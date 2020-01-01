الحلقة 22231 - كامارا يسجل من مقصية رائعة1 دقيقة
الحلقة 17296 - ميسي يبقى.. ماذا حدث قبل تغيير القرار؟
سيناريو المراحل الأخيرة من أحداث حكاية ميسي وبرشلونة
الحلقة 17295 - هدف بعد لمسة سحرية1 دقيقة
هدف جميل للأرجنتيني كريستيان بافون لاعب لوس أنجلوس جلاكسي
الحلقة 17294 - صاروخ بقدم "كورونا"
جو #كورونا لاعب لوس أنجلوس جلاكسي يسجل هدفاً جميلاً
الحلقة 17293 - هدفان رائعان لفريق كاشيوا ريسول الياباني
هدف بلمسة فنية وآخر بتسديدة صاروخية
الحلقة 17287 - كوبري مزدوج وهدف عالمي في الدوري الصيني
لاعب الشارقة السابق البولندي أدريان يسجل هدفاً تاريخياً في الدوري الصيني
الحلقة 17283 - هدف جماعي فريد من نوعه
هدف رائع بعد تمريرات متقنة في الدوري الأميركي
الحلقة 17281 - الحارس يصنع والمهاجم يراوغ ويسجل
خوسيه سولومون روندون يسجل هدفاً جميلاً في الدوري الصيني
الحلقة 17273 - هدف على طريقة روبن في الصين
جيوفاني مورينو يسجل هدفاً رائعاً في الدوري الصيني
الحلقة 17268 - هدف "دبل كيك" عالمي في الدوري الصيني
الحلقة 17257 - تسديدة رائعة وهدف ممتع
هدف رائع بتسديدة متقنة في الدوري الياباني
الحلقة 17246 - هدف في ظهوره الأول ويوم ميلاده
آرون موي لاعب شانغهاي إيست آسيا يسجل في مباراته الأولى مع الفريق وفي يوم ميلاده الـ30
الحلقة 17225 - هدف "على الطاير" لا يتكرر كثيراً
الحلقة 17187 - هدفان ستحتار أيهما الأجمل
برادلي رايت فيلبس ابن أسطورة أرسنال إيان راين يسجل هدفين رائعين في ظرف 6 دقائق في الدوري الأميركي
الحلقة 17163 - تسديدة أكثر من رائعة!
هدف جميل في الدوري الياباني
الحلقة 17157 - "عملاق" يسجل هدفاً جميلاً
بالقوة والمهارة.. البرازيلي ماركاو يسجل في الدوري الصيني
الحلقة 17156 - هدف بعد مراوغة 3 لاعبين
هدف بمهارة فردية في الدوري الصيني
الحلقة 17107 - أوتامندي تسبب بهدف في مرمى بنفيكا1 دقيقة
أوتامندي تسبب بهدف في مرمى بنفيكا
الحلقة 17106 - مدافع ريال مدريد السابق بيبي يسجل هدفاً رأسياً صاروخياً!1 دقيقة
مدافع ريال مدريد السابق بيبي يسجل هدفاً رأسياً صاروخياً لفريق بورتو
الحلقة 17105 - إنييستا يسجل هدفاً ويقود فيسيل كوبي للفوز
إنييستا يسجل هدفاً ويقود فيسيل كوبي للفوز الرابع في آخر 5 مباريات
الحلقة 17091 - هدف في التسعين.. للجزيرة1 دقيقة
هدف رائع لفريق الجزيرة في مرمى اتحاد كلباء - كوسانوفيك 61 كأس الخليج العربي
الحلقة 17013 - هدفان ستحتار في اختيار الأجمل منهما
الحلقة 17011 - هدف عالمي من البرازيلي كورونادو1 دقيقة
الحلقة 17010 - تسديدة ببراعة من فوق الحارس والمدافع1 دقيقة
هدف جميل بقدم سهيل النوبي لاعب بني ياس
الحلقة 17009 - هدف من المرمى إلى المرمى1 دقيقة
نيكولاس خيمينز لاعب بني ياس يسجل هدفاً جميلاً
الحلقة 17005 - أستمتع بأجمل 5 أهداف في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي1 دقيقة
الحلقة 16996 - هزاع سبيت خاطر يسجل هدفاً رائعاً
هدف جميل بقدم هزاع سبيت خاطر في دوري تحت 21 سنة
الحلقة 16991 - قذيفة من جواو بيدرو في شباك الفجيرة1 دقيقة
هدف رائع لبني ياس على الفجيرة في الجولة 2 من دوري الخليج العربي عن طريق البرازيلي بيدرو
الحلقة 16988 - هدف رونالدو على طريقة ميسي1 دقيقة
هدف رونالدو مينديز لاعب الوصل في مرمى حتا على طريقة ميسي