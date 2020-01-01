الحلقة 19240 - دوري الخليج العربي.. مهارات الجولة الرابعة
أبرز مهارات لاعبي دوري الخليج العربي في الجولة الرابعة
الحلقة 19239 - دوري الخليج العربي.. مهارات الجولة الثالثة1 دقيقة
مهارات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي
الحلقة 19234 - دوري الخليج العربي.. تصديات الجولة الأولى
تصديات حراس المرمى في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي
الحلقة 19233 - دوري الخليج العربي.. تصديات الجولة الثالثة
أبرز تصديات حراس المرمى في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي
الحلقة 19208 - نجم الجولة الثالثة عشر من دوري الخليج العربي
الحلقة 19202 - إسماعيل مطر.. معشوق جماهير الوحدة1 دقيقة
الحلقة 19200 - مهارة جميلة من إسماعيل مطر في مباراة الوحدة والظفرة
تمريرة ذهبية من إسماعيل مطر بطريقة فنية جميلة
الحلقة 19199 - أحمد خليل يسدد ركلة جزاء على طريقة بانينكا
الحلقة 19198 - أحمد خليل يسجل في مرمى الوحدة1 دقيقة
الحلقة 19197 - مهارة من تيجالي في استلام الكرة
الحلقة 19196 - تيجالي يمر بطريقة مهارية ماكرة
الحلقة 19194 - تيجالي يمر ويسجل هدفاً من زاوية صعبة1 دقيقة
الحلقة 19193 - تمريرة جميلة من عموري
الحلقة 19192 - تمريرة بلمسة سريعة من عموري
الحلقة 19191 - عمر عبدالرحمن يستعرض مهاراته أمام العين
الحلقة 19190 - مهارة رائعة من عموري أمام الوحدة
الحلقة 19189 - مهارة بين رونالدينيو وعموري
لعبة ثنائية جميلة بين عموري والأسطورة رونالدينيو في مباراة إعتزال النجم السعودي ياسر القحطاني
الحلقة 19188 - استلام وتمريرة ذكية من عمر عبدالرحمن
الحلقة 19186 - عموري يسجل في شباك الوصل من ضربة حرة
عمر عبدالرحمن يسجل هدف من ضربة حرة في مرمى الوصل