موسم 2

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الحلقة 19242 - هل قرار الحكم صحيح في هذه الحالة؟

الحلقة 19241 - ما القرار السليم في هذه الحالة؟

1 دقيقة

حالة تحكيمية من مباراة الشرطة العراقي والشباب السعودي

الحلقة 19225 - هل هدف تيجالي صحيح؟

حالة تحكيمية من مباراة الوحدة وحتا في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي

الحلقة 19210 - هل ركلة جزاء شباب الأهلي صحيحة؟

حالة تحكيمية من مباراة شباب الأهلي والشارقة في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي

الحلقة 19150 - ما القرار المناسب في هذه الحالة؟

حالة تحكيمية في لقاء شباب الأهلي وحتا

الحلقة 19149 - هل استحق الوحدة ركلة جزاء في هذه الحالة؟

حالة تحكيمية في لقاء الوحدة والفجيرة

الحلقة 19103 - هل توجد ركلة جزاء للوصل في هذه الحالة؟

حالة تحكيمية من مباراة العين والوصل في الجولة 15 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18994 - هل توافق قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لـ "اتحاد كلباء" ؟

هل توافق قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لـ "اتحاد كلباء" ؟

الحلقة 18987 - مطالبة بركلة جزاء لـ "عموري".. هل توافق؟

مطالبة بركلة جزاء لـ "عموري".. هل توافق؟

الحلقة 18902 - هل يستحق الحارس بطاقة صفراء أم حمراء؟

2 دقيقة

حالة تحكيمية من مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الحلقة 18863 - هل توافق قرار الحكم بإلغاء هدف اتحاد كلباء؟

2 دقيقة

الحلقة 18735 - هل هدف الأهلي المُلغى في مرمى الزمالك صحيح؟

الأهلي يسجل ولكن الهدف يلغي بداعي التسلل

الحلقة 18720 - هل استحق بني ياس ركلة جزاء؟

حالة تحكيمية من مباراة بني ياس وشباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18707 - هل توجد ركلة جزاء للجزيرة؟

1 دقيقة

حالة تحكيمية من مباراة الظفرة والجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18696 - هل استحق العين ركلة جزاء؟

حالة تحكيمية من مباراة العين والوصل في بطولة كأس رئيس الدولة

الحلقة 18692 - هل ترتقي هذه الحالة إلى ركلة جزاء للشارقة؟

حالة تحكيمية من مباراة الشارقة واتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18622 - هل تستحق هذه الحالة ركلة جزاء للعين؟

حالة تحكيمية من مباراة حتا والعين في الجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18621 - هل ركلة جزاء الشارقة صحيحة؟

1 دقيقة

حالة تحكيمية من مباراة الشارقة والوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18616 - هل طرد علي صالح مستحق؟

1 دقيقة

حالة تحكيمية من مباراة الشارقة والوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18592 - هل يجب إضافة عقوبات بعد الطرد في مثل هذه الحالات؟

2 دقيقة

الحلقة 18502 - هل تخطت هذه الكرة خط المرمى؟

1 دقيقة

الحلقة 18498 - هل يستحق جمال معروف ركلة جزاء؟

حالة تحكيمية من مباراة العين والفجيرة في الجولة الـ18 من دورينا

الحلقة 18496 - ركلة جزاء أم احتكاك طبيعي؟

حالة تحكيمية من مباراة الشارقة وحتا في الجولة الـ18

الحلقة 18493 - هل استحق عبدالرحمن يوسف الطرد في هذه الحالة

الحلقة 18477 - هل يستحق علي مبخوت ركلة جزاء أمام اتحاد كلباء؟

2 دقيقة

الحلقة 18473 - هل استحق تيجالي ركلة جزاء أمام عجمان؟

1 دقيقة

الحلقة 18471 - هل هدف أحمد خليل الثاني في النصر صحيح؟

4 دقيقة

بعد لحظات من الترقب واحتباس الأنفاس.. الحكم يحتسب الهدف الثاني لأحمد خليل وشباب الأهلي في مرمى النصر

الحلقة 18436 - هل توجد ركلة جزاء؟

2 دقيقة

حالة تحكيمية من الدوري الأميركي

الحلقة 18432 - الدوري الأسترالي.. هل يستحق اللاعب ركلة جزاء في هذه الحالة؟

الحلقة 18353 - هل يوجد تسلل؟

حالة تحكيمية من مباراة حتا والوصل في دوري الخليج العربي

الحلقة 18346 - هل تتفق مع احتساب ركلة جزاء شباب الأهلي أمام عجمان؟

هل تتفق مع قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي أمام عجمان في الجولة 19 من دورينا؟