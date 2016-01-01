الحلقة 19037 - لقاء أبوظبي الرياضية مع ألفارو موراتا1 دقيقة
لقاء أبوظبي الرياضية مع ألفارو موراتا صاحب هدف فوز يوفنتوس بكأس إيطاليا 2016
الحلقة 19036 - هدف موراتا في نهائي كأس إيطاليا 20161 دقيقة
موراتا يسجل هدف يوفنتوس في مرمى ميلان - نهائي كأس إيطاليا 2016
الحلقة 19035 - يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا 20162 دقيقة
يوفنتوس يفوز على ميلان ويتوج بطلاً لكأس إيطاليا 2016
الحلقة 19034 - إنتر ميلان يفوز 3-0 على يوفنتوس
إنتر ميلان يفوز 3-0 على يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا
الحلقة 19033 - ركلات ترجيح إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا6 دقيقة
ركلات ترجيح إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا 2016 بعد فوز كل فريق على ملعبه بثلاثية نظيفة
الحلقة 19032 - يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بثلاثية نظيفة
يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2016
الحلقة 19022 - كأس جوان غامبر 2016.. الهدف الأول لسامبدوريا
الهدف الأول لسامبدوريا في مرمى برشلونة في كأس جوان غامبر 2016
الحلقة 32 - Juventus - Monza (2-1), 19 يناير 20231 ساعة 44 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 31 - Lazio - Bologna (1-0), 19 يناير 20231 ساعة 46 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 29 - Napoli - Cremonese (6-7)، 17 يناير 20232 ساعة 43 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 28 - Roma - Genoa (1-0), 12 يناير 20231 ساعة 46 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 25 - Inter - Parma (2-1)، 10 يناير 20232 ساعة 27 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 24 - Torino - Frosinone (1-2)، 2 نوفمبر 20232 ساعة 29 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 22 - Udinese - Cagliari (1-2(, 1 k,نوفمبر 20232 ساعة 34 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 21 - Lecce - Parma (2-4)، 1 نوفمبر 20231 ساعة 51 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 20 - Parma - Bari (1-0)، 19 أكتوبر 20221 ساعة 42 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 19 - Spezia - Brescia (3-1)، 19 أكتوبر 20221 ساعة 45 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 18 - Torino - Cittadella (4-0)، 18 أكتوبر 20221 ساعة 39 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 17 - Genoa - Spal (1-0)، 18 أكتوبر 20221 ساعة 46 دقيقة
كأس ايطاليا 2022-2023
الحلقة 15 - Torino - Feralpisalo (2-1)، 14 أغسطس 20231 ساعة 51 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 13 - Cremonese - Crotone (3-1)، 14 أغسطس 20232 ساعة 16 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 11 - Lecce - Como (1-0)، 13 أغسطس 20231 ساعة 43 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 9 - Sassuolo - Cosenza (5-2)، 13 أغسطس 20232 ساعة 27 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 7 - Cagliari - Palermo (2-1)، 12 أغسطس 20232 ساعة 30 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 5 - Empoli - Cittadella (1-2)، 12 أغسطس 20231 ساعة 50 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 4 - Bologna - Cesena (2-0)، 11 أغسطس 20231 ساعة 47 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 3 - Genoa - Modena (4-3)، 11 أغسطس 20231 ساعة 48 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023
الحلقة 1 - Udinese - Catanzaro (4-1)، 11 أغسطس 20231 ساعة 49 دقيقة
Coppa Italia 2022-2023