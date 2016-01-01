موسم 1

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الحلقة 19030 - أهداف مباراة أساطير ريال مدريد وقدامى نجوم بني ياس

5 دقيقة

الحلقة 19029 - هدف التعادل لنجوم لوريوس .. دافيدز بتسديدة رائعة

1 دقيقة

أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس.. هدف رائع بقدم إدجار دافيدز

الحلقة 19028 - الهدف الثاني لنجوم لوريوس بقدم إدجار دافيدز

1 دقيقة

أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس.. هدف ثانٍ لإدجار دافيدز

الحلقة 19027 - لويس فيجو يسجل الهدف الأول لأساطير ريال مدريد

لويس فيجو يسجل الهدف الأول للريال في مباراة أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس

الحلقة 19026 - دي لاريد يسجل الهدف الثاني لأساطير ريال مدريد

دي لا ريد يسجل الهدف الثاني للريال في مباراة أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس

الحلقة 19025 - أهداف مباراة نجوم الدوري الأميركي وآرسنال

3 دقيقة

أهداف المباراة الودية بين نجوم الدوري الأميركي وآرسنال

الحلقة 19024 - كأس جوان غامبر 2016.. هدف رائع بقدم ميسي

ميسي يسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة في كأس جوان غامبر 2016

الحلقة 19023 - كأس جوان غامبر 2016.. الهدف الثاني لبرشلونة

ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في كأس جوان غامبر 2016

الحلقة 19020 - أهداف مباراة فرنسا والكاميرون

1 دقيقة

أهداف المباراة الودية بين منتخبي فرنسا والكاميرون

الحلقة 19019 - كأس بيرلسكوني 2015.. هدف إنتر ميلان

جيوفري كوندوجبيا يسجل هدف لإنتر ميلان في مرمى ميلان بكأس بيرلسكوني 2015

الحلقة 19018 - هدف يوفنتوس الأول على وست هام

مباراة ودية.. ديبالا يحرز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى وست هام

الحلقة 19017 - هدف وست هام الأول على يوفنتوس

مباراة ودية.. أندي كارول يسجل هدف وست هام الثاني في مرمى يوفنتوس

الحلقة 19016 - هدف يوفنتوس الثالث على وست هام

1 دقيقة

مباراة ودية.. سيموني زازا يحرز هدف يوفنتوس الثالث في مرمى وست هام

الحلقة 19015 - هدف وست هام الثاني على يوفنتوس

مباراة ودية.. أندي كارول يسجل الهدف الثاني لوست هام على يوفنتوس

الحلقة 19014 - هدف يوفنتوس الثاني على وست هام

مباراة ودية.. ماريو ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى وست هام

الحلقة 19012 - هدف إيطاليا في مرمى فنلندا

مباراة ودية.. دانييلي دي روسي يسجل لمنتخب إيطاليا في مرمى منتخب فنلندا

الحلقة 19011 - هدف مان سيتي الثاني على آرسنال

مباراة ودية.. كيليتشي إيهيناتشو يسجل لمان سيتي في مرمى آرسنال

الحلقة 19010 - الهدف الثاني لآرسنال على مانشستر سيتي

ثيو والكوت يسجل الهدف الثاني لآرسنال على مان سيتي

الحلقة 19009 - هدف مانشستر سيتي الأول على آرسنال

مباراة ودية.. أجويرو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي على آرسنال

الحلقة 19007 - هدف آرسنال الثالث على مانشستر سيتي

مباراة ودية.. تشوبا أكبوم يسجل الثالث لآرسنال في مرمى مان سيتي

الحلقة 18900 - ملخص ودية الأهلي المصري وروما الإيطالي

1 دقيقة

ملخص سريع للمباراة الودية بين فريقي الأهلي المصري وروما الإيطالي

الحلقة 15274 - MNC - AME (0-0), 21 يوليو 2022

1 ساعة 46 دقيقة

المبارة الصيفية الودية مانشستر سيتي مع نادي أمريكا المكسيكي 2022

الحلقة 14877 - Al Hilal - Kuwait (4-2)، 23 يوليو 2023

1 ساعة 43 دقيقة

مباراة نادي الهلا والكويت الودية

الحلقة 14834 - ستوديو: المباراة الدولية الودية - حلقة 12 سبتمبر 2023

26 دقيقة

ستوديو: المباراة الدولية الودية 2023-2024: الإمارات ضد كوستاريكا

الحلقة 14833 - ستوديو: المباراة الدولية الودية - حلقة 12 سبتمبر 2023

16 دقيقة

ستوديو: المباراة الدولية الودية 2023-2024: الإمارات ضد كوستاريكا

الحلقة 14832 - UAE - Costa Rica (4-1)، 12 سبتمبر 2023

1 ساعة 51 دقيقة

مباراة ودية دولية الاماارت و كوستاريكا 2023

الحلقة 10 - Iraq - Kuwait (1-0), 30 ديسمبر 2022

1 ساعة 48 دقيقة

مبارايات ودية 2022-2023

الحلقة 9 - PSV Eindhoven - AC Milan (3-0)، 30 ديسمبر 2022

1 ساعة 37 دقيقة

مبارايات ودية 2022-2023

الحلقة 8 - UAE - THA (2-0)، 28 مارس 2023

1 ساعة 42 دقيقة

مباريات المنتخب الاماراتي الودية 2022-2023

الحلقة 7 - UAE - Tajikistan (0-0), 25 مارس 2023

1 ساعة 43 دقيقة

مباريات المنتخب الاماراتي الودية 2022-2023

الحلقة 6 - FC Barcelona - Real Madrid (3-0)، 30 يوليو 2023

1 ساعة 47 دقيقة

المباريات الصيفية الودية 2023