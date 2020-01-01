موسم 1

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الحلقة 17319 - هل استحق بطاقة حمراء؟

حالة تحكيمية من الدوري الصيني

الحلقة 17260 - هل ركلة الجزاء صحيحة؟

حالة تحكيمية من الدوري الهولندي

الحلقة 17252 - هل استحق تاجليافيكو الطرد؟

2 دقيقة

حالة تحكيمية من الدوري الهولندي

الحلقة 17227 - هل هي ركلة جزاء؟

حالة تحكيمية من الدوري الأميركي

الحلقة 17219 - هدف صحيح أم مخالفة قبله؟

1 دقيقة

حالة تحكيمية من الدوري الهولندي

الحلقة 17164 - هل يستحق بطاقة حمراء؟

حالة تحكيمية من الدوري الصيني

الحلقة 17017 - هل يستحق لاعب الظفرة ركلة جزاء في هذه الحالة؟

1 دقيقة

الحلقة 17008 - هل توجد ركلة جزاء للوصل؟

1 دقيقة

حالة تحكيمية من مباراة الوصل وبني ياس

الحلقة 16987 - طرد الدقيقة الثانية

2 دقيقة

هل هذه أسرع بطاقة حمراء في دورينا؟ حكم الساحة يطرد سالم العزيزي لاعب الوصل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة

الحلقة 16938 - ركلة جزاء أم لا؟

حالة تحكيمية من لقاء الشارقة والظفرة

الحلقة 16862 - هل يستحق الفجيرة ركلة جزاء في هذه اللقطة؟

الحلقة 16860 - أنت الحكم.. هل توجد ركلة جزاء في هذه اللقطة؟

1 دقيقة

الحلقة 16653 - هل توجد ركلة جزاء في هذه الحالة؟

الحلقة 15986 - هل كان قرار الحكم صحيحاً هنا؟

1 دقيقة

الحلقة 15765 - إحصائيات وحقائق تحكيمية بعد نهاية الدور الأول

7 دقيقة

الحلقة 15764 - مسلم أحمد: لا توجد ركلة جزاء للوحدة في هذه اللقطة

الحلقة 15763 - مسلم أحمد: ركلة جزاء صحيحة للوحدة

الحلقة 15762 - لا وجود لركلة جزاء لصالح فريق الإمارات بالدقيقة 73

1 دقيقة

الحلقة 15739 - تحليل الحالات التحكيمية لمباراة الوصل والعين

4 دقيقة

الحلقة 15735 - تحليل الحالات التحكيمية لديربي الجزيرة والوحدة

4 دقيقة

الحلقة 15723 - الشارقة وشباب الأهلي - تحليل الحالات التحكيمية

4 دقيقة

الحلقة 15688 - هل ركلة جزاء بني ياس صحيحة؟

الحلقة 15663 - إيران والعراق - حالات تحكيمية

1 دقيقة

الحلقة 15662 - السعودية وعمان - حالات تحكيمية

4 دقيقة

الحلقة 15625 - التحليل التحكيمي لمباراة إيران والإمارات

2 دقيقة

الحلقة 15620 - تحليل الحالات التحكيمية لمباراة عمان وأستراليا

3 دقيقة

الحلقة 15607 - تحليل الحالات التحكيمية لمباراة الوحدة والعروبة

4 دقيقة

الحلقة 15584 - هل توجد ركلة جزاء؟

الحلقة 15526 - هل ركلة جزاء النصر مستحقة؟

2 دقيقة

الحلقة 15522 - حالات تحكيمية - عجمان واتحاد كلباء

6 دقيقة