موسم 2

None

اعرض
أضف إلى قائمتي

الحلقة 19238 - أجمل أهداف الجولة الثانية من دورينا

1 دقيقة

أجمل أهداف الجولة الثانية من دوري الخليج العربي

الحلقة 19207 - ركلة حرة ذكية من إسماعيل مطر

الحلقة 19195 - تيجالي يسجل بمهارة في مرمى الوصل

1 دقيقة

الهداف تيجالي يمر بشكل رائع ويسجل في مرمى الوصل

الحلقة 19187 - هدف "لوب" رائع من عمر عبدالرحمن

1 دقيقة

الحلقة 19155 - هدف أسطوري لـ خميس إسماعيل في مرمى الفجيرة

1 دقيقة

الحلقة 19151 - هدف ذكي من شوكوروف في مرمى خورفكان

الحلقة 19138 - هدف جميل من لابا في مباراة الكلاسيكو

1 دقيقة

الحلقة 19130 - هدف جميل من كورونادو في شباك العين

الحلقة 19123 - هدف رائع من ليوناردو من ركلة حرة

1 دقيقة

الحلقة 19121 - ركلة حرة متقنة من ليوناردو في المرمى

1 دقيقة

الحلقة 19120 - هدف صاروخي من ليوناردو في سقف مرمى بني ياس

1 دقيقة

الحلقة 19118 - هدف صاروخي بقدم أيوب عزي

أيوب عزي لاعب مولودية الجزائر يسجل هدفاً جميلاً بتسديدة صاروخية

الحلقة 19112 - هدف جميل بقدم إدريسي

أسامة إدريسي لاعب ألكمار يراوغ ثم يسدد مسجلاً هدفاً جميلاً في الدوري الهولندي

الحلقة 19111 - إدريسي يسجل هدفاً رائعاً

1 دقيقة

أسامة إدريسي لاعب ألكمار يطلق تسديدة دقيقة في الشباك مسجلاً هدفاً رائعاً في الدوري الهولندي

الحلقة 19108 - هدف رائع من لويس سواريز لاعب بني ياس

1 دقيقة

الحلقة 19107 - على طريقة روبن.. هدف جميل لحكيم زياش

حكيم زياش يراوغ ويسدد تسديدة يسارية مقوسة في المرمى مسجلاً هدفاً جميلاً في الدوري الهولندي

الحلقة 19102 - هدف صاروخي من اتحاد كلباء في شباك الشارقة

1 دقيقة

الحلقة 19052 - هدف سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي في مرمى المحرق

1 دقيقة

هدف سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي في مرمى المحرق

الحلقة 18984 - قذيفة من محمود خميس في مرمى الفجيرة

الحلقة 18983 - لمسة ساحرة من نيجريدو تهز الشباك

الحلقة 18937 - فرناندو جابرييل يسجل للفجيرة على طريقة ميسي

الحلقة 18935 - قذيقة من فيرناندو جابرييل في مرمى خورفكان

1 دقيقة

الحلقة 18889 - هدف بعد مراوغة وتسديدة صاروخية

هدف جميل في الدوري الأسترالي.. مراوغة بمهارة وتسديدة بدقة

الحلقة 18699 - هدف عالمي على طريقة ميسي في دورينا

1 دقيقة

تسديدة "لوب" من خلفان مبارك فوق الحارس ماجد ناصر في الوقت القاتل

الحلقة 18698 - هدف بلمسة قناص من خالد باوزير

1 دقيقة

هدف الظفرة الرائع في مرمى الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة عن طريق خالد باوزير

الحلقة 18697 - هدف بمهارة عالية من لابا

1 دقيقة

لابا كودجو مهاجم العين يسجل هدفاً رائعاً في مرمى الوصل ضمن منافسات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18694 - هدف بمقصية جميلة من كايو

1 دقيقة

لاعب العين يسجل هدفاً رائعاً في شباك الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18679 - ثقة زائدة وضعت المدافع في موقف محرج للغاية!

1 دقيقة

الحلقة 18678 - عادل النتيجة وتقدم في أقل من 4 دقائق في مباراة مثيرة بالدوري الهولندي

2 دقيقة

استطاع فريق بي آس في أن يدرك التعادل أمام أيدنهوفن في الدوري الهولندي بعد تأخره بهدف ويرد بقوة بل ويسجل هدف التقدم بعد أقل من 4 دقائق

الحلقة 18618 - صاروخ من مينديز في شباك الوصل

هدف رائع بتسديدة قوية للاعب الشارقة مينديز في مرمى الوصل بالجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18615 - هدف جميل بتسديدة في زاوية صعبة

1 دقيقة

هدف رائع لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة