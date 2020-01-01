موسم 1

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الحلقة 17308 - بن هزام: دعم هزاع بن زايد لا يُحصى

5 دقيقة

محمد بن هزام - أمين عام اتحاد الكرة

الحلقة 17192 - مورينيو يتحدث عن مستقبل ديلي آلي بعد شائعات رحيله

1 دقيقة

الحلقة 17182 - مورينيو يتحدث عن موقف طريف قبل المباراة أمام الفريق المقدوني

1 دقيقة

الحلقة 17174 - أول لقاء لسواريز بعد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

أول لقاء لسواريز بعد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

الحلقة 17003 - لقاء مع محمد ربيع داخل المستشفى

2 دقيقة

بعد إصابته وتعرضه للإغماء.. لقاء مع لاعب الجزيرة

الحلقة 17002 - عموري: الفوز بالدوري؟ سأجيب في منتصف الموسم

2 دقيقة

لقاء مع عموري لاعب الجزيرة بعد مواجهة النصر

الحلقة 16911 - إسماعيل مطر يعلق على قرار عدم استدعائه للمنتخب

2 دقيقة

الحلقة 16699 - خصيف: نحن في خدمة الوطن

1 دقيقة

علي خصيف: بتكاتف الجميع سنحقق هدفنا

الحلقة 16698 - مارفيك: سعيد جداً بهذا المعسكر

2 دقيقة

مدرب منتخب الإمارات: سنعمل بجد لتهيئة أفضل الظروف

الحلقة 16297 - جوارديولا يرد.. هل سيتم استدعاء جون ستونز إلى منتخب إنجلترا؟

بيب جوارديولا يرد على سؤال هل سيتم استدعاء لاعب مانشستر سيتي جون ستونز إلى منتخب إنجلترا؟

الحلقة 16143 - المقابلة السنوية لخلدون المبارك - الجزء الأول

20 دقيقة

الحلقة 16138 - الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

3 دقيقة

لقاء مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

الحلقة 16137 - رجاء الله السلمي

1 دقيقة

رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم

الحلقة 15632 - الشحات: سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني

الحلقة 15361 - إنفانتينو: إكسبو مذهل.. العالم يجتمع في دبي

1 دقيقة

الحلقة 15351 - مقابلة خاصة مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان

18 دقيقة

الحلقة 15350 - حوار مع لاعبي ميلان توموري ودياز

28 دقيقة

الحلقة 15278 - مقابلة إيرلينغ هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

6 دقيقة

الحلقة 15103 - المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب الامارات قبل خليجي 25

34 دقيقة

المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب الامارات

الحلقة 14758 - لقاء مع حازم إمام قبل وديتي زامبيا والجزائر

3 دقيقة

الحلقة 14749 - لقاء مع مروان عطية لاعب منتخب مصر

الحلقة 14748 - لقاء مع مدرب الجزائر قبل مواجهة مصر

2 دقيقة