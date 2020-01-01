الحلقة 19238 - أجمل أهداف الجولة الثانية من دورينا1 دقيقة
أجمل أهداف الجولة الثانية من دوري الخليج العربي
الحلقة 19207 - ركلة حرة ذكية من إسماعيل مطر
الحلقة 19195 - تيجالي يسجل بمهارة في مرمى الوصل1 دقيقة
الهداف تيجالي يمر بشكل رائع ويسجل في مرمى الوصل
الحلقة 19187 - هدف "لوب" رائع من عمر عبدالرحمن1 دقيقة
الحلقة 19155 - هدف أسطوري لـ خميس إسماعيل في مرمى الفجيرة1 دقيقة
الحلقة 19151 - هدف ذكي من شوكوروف في مرمى خورفكان
الحلقة 19138 - هدف جميل من لابا في مباراة الكلاسيكو1 دقيقة
الحلقة 19130 - هدف جميل من كورونادو في شباك العين
الحلقة 19123 - هدف رائع من ليوناردو من ركلة حرة1 دقيقة
الحلقة 19121 - ركلة حرة متقنة من ليوناردو في المرمى1 دقيقة
الحلقة 19120 - هدف صاروخي من ليوناردو في سقف مرمى بني ياس1 دقيقة
الحلقة 19118 - هدف صاروخي بقدم أيوب عزي
أيوب عزي لاعب مولودية الجزائر يسجل هدفاً جميلاً بتسديدة صاروخية
الحلقة 19112 - هدف جميل بقدم إدريسي
أسامة إدريسي لاعب ألكمار يراوغ ثم يسدد مسجلاً هدفاً جميلاً في الدوري الهولندي
الحلقة 19111 - إدريسي يسجل هدفاً رائعاً1 دقيقة
أسامة إدريسي لاعب ألكمار يطلق تسديدة دقيقة في الشباك مسجلاً هدفاً رائعاً في الدوري الهولندي
الحلقة 19108 - هدف رائع من لويس سواريز لاعب بني ياس1 دقيقة
الحلقة 19107 - على طريقة روبن.. هدف جميل لحكيم زياش
حكيم زياش يراوغ ويسدد تسديدة يسارية مقوسة في المرمى مسجلاً هدفاً جميلاً في الدوري الهولندي
الحلقة 19102 - هدف صاروخي من اتحاد كلباء في شباك الشارقة1 دقيقة
الحلقة 19052 - هدف سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي في مرمى المحرق1 دقيقة
هدف سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي في مرمى المحرق
الحلقة 18984 - قذيفة من محمود خميس في مرمى الفجيرة
الحلقة 18983 - لمسة ساحرة من نيجريدو تهز الشباك
الحلقة 18937 - فرناندو جابرييل يسجل للفجيرة على طريقة ميسي
الحلقة 18935 - قذيقة من فيرناندو جابرييل في مرمى خورفكان1 دقيقة
الحلقة 18889 - هدف بعد مراوغة وتسديدة صاروخية
هدف جميل في الدوري الأسترالي.. مراوغة بمهارة وتسديدة بدقة
الحلقة 18699 - هدف عالمي على طريقة ميسي في دورينا1 دقيقة
تسديدة "لوب" من خلفان مبارك فوق الحارس ماجد ناصر في الوقت القاتل
الحلقة 18698 - هدف بلمسة قناص من خالد باوزير1 دقيقة
هدف الظفرة الرائع في مرمى الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة عن طريق خالد باوزير
الحلقة 18697 - هدف بمهارة عالية من لابا1 دقيقة
لابا كودجو مهاجم العين يسجل هدفاً رائعاً في مرمى الوصل ضمن منافسات ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18694 - هدف بمقصية جميلة من كايو1 دقيقة
لاعب العين يسجل هدفاً رائعاً في شباك الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18679 - ثقة زائدة وضعت المدافع في موقف محرج للغاية!1 دقيقة
الحلقة 18678 - عادل النتيجة وتقدم في أقل من 4 دقائق في مباراة مثيرة بالدوري الهولندي2 دقيقة
استطاع فريق بي آس في أن يدرك التعادل أمام أيدنهوفن في الدوري الهولندي بعد تأخره بهدف ويرد بقوة بل ويسجل هدف التقدم بعد أقل من 4 دقائق
الحلقة 18618 - صاروخ من مينديز في شباك الوصل
هدف رائع بتسديدة قوية للاعب الشارقة مينديز في مرمى الوصل بالجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18615 - هدف جميل بتسديدة في زاوية صعبة1 دقيقة
هدف رائع لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة