الحلقة 18678 - عادل النتيجة وتقدم في أقل من 4 دقائق في مباراة مثيرة بالدوري الهولندي

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استطاع فريق بي آس في أن يدرك التعادل أمام أيدنهوفن في الدوري الهولندي بعد تأخره بهدف ويرد بقوة بل ويسجل هدف التقدم بعد أقل من 4 دقائق