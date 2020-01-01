موسم 2

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الحلقة 19240 - دوري الخليج العربي.. مهارات الجولة الرابعة

أبرز مهارات لاعبي دوري الخليج العربي في الجولة الرابعة

الحلقة 19239 - دوري الخليج العربي.. مهارات الجولة الثالثة

1 دقيقة

مهارات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي

الحلقة 19234 - دوري الخليج العربي.. تصديات الجولة الأولى

تصديات حراس المرمى في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي

الحلقة 19233 - دوري الخليج العربي.. تصديات الجولة الثالثة

أبرز تصديات حراس المرمى في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي

الحلقة 19208 - نجم الجولة الثالثة عشر من دوري الخليج العربي

الحلقة 19202 - إسماعيل مطر.. معشوق جماهير الوحدة

1 دقيقة

الحلقة 19200 - مهارة جميلة من إسماعيل مطر في مباراة الوحدة والظفرة

تمريرة ذهبية من إسماعيل مطر بطريقة فنية جميلة

الحلقة 19199 - أحمد خليل يسدد ركلة جزاء على طريقة بانينكا

الحلقة 19198 - أحمد خليل يسجل في مرمى الوحدة

1 دقيقة

الحلقة 19197 - مهارة من تيجالي في استلام الكرة

الحلقة 19196 - تيجالي يمر بطريقة مهارية ماكرة

الحلقة 19194 - تيجالي يمر ويسجل هدفاً من زاوية صعبة

1 دقيقة

الحلقة 19193 - تمريرة جميلة من عموري

الحلقة 19192 - تمريرة بلمسة سريعة من عموري

الحلقة 19191 - عمر عبدالرحمن يستعرض مهاراته أمام العين

الحلقة 19190 - مهارة رائعة من عموري أمام الوحدة

الحلقة 19189 - مهارة بين رونالدينيو وعموري

لعبة ثنائية جميلة بين عموري والأسطورة رونالدينيو في مباراة إعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني

الحلقة 19188 - استلام وتمريرة ذكية من عمر عبدالرحمن

الحلقة 19186 - عموري يسجل في شباك الوصل من ضربة حرة

عمر عبدالرحمن يسجل هدف من ضربة حرة في مرمى الوصل

الحلقة 19185 - فابيو ليما يراوغ خط دفاع خورفكان لوحده

الحلقة 19184 - فابيو ليما يراوغ دفاعات الهلال السوداني

الحلقة 19183 - مهارة من فابيو دي ليما أمام حتا

الحلقة 19182 - قذيفة من فابيو ليما في شباك شباب الأهلي

الحلقة 19181 - هدف فابيو ليما في مرمى الشارقة

الحلقة 19180 - هدف صاروخي من ليما في مرمى بني ياس

الحلقة 19179 - هدف في زاوية صعبة من فابيو ليما

الحلقة 19147 - هدف لابا الأول بقميص العين في دوري الخليج العربي

1 دقيقة

الحلقة 19141 - هدف خاطف من لابا أمام الوصل

الحلقة 19140 - لابا يسجل هدفاً من زاوية ضيقة في مرمى الفجيرة

1 دقيقة

الحلقة 19139 - هدف لابا الطائر في مرمى حتا

الحلقة 19137 - بندر يصنع ولابا يسجل

1 دقيقة