلقة 18660 - فوز أبيض الشباب على منتخب السودان 2-01 دقيقة
فوز أبيض الشباب على منتخب السودان 2-0
الحلقة 18624 - أهداف مباراة حتا 0 - 3 العين
العين يفوز على حتا 3-0 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18623 - أهداف مباراة النصر 3 - 0 الوحدة
النصر يفوز على الوحدة 3-0 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18614 - أهداف مباراة الشارقة 2-1 الوصل
الشارقة يفوز على الوصل 2-1 في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18613 - أهداف مباراة عجمان 1-2 الظفرة
الظفرة يفوز على عجمان 2-1 في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي