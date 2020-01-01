الحلقة 17308 - بن هزام: دعم هزاع بن زايد لا يُحصى5 دقيقة
محمد بن هزام - أمين عام اتحاد الكرة
الحلقة 17192 - مورينيو يتحدث عن مستقبل ديلي آلي بعد شائعات رحيله1 دقيقة
الحلقة 17182 - مورينيو يتحدث عن موقف طريف قبل المباراة أمام الفريق المقدوني1 دقيقة
الحلقة 17174 - أول لقاء لسواريز بعد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد
أول لقاء لسواريز بعد الانتقال إلى أتلتيكو مدريد
الحلقة 17003 - لقاء مع محمد ربيع داخل المستشفى2 دقيقة
بعد إصابته وتعرضه للإغماء.. لقاء مع لاعب الجزيرة
الحلقة 17002 - عموري: الفوز بالدوري؟ سأجيب في منتصف الموسم2 دقيقة
لقاء مع عموري لاعب الجزيرة بعد مواجهة النصر
الحلقة 16911 - إسماعيل مطر يعلق على قرار عدم استدعائه للمنتخب2 دقيقة
الحلقة 16699 - خصيف: نحن في خدمة الوطن1 دقيقة
علي خصيف: بتكاتف الجميع سنحقق هدفنا
الحلقة 16698 - مارفيك: سعيد جداً بهذا المعسكر2 دقيقة
مدرب منتخب الإمارات: سنعمل بجد لتهيئة أفضل الظروف
الحلقة 16297 - جوارديولا يرد.. هل سيتم استدعاء جون ستونز إلى منتخب إنجلترا؟
بيب جوارديولا يرد على سؤال هل سيتم استدعاء لاعب مانشستر سيتي جون ستونز إلى منتخب إنجلترا؟
الحلقة 16143 - المقابلة السنوية لخلدون المبارك - الجزء الأول20 دقيقة
الحلقة 16138 - الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل3 دقيقة
لقاء مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم
الحلقة 16137 - رجاء الله السلمي1 دقيقة
رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم
الحلقة 15632 - الشحات: سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني
الحلقة 15361 - إنفانتينو: إكسبو مذهل.. العالم يجتمع في دبي1 دقيقة
الحلقة 15351 - مقابلة خاصة مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان18 دقيقة
الحلقة 15350 - حوار مع لاعبي ميلان توموري ودياز28 دقيقة
الحلقة 15278 - مقابلة إيرلينغ هالاند - مهاجم مانشستر سيتي6 دقيقة
الحلقة 15103 - المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب الامارات قبل خليجي 2534 دقيقة
المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب الامارات