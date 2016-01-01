الحلقة 19030 - أهداف مباراة أساطير ريال مدريد وقدامى نجوم بني ياس5 دقيقة
الحلقة 19029 - هدف التعادل لنجوم لوريوس .. دافيدز بتسديدة رائعة1 دقيقة
أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس.. هدف رائع بقدم إدجار دافيدز
الحلقة 19028 - الهدف الثاني لنجوم لوريوس بقدم إدجار دافيدز1 دقيقة
أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس.. هدف ثانٍ لإدجار دافيدز
الحلقة 19027 - لويس فيجو يسجل الهدف الأول لأساطير ريال مدريد
لويس فيجو يسجل الهدف الأول للريال في مباراة أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس
الحلقة 19026 - دي لاريد يسجل الهدف الثاني لأساطير ريال مدريد
دي لا ريد يسجل الهدف الثاني للريال في مباراة أساطير ريال مدريد ونجوم لوريوس
الحلقة 19025 - أهداف مباراة نجوم الدوري الأميركي وآرسنال3 دقيقة
أهداف المباراة الودية بين نجوم الدوري الأميركي وآرسنال
الحلقة 19024 - كأس جوان غامبر 2016.. هدف رائع بقدم ميسي
ميسي يسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة في كأس جوان غامبر 2016
الحلقة 19023 - كأس جوان غامبر 2016.. الهدف الثاني لبرشلونة
ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في كأس جوان غامبر 2016
الحلقة 19020 - أهداف مباراة فرنسا والكاميرون1 دقيقة
أهداف المباراة الودية بين منتخبي فرنسا والكاميرون
الحلقة 19019 - كأس بيرلسكوني 2015.. هدف إنتر ميلان
جيوفري كوندوجبيا يسجل هدف لإنتر ميلان في مرمى ميلان بكأس بيرلسكوني 2015
الحلقة 19018 - هدف يوفنتوس الأول على وست هام
مباراة ودية.. ديبالا يحرز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى وست هام
الحلقة 19017 - هدف وست هام الأول على يوفنتوس
مباراة ودية.. أندي كارول يسجل هدف وست هام الثاني في مرمى يوفنتوس
الحلقة 19016 - هدف يوفنتوس الثالث على وست هام1 دقيقة
مباراة ودية.. سيموني زازا يحرز هدف يوفنتوس الثالث في مرمى وست هام
الحلقة 19015 - هدف وست هام الثاني على يوفنتوس
مباراة ودية.. أندي كارول يسجل الهدف الثاني لوست هام على يوفنتوس
الحلقة 19014 - هدف يوفنتوس الثاني على وست هام
مباراة ودية.. ماريو ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى وست هام
الحلقة 19012 - هدف إيطاليا في مرمى فنلندا
مباراة ودية.. دانييلي دي روسي يسجل لمنتخب إيطاليا في مرمى منتخب فنلندا
الحلقة 19011 - هدف مان سيتي الثاني على آرسنال
مباراة ودية.. كيليتشي إيهيناتشو يسجل لمان سيتي في مرمى آرسنال
الحلقة 19010 - الهدف الثاني لآرسنال على مانشستر سيتي
ثيو والكوت يسجل الهدف الثاني لآرسنال على مان سيتي
الحلقة 19009 - هدف مانشستر سيتي الأول على آرسنال
مباراة ودية.. أجويرو يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي على آرسنال
الحلقة 19007 - هدف آرسنال الثالث على مانشستر سيتي
مباراة ودية.. تشوبا أكبوم يسجل الثالث لآرسنال في مرمى مان سيتي
الحلقة 18900 - ملخص ودية الأهلي المصري وروما الإيطالي1 دقيقة
ملخص سريع للمباراة الودية بين فريقي الأهلي المصري وروما الإيطالي
الحلقة 15274 - MNC - AME (0-0), 21 يوليو 20221 ساعة 46 دقيقة
المبارة الصيفية الودية مانشستر سيتي مع نادي أمريكا المكسيكي 2022
الحلقة 14877 - Al Hilal - Kuwait (4-2)، 23 يوليو 20231 ساعة 43 دقيقة
مباراة نادي الهلا والكويت الودية
الحلقة 14834 - ستوديو: المباراة الدولية الودية - حلقة 12 سبتمبر 202326 دقيقة
ستوديو: المباراة الدولية الودية 2023-2024: الإمارات ضد كوستاريكا
الحلقة 14833 - ستوديو: المباراة الدولية الودية - حلقة 12 سبتمبر 202316 دقيقة
ستوديو: المباراة الدولية الودية 2023-2024: الإمارات ضد كوستاريكا
الحلقة 14832 - UAE - Costa Rica (4-1)، 12 سبتمبر 20231 ساعة 51 دقيقة
مباراة ودية دولية الاماارت و كوستاريكا 2023
الحلقة 10 - Iraq - Kuwait (1-0), 30 ديسمبر 20221 ساعة 48 دقيقة
مبارايات ودية 2022-2023
الحلقة 9 - PSV Eindhoven - AC Milan (3-0)، 30 ديسمبر 20221 ساعة 37 دقيقة
مبارايات ودية 2022-2023
الحلقة 8 - UAE - THA (2-0)، 28 مارس 20231 ساعة 42 دقيقة
مباريات المنتخب الاماراتي الودية 2022-2023
الحلقة 7 - UAE - Tajikistan (0-0), 25 مارس 20231 ساعة 43 دقيقة
مباريات المنتخب الاماراتي الودية 2022-2023
الحلقة 6 - FC Barcelona - Real Madrid (3-0)، 30 يوليو 20231 ساعة 47 دقيقة
المباريات الصيفية الودية 2023