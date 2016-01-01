موسم 1

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الحلقة 19037 - لقاء أبوظبي الرياضية مع ألفارو موراتا

1 دقيقة

لقاء أبوظبي الرياضية مع ألفارو موراتا صاحب هدف فوز يوفنتوس بكأس إيطاليا 2016

الحلقة 19036 - هدف موراتا في نهائي كأس إيطاليا 2016

1 دقيقة

موراتا يسجل هدف يوفنتوس في مرمى ميلان - نهائي كأس إيطاليا 2016

الحلقة 19035 - يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا 2016

2 دقيقة

يوفنتوس يفوز على ميلان ويتوج بطلاً لكأس إيطاليا 2016

الحلقة 19034 - إنتر ميلان يفوز 3-0 على يوفنتوس

إنتر ميلان يفوز 3-0 على يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

الحلقة 19033 - ركلات ترجيح إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

6 دقيقة

ركلات ترجيح إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا 2016 بعد فوز كل فريق على ملعبه بثلاثية نظيفة

الحلقة 19032 - يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بثلاثية نظيفة

يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2016

الحلقة 19022 - كأس جوان غامبر 2016.. الهدف الأول لسامبدوريا

الهدف الأول لسامبدوريا في مرمى برشلونة في كأس جوان غامبر 2016

الحلقة 32 - Juventus - Monza (2-1), 19 يناير 2023

1 ساعة 44 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 31 - Lazio - Bologna (1-0), 19 يناير 2023

1 ساعة 46 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 29 - Napoli - Cremonese (6-7)، 17 يناير 2023

2 ساعة 43 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 28 - Roma - Genoa (1-0), 12 يناير 2023

1 ساعة 46 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 25 - Inter - Parma (2-1)، 10 يناير 2023

2 ساعة 27 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 24 - Torino - Frosinone (1-2)، 2 نوفمبر 2023

2 ساعة 29 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 22 - Udinese - Cagliari (1-2(, 1 k,نوفمبر 2023

2 ساعة 34 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 21 - Lecce - Parma (2-4)، 1 نوفمبر 2023

1 ساعة 51 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 20 - Parma - Bari (1-0)، 19 أكتوبر 2022

1 ساعة 42 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 19 - Spezia - Brescia (3-1)، 19 أكتوبر 2022

1 ساعة 45 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 18 - Torino - Cittadella (4-0)، 18 أكتوبر 2022

1 ساعة 39 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 17 - Genoa - Spal (1-0)، 18 أكتوبر 2022

1 ساعة 46 دقيقة

كأس ايطاليا 2022-2023

الحلقة 15 - Torino - Feralpisalo (2-1)، 14 أغسطس 2023

1 ساعة 51 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 13 - Cremonese - Crotone (3-1)، 14 أغسطس 2023

2 ساعة 16 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 11 - Lecce - Como (1-0)، 13 أغسطس 2023

1 ساعة 43 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 9 - Sassuolo - Cosenza (5-2)، 13 أغسطس 2023

2 ساعة 27 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 7 - Cagliari - Palermo (2-1)، 12 أغسطس 2023

2 ساعة 30 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 5 - Empoli - Cittadella (1-2)، 12 أغسطس 2023

1 ساعة 50 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 4 - Bologna - Cesena (2-0)، 11 أغسطس 2023

1 ساعة 47 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 3 - Genoa - Modena (4-3)، 11 أغسطس 2023

1 ساعة 48 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023

الحلقة 1 - Udinese - Catanzaro (4-1)، 11 أغسطس 2023

1 ساعة 49 دقيقة

Coppa Italia 2022-2023