الحلقة 19242 - هل قرار الحكم صحيح في هذه الحالة؟
الحلقة 19241 - ما القرار السليم في هذه الحالة؟1 دقيقة
حالة تحكيمية من مباراة الشرطة العراقي والشباب السعودي
الحلقة 19225 - هل هدف تيجالي صحيح؟
حالة تحكيمية من مباراة الوحدة وحتا في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي
الحلقة 19210 - هل ركلة جزاء شباب الأهلي صحيحة؟
حالة تحكيمية من مباراة شباب الأهلي والشارقة في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي
الحلقة 19150 - ما القرار المناسب في هذه الحالة؟
حالة تحكيمية في لقاء شباب الأهلي وحتا
الحلقة 19149 - هل استحق الوحدة ركلة جزاء في هذه الحالة؟
حالة تحكيمية في لقاء الوحدة والفجيرة
الحلقة 19103 - هل توجد ركلة جزاء للوصل في هذه الحالة؟
حالة تحكيمية من مباراة العين والوصل في الجولة 15 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18994 - هل توافق قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لـ "اتحاد كلباء" ؟
هل توافق قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لـ "اتحاد كلباء" ؟
الحلقة 18987 - مطالبة بركلة جزاء لـ "عموري".. هل توافق؟
مطالبة بركلة جزاء لـ "عموري".. هل توافق؟
الحلقة 18902 - هل يستحق الحارس بطاقة صفراء أم حمراء؟2 دقيقة
حالة تحكيمية من مباراة الرجاء المغربي ومولودية الجزائر في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الحلقة 18863 - هل توافق قرار الحكم بإلغاء هدف اتحاد كلباء؟2 دقيقة
الحلقة 18735 - هل هدف الأهلي المُلغى في مرمى الزمالك صحيح؟
الأهلي يسجل ولكن الهدف يلغي بداعي التسلل
الحلقة 18720 - هل استحق بني ياس ركلة جزاء؟
حالة تحكيمية من مباراة بني ياس وشباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18707 - هل توجد ركلة جزاء للجزيرة؟1 دقيقة
حالة تحكيمية من مباراة الظفرة والجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18696 - هل استحق العين ركلة جزاء؟
حالة تحكيمية من مباراة العين والوصل في بطولة كأس رئيس الدولة
الحلقة 18692 - هل ترتقي هذه الحالة إلى ركلة جزاء للشارقة؟
حالة تحكيمية من مباراة الشارقة واتحاد كلباء في ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18622 - هل تستحق هذه الحالة ركلة جزاء للعين؟
حالة تحكيمية من مباراة حتا والعين في الجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18621 - هل ركلة جزاء الشارقة صحيحة؟1 دقيقة
حالة تحكيمية من مباراة الشارقة والوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18616 - هل طرد علي صالح مستحق؟1 دقيقة
حالة تحكيمية من مباراة الشارقة والوصل في الجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18592 - هل يجب إضافة عقوبات بعد الطرد في مثل هذه الحالات؟2 دقيقة
الحلقة 18502 - هل تخطت هذه الكرة خط المرمى؟1 دقيقة
الحلقة 18498 - هل يستحق جمال معروف ركلة جزاء؟
حالة تحكيمية من مباراة العين والفجيرة في الجولة الـ18 من دورينا
الحلقة 18496 - ركلة جزاء أم احتكاك طبيعي؟
حالة تحكيمية من مباراة الشارقة وحتا في الجولة الـ18
الحلقة 18493 - هل استحق عبدالرحمن يوسف الطرد في هذه الحالة
الحلقة 18477 - هل يستحق علي مبخوت ركلة جزاء أمام اتحاد كلباء؟2 دقيقة
الحلقة 18473 - هل استحق تيجالي ركلة جزاء أمام عجمان؟1 دقيقة
الحلقة 18471 - هل هدف أحمد خليل الثاني في النصر صحيح؟4 دقيقة
بعد لحظات من الترقب واحتباس الأنفاس.. الحكم يحتسب الهدف الثاني لأحمد خليل وشباب الأهلي في مرمى النصر
الحلقة 18436 - هل توجد ركلة جزاء؟2 دقيقة
حالة تحكيمية من الدوري الأميركي
الحلقة 18432 - الدوري الأسترالي.. هل يستحق اللاعب ركلة جزاء في هذه الحالة؟
الحلقة 18353 - هل يوجد تسلل؟
حالة تحكيمية من مباراة حتا والوصل في دوري الخليج العربي
الحلقة 18346 - هل تتفق مع احتساب ركلة جزاء شباب الأهلي أمام عجمان؟
هل تتفق مع قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي أمام عجمان في الجولة 19 من دورينا؟