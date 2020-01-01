موسم 1

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الحلقة 22231 - كامارا يسجل من مقصية رائعة

1 دقيقة

الحلقة 17296 - ميسي يبقى.. ماذا حدث قبل تغيير القرار؟

سيناريو المراحل الأخيرة من أحداث حكاية ميسي وبرشلونة

الحلقة 17295 - هدف بعد لمسة سحرية

1 دقيقة

هدف جميل للأرجنتيني كريستيان بافون لاعب لوس أنجلوس جلاكسي

الحلقة 17294 - صاروخ بقدم "كورونا"

جو #كورونا لاعب لوس أنجلوس جلاكسي يسجل هدفاً جميلاً

الحلقة 17293 - هدفان رائعان لفريق كاشيوا ريسول الياباني

هدف بلمسة فنية وآخر بتسديدة صاروخية

الحلقة 17287 - كوبري مزدوج وهدف عالمي في الدوري الصيني

لاعب الشارقة السابق البولندي أدريان يسجل هدفاً تاريخياً في الدوري الصيني

الحلقة 17283 - هدف جماعي فريد من نوعه

هدف رائع بعد تمريرات متقنة في الدوري الأميركي

الحلقة 17281 - الحارس يصنع والمهاجم يراوغ ويسجل

خوسيه سولومون روندون يسجل هدفاً جميلاً في الدوري الصيني

الحلقة 17273 - هدف على طريقة روبن في الصين

جيوفاني مورينو يسجل هدفاً رائعاً في الدوري الصيني

الحلقة 17268 - هدف "دبل كيك" عالمي في الدوري الصيني

الحلقة 17257 - تسديدة رائعة وهدف ممتع

هدف رائع بتسديدة متقنة في الدوري الياباني

الحلقة 17246 - هدف في ظهوره الأول ويوم ميلاده

آرون موي لاعب شانغهاي إيست آسيا يسجل في مباراته الأولى مع الفريق وفي يوم ميلاده الـ30

الحلقة 17225 - هدف "على الطاير" لا يتكرر كثيراً

الحلقة 17187 - هدفان ستحتار أيهما الأجمل

برادلي رايت فيلبس ابن أسطورة أرسنال إيان راين يسجل هدفين رائعين في ظرف 6 دقائق في الدوري الأميركي

الحلقة 17163 - تسديدة أكثر من رائعة!

هدف جميل في الدوري الياباني

الحلقة 17157 - "عملاق" يسجل هدفاً جميلاً

بالقوة والمهارة.. البرازيلي ماركاو يسجل في الدوري الصيني

الحلقة 17156 - هدف بعد مراوغة 3 لاعبين

هدف بمهارة فردية في الدوري الصيني

الحلقة 17107 - أوتامندي تسبب بهدف في مرمى بنفيكا

1 دقيقة

أوتامندي تسبب بهدف في مرمى بنفيكا

الحلقة 17106 - مدافع ريال مدريد السابق بيبي يسجل هدفاً رأسياً صاروخياً!

1 دقيقة

مدافع ريال مدريد السابق بيبي يسجل هدفاً رأسياً صاروخياً لفريق بورتو

الحلقة 17105 - إنييستا يسجل هدفاً ويقود فيسيل كوبي للفوز

إنييستا يسجل هدفاً ويقود فيسيل كوبي للفوز الرابع في آخر 5 مباريات

الحلقة 17091 - هدف في التسعين.. للجزيرة

1 دقيقة

هدف رائع لفريق الجزيرة في مرمى اتحاد كلباء - كوسانوفيك 61 كأس الخليج العربي

الحلقة 17013 - هدفان ستحتار في اختيار الأجمل منهما

الحلقة 17011 - هدف عالمي من البرازيلي كورونادو

1 دقيقة

الحلقة 17010 - تسديدة ببراعة من فوق الحارس والمدافع

1 دقيقة

هدف جميل بقدم سهيل النوبي لاعب بني ياس

الحلقة 17009 - هدف من المرمى إلى المرمى

1 دقيقة

نيكولاس خيمينز لاعب بني ياس يسجل هدفاً جميلاً

الحلقة 17005 - أستمتع بأجمل 5 أهداف في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي

1 دقيقة

الحلقة 16996 - هزاع سبيت خاطر يسجل هدفاً رائعاً

هدف جميل بقدم هزاع سبيت خاطر في دوري تحت 21 سنة

الحلقة 16991 - قذيفة من جواو بيدرو في شباك الفجيرة

1 دقيقة

هدف رائع لبني ياس على الفجيرة في الجولة 2 من دوري الخليج العربي عن طريق البرازيلي بيدرو

الحلقة 16988 - هدف رونالدو على طريقة ميسي

1 دقيقة

هدف رونالدو مينديز لاعب الوصل في مرمى حتا على طريقة ميسي

الحلقة 16979 - اختر الهدف الأجمل من الجولة الثانية من دوري الخليج العربي

الحلقة 16963 - ميلوش لاعب الجزيرة يسجل هدفاً عالمياً