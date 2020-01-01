الحلقة 19211 - أحمد خليل: طموحي أن أكون مميزاً وهذا من حقي3 دقيقة
تصريح مهاجم شباب الأهلي بعد الفوز على الشارقة
الحلقة 19203 - تيجالي: أنتظر فترة التوقف وسأريكم في الميدان
مقابلة تيجالي لاعب الوحدة
الحلقة 19021 - عبدالرحيم جمعة: قلة الخبرة لم تسعفنا في المباراتين الأخيرتين1 دقيقة
عبدالرحيم جمعة: قلة الخبرة لم تسعفنا في المباراتين الأخيرتين
الحلقة 18996 - فارس جمعة: نتمنى إسعاد الجماهير في البطولة الآسيوية1 دقيقة
فارس جمعة: نتمنى إسعاد الجماهير في البطولة الآسيوية
الحلقة 18963 - خلفان مبارك يروي حكاية هدفه الجميل1 دقيقة
الحلقة 18960 - ماجد ناصر: الإرهاق أثر علينا2 دقيقة
الحلقة 18959 - إسماعيل مطر: علي تقديم الأفضل وما يخدم الفريق3 دقيقة
الحلقة 18771 - أحمد حسن: الزمالك تلقى دفعة قوية بعد الفوز بالسوبر الإفريقي6 دقيقة
أكد اللاعب المصري السابق أحمد حسن أن المباراة لبين الأهلي والزمالك في السوبر المصري لن تكون سهلة ولكن الزمالك تلقى دفعة معنوية كبيرة بالفوز بالسوبر الأفريقي
الحلقة 18770 - أحمد مرتضى: سعداء دائماً عند قدومنا إلى الإمارات بلدنا الثاني2 دقيقة
أحمد مرتضى رئيس بعثة الزمالك: الإصرار على الفوز هو الأهم
الحلقة 18769 - خالد الدرندلي: علينا احترام الزمالك فهو نادٍ كبير5 دقيقة
مقابلة مع خالد الدرندلي رئيس بعثة فريق الأهلي
الحلقة 18768 - بنشرقي: الأجواء هنا مثالية لكرة القدم1 دقيقة
بنشرقي: جماهير الزمالك لا تحتاج لشكر فهي متواجدة في كل مكان في العالم
الحلقة 18767 - سهيل العريفي: الشائعات دائماً ما تنتشر مع كل مباراة جماهيرية2 دقيقة
سهيل العريف رئيس اللجنة المنظمة للسوبر: ننظام حجز التذاكر يعمل بكفاءة عالية
الحلقة 18748 - هل الأهلي أعظم نادٍ في الكون؟2 دقيقة
لقاء مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي
الحلقة 18738 - راشد بن حميد: سعداء جداً بتواجد الأهلي والزمالك هنا2 دقيقة
راشد بن حميد: أندية كبيرة جداً وجودها يضيف الكثير لدولة الإمارات في المجال الرياضي
الحلقة 18725 - عارف العواني: الكل فائز في السوبر المصري5 دقيقة
عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي يتحدث لأبوظبي الرياضية بعد السوبر المصري
الحلقة 18716 - يوسف جابر: نمر بظروف سيئة في الفترة الأخيرة1 دقيقة
لقاء مع يوسف جابر لاعب شباب الأهلي بعد الخروج من كأس رئيس الدولة أمام بني ياس
الحلقة 18708 - خالد السناني: عرفنا كيف نفوز بذكاء1 دقيقة
لقاء مع خالد السناني حارس فريق الظفرة بعد الفوز على الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة
الحلقة 18701 - ماجد ناصر: لم نقدم ما نستحق عليه الفوز2 دقيقة
تصريحات حارس فريق شباب الأهلي بعد الخروج من كأس رئيس الدولة
الحلقة 18700 - ياسين البخيت: لا أحب الحديث كثيراً والرد دائماً يكون في الملعب1 دقيقة
ياسين البخيت يتحدث بعد تسجيله هدف التأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة في مرمى الجزيرة
الحلقة 18611 - هل ينتقل محمد الشحي إلى الوصل؟1 دقيقة
لقاء مع محمد الشحي لاعب الشارقة بعد الفوز على الوصل 2-1 في الجولة 17 من دوري الخليج العربي
الحلقة 18606 - العنبري: استفدنا من غياب إيجور3 دقيقة
لقاء مع عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بعد الفوز على الوصل
الحلقة 18567 - كورونادو: لست جاهزاً 100 بالمئة1 دقيقة
تصريحات للاعب الشارقة إيجور كورونادو بعد عودته من الإصابة التي غاب بسببها شهرين
الحلقة 18499 - خالد العطاس: لم نظهر بالصورة المطلوبة.. لم نطبق التعليمات1 دقيقة
الحلقة 18497 - بندر الأحبابي: خطورتي في المساحات2 دقيقة
لقاء مع بندر الأحبابي لاعب العين بعد الفوز على الفجيرة
الحلقة 18491 - شاهين عبد الرحمن: نقطة أفضل من لا شيء1 دقيقة
لقاء مع لاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن بعد تعادل فريقه مع حتا
الحلقة 18490 - مسعود سليمان: افتقدنا للجماهير والتعب له تأثير على الأداء1 دقيقة
الحلقة 18489 - حبوش صالح: الوصل لا يفكر بالمراكز الوسطى1 دقيقة
الحلقة 18484 - ماذا قال العنبري بعد التعادل مع حتا؟3 دقيقة
لقاء مع عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بعد تعادل فريقه مع حتا
الحلقة 18480 - محمد عبد الرحمن: الأخطاء الدفاعية مسؤولية الفريق كله3 دقيقة
لقاء مع محمد عبد الرحمن لاعب العين بعد الفوز على الفجيرة
الحلقة 18474 - علي خصيف يدافع عن زملائه3 دقيقة
لقاء مع حارس الجزيرة بعد الفوز على اتحاد كلباء في الجولة 18 من دورينا