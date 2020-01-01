موسم 2

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الحلقة 19211 - أحمد خليل: طموحي أن أكون مميزاً وهذا من حقي

3 دقيقة

تصريح مهاجم شباب الأهلي بعد الفوز على الشارقة

الحلقة 19203 - تيجالي: أنتظر فترة التوقف وسأريكم في الميدان

مقابلة تيجالي لاعب الوحدة

الحلقة 19021 - عبدالرحيم جمعة: قلة الخبرة لم تسعفنا في المباراتين الأخيرتين

1 دقيقة

عبدالرحيم جمعة: قلة الخبرة لم تسعفنا في المباراتين الأخيرتين

الحلقة 18996 - فارس جمعة: نتمنى إسعاد الجماهير في البطولة الآسيوية

1 دقيقة

فارس جمعة: نتمنى إسعاد الجماهير في البطولة الآسيوية

الحلقة 18963 - خلفان مبارك يروي حكاية هدفه الجميل

1 دقيقة

الحلقة 18960 - ماجد ناصر: الإرهاق أثر علينا

2 دقيقة

الحلقة 18959 - إسماعيل مطر: علي تقديم الأفضل وما يخدم الفريق

3 دقيقة

الحلقة 18771 - أحمد حسن: الزمالك تلقى دفعة قوية بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

6 دقيقة

أكد اللاعب المصري السابق أحمد حسن أن المباراة لبين الأهلي والزمالك في السوبر المصري لن تكون سهلة ولكن الزمالك تلقى دفعة معنوية كبيرة بالفوز بالسوبر الأفريقي

الحلقة 18770 - أحمد مرتضى: سعداء دائماً عند قدومنا إلى الإمارات بلدنا الثاني

2 دقيقة

أحمد مرتضى رئيس بعثة الزمالك: الإصرار على الفوز هو الأهم

الحلقة 18769 - خالد الدرندلي: علينا احترام الزمالك فهو نادٍ كبير

5 دقيقة

مقابلة مع خالد الدرندلي رئيس بعثة فريق الأهلي

الحلقة 18768 - بنشرقي: الأجواء هنا مثالية لكرة القدم

1 دقيقة

بنشرقي: جماهير الزمالك لا تحتاج لشكر فهي متواجدة في كل مكان في العالم

الحلقة 18767 - سهيل العريفي: الشائعات دائماً ما تنتشر مع كل مباراة جماهيرية

2 دقيقة

سهيل العريف رئيس اللجنة المنظمة للسوبر: ننظام حجز التذاكر يعمل بكفاءة عالية

الحلقة 18748 - هل الأهلي أعظم نادٍ في الكون؟

2 دقيقة

لقاء مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي

الحلقة 18738 - راشد بن حميد: سعداء جداً بتواجد الأهلي والزمالك هنا

2 دقيقة

راشد بن حميد: أندية كبيرة جداً وجودها يضيف الكثير لدولة الإمارات في المجال الرياضي

الحلقة 18725 - عارف العواني: الكل فائز في السوبر المصري

5 دقيقة

عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي يتحدث لأبوظبي الرياضية بعد السوبر المصري

الحلقة 18716 - يوسف جابر: نمر بظروف سيئة في الفترة الأخيرة

1 دقيقة

لقاء مع يوسف جابر لاعب شباب الأهلي بعد الخروج من كأس رئيس الدولة أمام بني ياس

الحلقة 18708 - خالد السناني: عرفنا كيف نفوز بذكاء

1 دقيقة

لقاء مع خالد السناني حارس فريق الظفرة بعد الفوز على الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

الحلقة 18701 - ماجد ناصر: لم نقدم ما نستحق عليه الفوز

2 دقيقة

تصريحات حارس فريق شباب الأهلي بعد الخروج من كأس رئيس الدولة

الحلقة 18700 - ياسين البخيت: لا أحب الحديث كثيراً والرد دائماً يكون في الملعب

1 دقيقة

ياسين البخيت يتحدث بعد تسجيله هدف التأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة في مرمى الجزيرة

الحلقة 18611 - هل ينتقل محمد الشحي إلى الوصل؟

1 دقيقة

لقاء مع محمد الشحي لاعب الشارقة بعد الفوز على الوصل 2-1 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي

الحلقة 18606 - العنبري: استفدنا من غياب إيجور

3 دقيقة

لقاء مع عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بعد الفوز على الوصل

الحلقة 18567 - كورونادو: لست جاهزاً 100 بالمئة

1 دقيقة

تصريحات للاعب الشارقة إيجور كورونادو بعد عودته من الإصابة التي غاب بسببها شهرين

الحلقة 18499 - خالد العطاس: لم نظهر بالصورة المطلوبة.. لم نطبق التعليمات

1 دقيقة

الحلقة 18497 - بندر الأحبابي: خطورتي في المساحات

2 دقيقة

لقاء مع بندر الأحبابي لاعب العين بعد الفوز على الفجيرة

الحلقة 18491 - شاهين عبد الرحمن: نقطة أفضل من لا شيء

1 دقيقة

لقاء مع لاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن بعد تعادل فريقه مع حتا

الحلقة 18490 - مسعود سليمان: افتقدنا للجماهير والتعب له تأثير على الأداء

1 دقيقة

الحلقة 18489 - حبوش صالح: الوصل لا يفكر بالمراكز الوسطى

1 دقيقة

الحلقة 18484 - ماذا قال العنبري بعد التعادل مع حتا؟

3 دقيقة

لقاء مع عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بعد تعادل فريقه مع حتا

الحلقة 18480 - محمد عبد الرحمن: الأخطاء الدفاعية مسؤولية الفريق كله

3 دقيقة

لقاء مع محمد عبد الرحمن لاعب العين بعد الفوز على الفجيرة

الحلقة 18474 - علي خصيف يدافع عن زملائه

3 دقيقة

لقاء مع حارس الجزيرة بعد الفوز على اتحاد كلباء في الجولة 18 من دورينا

الحلقة 18468 - أحمدخليل: نشعر بالضغط.. ولهذا السبب "تنرفزت" على ليوناردو

3 دقيقة