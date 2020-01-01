موسم 2

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الحلقة 19237 - أهداف الجولة الرابعة

1 دقيقة

أهداف الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي

الحلقة 19236 - أهداف الجولة الثانية

1 دقيقة

أهداف الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020

الحلقة 19235 - أهداف الجولة الثالثة

1 دقيقة

أهداف الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي

الحلقة 19224 - هدف في الوقت القاتل لفريق بني ياس أمام النصر

1 دقيقة

فريق بني ياس يحقق فوزاً ثميناً في الثواني الأخيرة أمام مضيفه النصر ضمن الجولة الـ 13 من دوري الخليج العربي..

الحلقة 19223 - العين يفوز على خورفكان بثلاثية نظيفة

لابا يتألق ويقود العين إلى الفوز على خورفكان 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دورينا

الحلقة 19222 - الوصل يتخطى اتحاد كلباء بثنائية نظيفة في الجولة الـ13

الحلقة 19221 - النصر يعود إلى الديار بفوز مهم أمام مضيفه الجزيرة 2-1

الحلقة 19220 - فوز الوحدة على الشارقة 2-1

فوز الوحدة على الشارقة 2-1 ضمن منافسات الجولة 12 من دورينا

الحلقة 19219 - الوصل يدك شباك بني ياس بخماسية

1 دقيقة

الحلقة 19218 - خسارة حتا 1-2 أمام ضيفه الظفرة

خسارة حتا 1-2 أمام ضيفه الظفرة ضمن الجولة 12 من دورينا

الحلقة 19217 - فوز شباب الأهلي يحسم القمة أمام العين

فوز شباب الأهلي على العين 2-1 في الجولة 12 من دورينا

الحلقة 19216 - تعادل الفجيرة وعجمان 1-1

تعادل الفجيرة وعجمان 1-1 في الجولة 12 من دورينا

الحلقة 19215 - النصر يتوج بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي

1 دقيقة

بنتيجة 2-1 النصر يتوج بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي

الحلقة 19214 - لحظة تتويج النصر بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي

2 دقيقة

الحلقة 19213 - فرحة عارمة للنصر وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس الخليج العربي

3 دقيقة

الحلقة 19212 - شباب الأهلي يلحق بـ الشارقة الخسارة الثالثة على التوالي

1 دقيقة

الحلقة 19206 - دوري تحت 21.. الشارقة يفوز 2-0 على شباب الأهلي

الشارقة يفوز 2-0 على شباب الأهلي في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة

الحلقة 19201 - أهداف مباراة هيراكليس وفينورد في الدوري الهولندي

1 دقيقة

أهداف مباراة هيراكليس وفينورد في الدوري الهولندي

الحلقة 19148 - خورفكان يحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الشارقة

الحلقة 19050 - الرجاء المغربي في مواجهة مولودية الجزائر.. من ينتصر؟

الرجاء المغربي في مواجهة مولودية الجزائر.. من ينتصر؟

الحلقة 18997 - فوز الظفرة على النصر بهدفين مقابل هدف

الحلقة 18995 - الوحدة يتخطى بني ياس بثلاثية نظيفة

الحلقة 18964 - الجزيرة يحسم قمة الجولة 16 أمام شباب الأهلي

1 دقيقة

الحلقة 18901 - الرجاء يبلغ نصف نهائي كأس محمد السادس

1 دقيقة

الرجاء المغربي يبلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال رغم خسارته أمام مولودية الجزائر 0-1 في إياب ربع النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 خارج ملعبه.. الفريق المغربي يواجه الإسماعيلي المصري في نصف النهائي

الحلقة 18865 - فوز كبير للعين على اتحاد كلباء

فوز كبير للعين على اتحاد كلباء في الجولة 14

الحلقة 18661 - فوز الجزائر على السعودية 2-1 في كأس العرب للمنتخبات تحت 20

بعد مواجهة مثيرة وبنتيجة 2-1 منتخب الجزائر يبلغ دور الربع النهائي على حساب منافسه منتخب السعودية الذي ودع بدوره المنافسه

الحلقة 18660 - فوز أبيض الشباب على منتخب السودان 2-0

1 دقيقة

فوز أبيض الشباب على منتخب السودان 2-0

الحلقة 18624 - أهداف مباراة حتا 0 - 3 العين

العين يفوز على حتا 3-0 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18623 - أهداف مباراة النصر 3 - 0 الوحدة

النصر يفوز على الوحدة 3-0 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18614 - أهداف مباراة الشارقة 2-1 الوصل

الشارقة يفوز على الوصل 2-1 في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18613 - أهداف مباراة عجمان 1-2 الظفرة

الظفرة يفوز على عجمان 2-1 في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي