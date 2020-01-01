الحلقة 17319 - هل استحق بطاقة حمراء؟
حالة تحكيمية من الدوري الصيني
الحلقة 17260 - هل ركلة الجزاء صحيحة؟
حالة تحكيمية من الدوري الهولندي
الحلقة 17252 - هل استحق تاجليافيكو الطرد؟2 دقيقة
حالة تحكيمية من الدوري الهولندي
الحلقة 17227 - هل هي ركلة جزاء؟
حالة تحكيمية من الدوري الأميركي
الحلقة 17219 - هدف صحيح أم مخالفة قبله؟1 دقيقة
حالة تحكيمية من الدوري الهولندي
الحلقة 17164 - هل يستحق بطاقة حمراء؟
حالة تحكيمية من الدوري الصيني
الحلقة 17017 - هل يستحق لاعب الظفرة ركلة جزاء في هذه الحالة؟1 دقيقة
الحلقة 17008 - هل توجد ركلة جزاء للوصل؟1 دقيقة
حالة تحكيمية من مباراة الوصل وبني ياس
الحلقة 16987 - طرد الدقيقة الثانية2 دقيقة
هل هذه أسرع بطاقة حمراء في دورينا؟ حكم الساحة يطرد سالم العزيزي لاعب الوصل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة
الحلقة 16938 - ركلة جزاء أم لا؟
حالة تحكيمية من لقاء الشارقة والظفرة